Времена года в Шпревальде - "Немецкой Венеции"

Лес на реке Шпре - Шпревальд (Spreewald) называют "Немецкой" или "Зеленой Венецией". Регион очень интересный и богатый традициями. Наше путешествие по нему в разные времена года начнем весной - с открытия сезона доставки почты по здешним каналам. Продолжается он до глубокой осени.

Почтальон на лодке

Почтальон Андреа Бунар на своей служебной лодке Фото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

Развозить почту таким способом здесь начали более 120 лет назад. До этого жители забирали корреспонденцию сами раз в неделю - по воскресеньям, когда посещали церковь. После начала индустриализации количество отправлений сильно увеличилось, поэтому и было принято решение начать развозить почту - по каналам, которые здесь во многом заменяют дороги. В холодное время года делают это, так сказать, традиционно - наземным путем. На участке, за который уже много лет отвечает один из шпревальдских почтальонов - Андреа Бунар, вдоль каналов расположено более 60 домов. Каждую неделю здешние жители получают около 600 писем и 70 пакетов. Протяженность ежедневного маршрута составляет около восьми километров.

Лужицкие сербы в Шпревальде

Участницы традиционной встречи лужицких сербов в Шпревальде Фото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

Многие культурные традиции Шпревальда связаны с лужицкими сербам, они же - венды или лужичане. История этого западнославянского народа, земли которого когда-то простирались между реками Заале (или Зале) и Одер, насчитывает более 1400 лет. Лужичане сохранили свои язык и культуру - единственные из всех полабских славян. Живут они в Восточной Германии, а также в соседних регионах Польши. Например, о пасхальных традициях лужицких сербов мы уже рассказывали подробно. Здесь же продолжим любоваться видами "Немецкой Венеции" и делиться разными фактами.

Первые поселения

Утро в Шпревальде Фото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

Ландшафты региона сформировались в последнюю ледниковую эпоху. В ходе таяния льдов в этом месте, между нынешними Котбусом и Берлином, образовались многочисленные ручьи - несколько сотен, через которые здесь примерно на 75-километровом участке протекают воды реки Шпре. Между ручьями возникли песчаные возвышения, на которых в XVII веке появились первые поселения. Люди стали селиться в этих местах, конечно же, намного раньше - где-то между II и V веком. Сначала это были германские племена, но они позже ушли. Затем во время Великого переселения народов в VI веке здесь обосновались западные славяне.

Крепости и каналы

Реконструированная деревянная крепость около Фечау Фото: DW/André Götzmann

Эта реконструированная в 1990-е годы крепость лужицких славян находится близ города Фечау. Такие укрепления сооружались в этих местах в IX-X веках. В них в случае опасности прятались жители соседних мест. Осваивая регион, люди проложили здесь каналы, заменявшие дороги. Общая протяженность ручьев и каналов превышает 1500 километров. Примерно 270 километров пригодно для передвижения на лодках.

Шпрее - Хафель - Эльба

Деревня Леде в Шпревальде Фото: picture-allince/dpa/A. Franke

На этой фотографии - народный праздник в деревне Леде, где расположен Музей Шпревальда. Вода в эти ручьи, как мы уже упоминали, попадает из реки Шпре (Spree), которая затем протекает через Берлин и впадает в Хафель - один из притоков Эльбы. Кстати, для ручьев здесь используют региональное обозначение Fließ - вместо основного немецкого слова Bach.

Случаются ли здесь наводнения?

Активный отдых в Шпревальде Фото: picture-alliance/dpa/D. Lakomski

Как видно, передвигаться по Шпревальду можно не только на туристических лодках, но и самостоятельно - на байдарках и каноэ. Уровень воды в этом месте течения Шпрее регулируется двумя плотинами. Иногда после обильных осадков количество спускаемой воды приходится увеличивать, что может приводить к ограничению передвижения на лодках, а также подтоплению некоторых дорожек, но, в общем и целом, Шпревальд не случайно сравнивают с гигантской губкой, способной впитать очень много влаги.

Старая мельница

Раддушская лесная мельница в Шпревальде Фото: picture-alliance/dpa/F. Scholz

Эта фахверковая Раддушская лесная мельница была построена на южной окраине Шпревальда в 1777 году. Более двухсот лет она использовалась для производства муки и льняного масла. Согласно правилам, мельники в Пруссии получали от крестьян в оплату 1/16 часть готовой продукции. Официально она была выведена из эксплуатации во времена ГДР в 1952 году, но владельцы продолжали молоть здесь муку для собственных нужд почти до конца столетия.

Сельское хозяйство в Шпревальде

Музейная деревня Леде Фото: picture-allince/dpa/A. Franke

Леса в Шпревальде сохранилось много, но в результате многовековой хозяйственной деятельности человека неотъемлемой частью этих ландшафтов стали поля, луга, пастбища и многочисленные фермерские подворья. Свою сельскохозяйственную продукцию, а также технику и даже небольшие трактора здешние жители до сих пор перевозят на лодках.

Дары осени

Урожай тыкв в Шпревальде Фото: picture alliance/dpa/P. Pleul

Такие, например, фотографии с тыквами почти каждый сезон появляются в прессе, знаменуя приближение осени. Однако наибольшей известностью по всей Германии и за пределами пользуются…

Закуска из Шпревальда

Урожай огурцов в Шпревальде Фото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

... шпревальдские огурчики - маринованные и соленые. Региональное название этого хрустящего деликатеса защищено, так что если на банке написано "Spreewälder Gurken", то это они и есть. Известен этот деликатес уже как минимум полтора века. Они, например, упоминаются в книге Теодора Фонтане о путешествии по Бранденбургу.

Кислая капуста

Заготовка квашеной капусты в Люббенау Фото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

Почвы здесь плодородные, так что одними тыквами и огурцами дело не ограничивается. Эта фотография, как нетрудно догадаться, сделана в Шпревальде осенью во время производства квашеной капусты. Нашинкованную капусту утрамбовывают в больших чанах, посыпают солью и добавляют экстракт из семян тмина. Также здесь выращивают лен и производят льняное масло.

Рыбаки и щуки

Шпревальдские рыбаки Фото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

Понятно, что рыбы в Шпревальде тоже достаточно. Здесь водится щука, линь, налим, угрь, окунь и многие другие пресноводные виды. Эта фотография сделана во время встречи клуба Шпревальдских рыбаков, созданного лужичанами для сохранения исторических традиций.

Под особой охраной

Осень в Шпревальде Фото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

Природа Шпревальда очень разнообразна. Здесь встречается в общей сложности около 18 тысяч видов растений и животных. В 1991 году этот регион получил статус биосферного заповедника ЮНЕСКО. Всего таких заповедников в Германии - шестнадцать.

Зима в Шпревальде

Прогулка по зимнему Шпревальду Фото: winter@www.spreewald.de

Весной, летом и осенью полюбовались… Что зимой? Как видно, туристов по каналам зимой тоже катают. Есть даже лодки с… каминами. Замерзает ли здесь вода?

По каналам - на коньках и санках

Архивный снимок 1930-х годов Фото: picture-alliance/dpa/O. Rösner

Эта фотография катающихся по замерзшему каналу в Шпревальде сделана в 1930-х, но похожую картину здесь можно было наблюдать в феврале 2018 года. Мода и экипировка, правда, немного изменились.

P.S.

Шпревальдский кот Фото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

Ежегодно в гостиницах и частных пансионах Шпревальда останавливалось более 700 тысяч человек. Здесь также бывает много туристов, приезжающих на один день - без ночевки. Однако на завершающей фотографии изображен не турист, а один из местных обитателей, отдыхающий на лодке во время зимнего затишья.

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