  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Шпревальд
Весна в ШпревальдеФото: Patrick Pleul/picture-alliance/dpa
ТуризмГермания

Времена года в Шпревальде - "Немецкой Венеции"

Максим Нелюбин

Шпревальд - популярный туристический регион под Берлином и биосферный заповедник ЮНЕСКО. | 17 фотографий

https://p.dw.com/p/3h97M

Лес на реке Шпре - Шпревальд (Spreewald) называют "Немецкой" или "Зеленой Венецией". Регион очень интересный и богатый традициями. Наше путешествие по нему в разные времена года начнем весной - с открытия сезона доставки почты по здешним каналам. Продолжается он до глубокой осени.

Почтальон на лодке

Шпревальд
Почтальон Андреа Бунар на своей служебной лодкеФото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

Развозить почту таким способом здесь начали более 120 лет назад. До этого жители забирали корреспонденцию сами раз в неделю - по воскресеньям, когда посещали церковь. После начала индустриализации количество отправлений сильно увеличилось, поэтому и было принято решение начать развозить почту - по каналам, которые здесь во многом заменяют дороги. В холодное время года делают это, так сказать, традиционно - наземным путем. На участке, за который уже много лет отвечает один из шпревальдских почтальонов - Андреа Бунар, вдоль каналов расположено более 60 домов. Каждую неделю здешние жители получают около 600 писем и 70 пакетов. Протяженность ежедневного маршрута составляет около восьми километров.

Лужицкие сербы в Шпревальде

Шпревальд
Участницы традиционной встречи лужицких сербов в ШпревальдеФото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

Многие культурные традиции Шпревальда связаны с лужицкими сербам, они же - венды или лужичане. История этого западнославянского народа, земли которого когда-то простирались между реками Заале (или Зале) и Одер, насчитывает более 1400 лет. Лужичане сохранили свои язык и культуру - единственные из всех полабских славян. Живут они в Восточной Германии, а также в соседних регионах Польши. Например, о пасхальных традициях лужицких сербов мы уже рассказывали подробно. Здесь же продолжим любоваться видами "Немецкой Венеции" и делиться разными фактами.

Первые поселения

Шпревальд
Утро в ШпревальдеФото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

Ландшафты региона сформировались в последнюю ледниковую эпоху. В ходе таяния льдов в этом месте, между нынешними Котбусом и Берлином, образовались многочисленные ручьи - несколько сотен, через которые здесь примерно на 75-километровом участке протекают воды реки Шпре. Между ручьями возникли песчаные возвышения, на которых в XVII веке появились первые поселения. Люди стали селиться в этих местах, конечно же, намного раньше - где-то между II и V веком. Сначала это были германские племена, но они позже ушли. Затем во время Великого переселения народов в VI веке здесь обосновались западные славяне.

Крепости и каналы

Шпревальд
Реконструированная деревянная крепость около ФечауФото: DW/André Götzmann

Эта реконструированная в 1990-е годы крепость лужицких славян находится близ города Фечау. Такие укрепления сооружались в этих местах в IX-X веках. В них в случае опасности прятались жители соседних мест. Осваивая регион, люди проложили здесь каналы, заменявшие дороги. Общая протяженность ручьев и каналов превышает 1500 километров. Примерно 270 километров пригодно для передвижения на лодках.

Шпрее - Хафель - Эльба

Шпревальд
Деревня Леде в ШпревальдеФото: picture-allince/dpa/A. Franke

На этой фотографии - народный праздник в деревне Леде, где расположен Музей Шпревальда. Вода в эти ручьи, как мы уже упоминали, попадает из реки Шпре (Spree), которая затем протекает через Берлин и впадает в Хафель - один из притоков Эльбы. Кстати, для ручьев здесь используют региональное обозначение Fließ - вместо основного немецкого слова Bach.

Случаются ли здесь наводнения? 

Шпревальд
Активный отдых в ШпревальдеФото: picture-alliance/dpa/D. Lakomski

Как видно, передвигаться по Шпревальду можно не только на туристических лодках, но и самостоятельно - на байдарках и каноэ. Уровень воды в этом месте течения Шпрее регулируется двумя плотинами. Иногда после обильных осадков количество спускаемой воды приходится увеличивать, что может приводить к ограничению передвижения на лодках, а также подтоплению некоторых дорожек, но, в общем и целом, Шпревальд не случайно сравнивают с гигантской губкой, способной впитать очень много влаги.

Старая мельница

Шпревальд
Раддушская лесная мельница в ШпревальдеФото: picture-alliance/dpa/F. Scholz

Эта фахверковая Раддушская лесная мельница была построена на южной окраине Шпревальда в 1777 году. Более двухсот лет она использовалась для производства муки и льняного масла. Согласно правилам, мельники в Пруссии получали от крестьян в оплату 1/16 часть готовой продукции. Официально она была выведена из эксплуатации во времена ГДР в 1952 году, но владельцы продолжали молоть здесь муку для собственных нужд почти до конца столетия.

Сельское хозяйство в Шпревальде

Шпревальд
Музейная деревня ЛедеФото: picture-allince/dpa/A. Franke

Леса в Шпревальде сохранилось много, но в результате многовековой хозяйственной деятельности человека неотъемлемой частью этих ландшафтов стали поля, луга, пастбища и многочисленные фермерские подворья. Свою сельскохозяйственную продукцию, а также технику и даже небольшие трактора здешние жители до сих пор перевозят на лодках.

Дары осени

Шпревальд
Урожай тыкв в ШпревальдеФото: picture alliance/dpa/P. Pleul

Такие, например, фотографии с тыквами почти каждый сезон появляются в прессе, знаменуя приближение осени. Однако наибольшей известностью по всей Германии и за пределами пользуются…

Закуска из Шпревальда

Шпревальд
Урожай огурцов в ШпревальдеФото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

... шпревальдские огурчики - маринованные и соленые. Региональное название этого хрустящего деликатеса защищено, так что если на банке написано "Spreewälder Gurken", то это они и есть. Известен этот деликатес уже как минимум полтора века. Они, например, упоминаются в книге Теодора Фонтане о путешествии по Бранденбургу.

Кислая капуста

Шпревальд
Заготовка квашеной капусты в ЛюббенауФото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

Почвы здесь плодородные, так что одними тыквами и огурцами дело не ограничивается. Эта фотография, как нетрудно догадаться, сделана в Шпревальде осенью во время производства квашеной капусты. Нашинкованную капусту утрамбовывают в больших чанах, посыпают солью и добавляют экстракт из семян тмина. Также здесь выращивают лен и производят льняное масло.

Рыбаки и щуки

Шпревальд
Шпревальдские рыбакиФото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

Понятно, что рыбы в Шпревальде тоже достаточно. Здесь водится щука, линь, налим, угрь, окунь и многие другие пресноводные виды. Эта фотография сделана во время встречи клуба Шпревальдских рыбаков, созданного лужичанами для сохранения исторических традиций.

Под особой охраной

Шпревальд
Осень в ШпревальдеФото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

Природа Шпревальда очень разнообразна. Здесь встречается в общей сложности около 18 тысяч видов растений и животных. В 1991 году этот регион получил статус биосферного заповедника ЮНЕСКО. Всего таких заповедников в Германии - шестнадцать.

Зима в Шпревальде

Шпревальд
Прогулка по зимнему ШпревальдуФото: winter@www.spreewald.de

Весной, летом и осенью полюбовались… Что зимой? Как видно, туристов по каналам зимой тоже катают. Есть даже лодки с… каминами. Замерзает ли здесь вода?

По каналам - на коньках и санках

Шпревальд
Архивный снимок 1930-х годов Фото: picture-alliance/dpa/O. Rösner

Эта фотография катающихся по замерзшему каналу в Шпревальде сделана в 1930-х, но похожую картину здесь можно было наблюдать в феврале 2018 года. Мода и экипировка, правда, немного изменились.

P.S.

Шпревальд
Шпревальдский котФото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

Ежегодно в гостиницах и частных пансионах Шпревальда останавливалось более 700 тысяч человек. Здесь также бывает много туристов, приезжающих на один день - без ночевки. Однако на завершающей фотографии изображен не турист, а один из местных обитателей, отдыхающий на лодке во время зимнего затишья.

Смотрите также: 

По Шпревальду - на лодке

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Фасад Новых палат (Neue Kammern) в парке Сан-Суси

10 причин любить Бранденбург

10 причин любить Бранденбург

Остров - часть суши, окруженная водой. Берлин - город, со всех сторон окруженный Бранденбургом, где достопримечательностей не меньше, чем в немецкой столице.
Туризм4 июля 2022 г.
Лужицкие сербы

Пасхальные традиции лужицких сербов в Германии

Пасхальные традиции лужицких сербов в Германии

История этого народа насчитывает более 1400 лет. На Пасху, которую лужицкие сербы отмечают по западному календарю, они раскрашивают яйца, жгут костры и устраивают конные процессии.
Туризм19 апреля 2019 г.
Алльгойские Альпы

По Германии: статьи и репортажи

По Германии: статьи и репортажи

Публикации DW о достопримечательностях Германии - архитектурных, исторических, культурных и природных. Полезная информация, советы и рекомендации.
Туризм7 октября 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Беспилотник в небе над Киевом

ВСУ: Ночью над Украиной были сбиты 16 дронов-камикадзе

Конфликты19 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Разрушенный дом в Александровке

Александровка под Херсоном: что осталось после ухода военных РФ

Александровка под Херсоном: что осталось после ухода военных РФ

Конфликты17 ч. назад19 фото
Обломки ракетыв Ивановском районе Брестской области

В Беларуси на границе с Украиной упала ракета. Что известно?

В Беларуси на границе с Украиной упала ракета. Что известно?

Политика18 ч. назад
Карикатура DW: по заснеженному лесу с посохом бежит дед Мороз с подарками. За его шубу держится всеми лапами белый кролик и говорит: "За что? За что мне достался этот 2023 год?"

Год Кролика: 2023-й, который боится самого себя

Год Кролика: 2023-й, который боится самого себя

Общество21 ч. назад
Символический вентиль на газовой трубе и флаги Германии и России

Как ФРГ так быстро преодолела зависимость от газа из России?

Как ФРГ так быстро преодолела зависимость от газа из России?

Экономика и бизнес7 ч. назад
Grenze Belarus Ukraine | Lage an der Grenze zwischen Belarus und Ukraine

Под угрозой. Что осталось от суверенитета Беларуси?

Под угрозой. Что осталось от суверенитета Беларуси?

Политика19 ч. назад
Дети в лагере для беженцев аль-Хол в Сирии

Дети боевиков ИГ. Можно ли вернуть их из Сирии без матерей?

Дети боевиков ИГ. Можно ли вернуть их из Сирии без матерей?

Политика29 декабря 2022 г.
На главную страницу