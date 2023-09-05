100 мест, которые нужно увидеть в Германии

Национальный комитет Германии по туризму (DZT) опубликовал рейтинг немецких достопримечательностей 2023 года - Die TOP 100 Sehenswürdigkeiten in Deutschland , составленный на основе опроса иностранных туристов.

В онлайн-исследовании, проходившем с сентября 2022 по июнь 2023 года, приняло участие около 25 тысяч респондентов из двадцати стран мира. Они назвали самые интересные, по их мнению, архитектурные памятники, другие места и события, которые стоит посетить в Германии. Среди них - дворцы и замки, парки развлечений и природные парки, города и регионы, острова и озера, музеи, маршруты и праздники. Первый такой рейтинг был составлен в 2012 году.

Предлагаем вашему вниманию полный список ТОП-100, подготовленный по результатам исследования DZT, со ссылками на публикации в нашей туристической рубрике "По Германии", а также фотогалереи с самыми популярными замками, городами и регионами.

100 самых интересных достопримечательностей Германии

1. Парк развлечений и отдыха Европа-парк в Русте (Europa-Park)

2. Миниатюрная страна чудес в Гамбурге (Miniatur Wunderland Hamburg)

3. Парк развлечений и отдыха Фантазиаланд в Брюле (Phantasialand Brühl)

4. Город Ротенбург-об-дер-Таубер в Баварии (Rothenburg ob der Tauber)

5. Гоночная трасса Нюрбургринг в Айфеле (Nürburgring)

6. Замок Нойшванштайн в Баварии (Schloss Neuschwanstein)

7. Столица Германии Берлин (Berlin)

8. Регион Шварцвальд в Баден-Вюртемберге (Schwarzwald)

9. Город Гамбург (Hamburg)

10. Термальный комплекс в Эрдинге, Бавария (Therme Erding)

Шесть замков из рейтинга DZT. Фотогалерея

11. Столица Саксонии Дрезден (Dresden)

12. Столица Баварии Мюнхен (München)

13. Музей средневекового уголовного права в городе Ротенбург-об-дер-Таубер (Kriminalmuseum Rothenburg)

14. Замок Эльц в Рейнланд-Пфальце (Burg Eltz)

15. Парк развлечений и отдыха Равенсбургер Шпилеланд (Freizeitpark Ravensburger Spieleland)

16. Регион Саксонская Швейцария (Sächsische Schweiz)

17. Река Мозель (Mosel)

18. Кельнский собор - объект Всемирного наследия (UNESCO-Welterbe Kölner Dom)

19. Парк развлечений и отдыха Карлс Эрлебнис-Дорф в Рёверсхагене (Karls Erlebnis-Dorf)

20. Остров Рюген на Балтийском море (Insel Rügen)

21. Туристический маршрут Романтическая дорога (Romantische Straße)

22. Остров цветов Майнау на Боденском озере (Insel Mainau)

23. Ахенский собор - объект Всемирного наследия (UNESCO-Welterbe Aachener Dom)

24. Гейдельбергский замок (Schloss Heidelberg)

25. Немецкий музей достижений естественных наук и техники в Мюнхене (Deutsches Museum)

26. Город Гейдельберг (Heidelberg) в Баден-Вюртемберге

27. Ганзейский город Любек - объект Всемирного наследия (UNESCO-Welterbe Hansestadt Lübeck) в Шлезвиг-Гольштейне

28. Город Ахен (Aachen) в Северном Рейне - Вестфалии

29. Город Гёрлиц в Саксонии (Görlitz)

30. Боденское озеро (Bodensee)

10 городов из рейтинга DZT. Фотогалерея

31. Река Рейн (Rhein)

32. Регион Гарц (Harz)

33. Город Бремен (Bremen)

34. Город Кельн (Köln)

35. Гора Цугшпитце (Zugspitze)

36. Город Бамберг (Bamberg) в Баварии

37. Бранденбургские ворота в Берлине (Brandenburger Tor)

38. Город Кведлинбург (Quedlinburg) в Саксонии-Анхальт

39. Музейный остров в Берлине - объект Всемирного наследия (UNESCO-Welterbe Museumsinsel)

40. Регион Айфель (Eifel)

41. Парк развлечений и отдыха Эрлебниспарк Трипсдрилль с парком диких животных (Erlebnispark Tripsdrill mit Wildparadies)

42. Музейный комплекс Цвингер в Дрездене (Zwinger Dresden)

43. Мемориал Берлинской стены на улице Бернауэр-штрассе (Gedenkstätte Berliner Mauer)

44. Велосипедный маршрут вдоль реки Мозель (Mosel-Radweg)

45. Национальный парк Берхтесгаден (Nationalpark Berchtesgaden) в Баварии

46. Город Трир (Trier) в Рейнланд-Пфальце

47. Эльбская филармония в Гамбурге (Elbphilharmonie)

48. Горное озеро Кёнигсзе в Баварии (Königssee)

49. Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене (Oktoberfest)

50. Парк развлечений и отдыха Байерн-Парк в баварском Райсбахе (Bayern-Park Freizeitparadies)

51. Город Фрайбург (Freiburg) в Баден-Вюртемберге

52. Природный парк Зауэрланд Ротхаргебирге (Naturpark Sauerland Rothaargebirge)

53. Резиденция и дворцовый парк в Шверине (Schloss und Park Schwerin)

54. Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе - объект Всемирного наследия (UNESCO-Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe)

55. Музей БМВ в Мюнхене (BMW Museum)

56. Замок Гогенцоллерн (Burg Hohenzollern) в Баден-Вюртемберге

57. Город Нюрнберг (Nürnberg) в Баварии

58. Город Регенсбург Регенсбург (Regensburg) в Баварии

59. Регион Берхтесгаденер-Ланд - биосферный резерват ЮНЕСКО (UNESCO-Biosphärenregion Berchtesgadener Land) в Баварии

60. Регион Шпревальд - биосферный резерват ЮНЕСКО (UNESCO-Biosphärenreservat Spreewald) в Бранденбьурге

10 регионов из рейтинга DZT. Фотогалерея

61. Город Кобленц (Koblenz) в Рейнланд-Пфальце

62. Тематический парк развлечений Леголенд в Гюнцбурге (Legoland Deutschland Resort)

63. Город Веймар (Weimar) в Тюрингии

64. Город Динкельсбюль (Dinkelsbühl) в Баварии

65. Город Гослар (Goslar) в Нижней Саксонии

66. Театр-опера марионеток в Линдау на Боденском озере (Lindauer Marionettenoper)

67. Тевтобургский Лес (Teutoburger Wald) в Северном Рейне - Вестфалии

68. Замок Вартбург около Айзенаха - объект Всемирного наследия (UNESCO-Welterbe Wartburg, Eisenach) в Тюри

69. Горное озеро Титизе в Шварцвальде (Titisee)

70. Кафедральный собор и Епархиальный музей в Майнце (Dom- und Diözesanmuseum)

71. Город Дюссельдорф (Düsseldorf)

72. Город Франкфурт-на-Майне (Frankfurt)

73. Горный курорт Гармиш-Партенкирхен (Garmisch-Partenkirchen)

74. Город Констанц на Боденском озере (Konstanz)

75. Немецкий музей шпионажа в Берлине (Deutsches Spionagemuseum)

76. Скала Лорелея на Среднем Рейне около Санкт-Гоарсхаузена (Loreley)

77. Город Бернкастель-Кус на Мозеле (Bernkastel-Kues)

78. Европейский розарий в Зангерхаузене (Europa-Rosarium) в Саксонии-Анхальт

79. Остров Зюльт на Северном море (Insel Sylt)

80. Столица Баден-Вюртемберга Штутгарт (Stuttgart)

81. Город Моншау в Айфеле (Monschau)

82. Столица Тюрингии Эрфурт (Erfurt)

83. Остров Узедом на Балтийском море (Insel Usedom)

84. Автомобильный музей Мерседес-Бенц в Штутгарте (Mercedes-Benz Museum)

85. Столица Бранденбурга Потсдам (Potsdam)

86. Горный массив Рён - биосферный резерват ЮНЕСКО (UNESCO-Biosphärenreservat Rhön)

87. Город Вюрцбург (Würzburg) в Баварии

88. Город Кохем на Мозеле (Cochem) в Рейнланд-Пфальце

89. Морской порт в Гамбурге (Hamburger Hafen)

90. Римские ворота Порта Нигра в Трире - объект Всемирного наследия (UNESCO-Welterbe Porta Nigra)

91. Петля реки Саар около Метлаха (Saarschleife)

92. Паломнический храм Вискирхе в Штайнгадене - объект Всемирного наследия (UNESCO-Welterbe Wieskirche) в Баварии

93. Долина реки Ар (Ahrtal) в Рейнланд-Пфальце

94. Туристический маршрут Немецкая дорога замков (Die Burgenstraße)

95. Город Мюнстер (Münster) в Северном Рейне - Вестфалии

96. Город Баден-Баден (Baden-Baden) в Баден-Вюртемберге

97. Сокровищница Зеленый свод в Дрездене (Grünes Gewölbe)

98. Туристическая тропа вдоль Берлинской стены (Berliner Mauerweg)

99. Велосипедный маршрут вокруг Боденского озера (Bodensee-Radweg)

100. Природный парк в долине реки Альтмюль (Naturpark Altmühltal) в Баварии