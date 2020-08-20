Времена года в Шпревальде - "Немецкой Венеции"

Шпревальд - популярный туристический регион под Берлином и биосферный заповедник ЮНЕСКО. | 17 фотографий
https://p.dw.com/p/3h97M
Реклама
Лес на реке Шпре - Шпревальд (Spreewald) называют "Немецкой" или "Зеленой Венецией". Регион очень интересный и богатый традициями. Наше путешествие по нему в разные времена года начнем весной - с открытия сезона доставки почты по здешним каналам. Продолжается он до глубокой осени.
Почтальон на лодке
Развозить почту таким способом здесь начали более 120 лет назад. До этого жители забирали корреспонденцию сами раз в неделю - по воскресеньям, когда посещали церковь. После начала индустриализации количество отправлений сильно увеличилось, поэтому и было принято решение начать развозить почту - по каналам, которые здесь во многом заменяют дороги. В холодное время года делают это, так сказать, традиционно - наземным путем. На участке, за который уже много лет отвечает один из шпревальдских почтальонов - Андреа Бунар, вдоль каналов расположено более 60 домов. Каждую неделю здешние жители получают около 600 писем и 70 пакетов. Протяженность ежедневного маршрута составляет около восьми километров.
Лужицкие сербы в Шпревальде
Многие культурные традиции Шпревальда связаны с лужицкими сербам, они же - венды или лужичане. История этого западнославянского народа, земли которого когда-то простирались между реками Заале (или Зале) и Одер, насчитывает более 1400 лет. Лужичане сохранили свои язык и культуру - единственные из всех полабских славян. Живут они в Восточной Германии, а также в соседних регионах Польши. Например, о пасхальных традициях лужицких сербов мы уже рассказывали подробно. Здесь же продолжим любоваться видами "Немецкой Венеции" и делиться разными фактами.
Первые поселения
Ландшафты региона сформировались в последнюю ледниковую эпоху. В ходе таяния льдов в этом месте, между нынешними Котбусом и Берлином, образовались многочисленные ручьи - несколько сотен, через которые здесь примерно на 75-километровом участке протекают воды реки Шпре. Между ручьями возникли песчаные возвышения, на которых в XVII веке появились первые поселения. Люди стали селиться в этих местах, конечно же, намного раньше - где-то между II и V веком. Сначала это были германские племена, но они позже ушли. Затем во время Великого переселения народов в VI веке здесь обосновались западные славяне.
Крепости и каналы
Эта реконструированная в 1990-е годы крепость лужицких славян находится близ города Фечау. Такие укрепления сооружались в этих местах в IX-X веках. В них в случае опасности прятались жители соседних мест. Осваивая регион, люди проложили здесь каналы, заменявшие дороги. Общая протяженность ручьев и каналов превышает 1500 километров. Примерно 270 километров пригодно для передвижения на лодках.
Шпрее - Хафель - Эльба
На этой фотографии - народный праздник в деревне Леде, где расположен Музей Шпревальда. Вода в эти ручьи, как мы уже упоминали, попадает из реки Шпре (Spree), которая затем протекает через Берлин и впадает в Хафель - один из притоков Эльбы. Кстати, для ручьев здесь используют региональное обозначение Fließ - вместо основного немецкого слова Bach.
Случаются ли здесь наводнения?
Как видно, передвигаться по Шпревальду можно не только на туристических лодках, но и самостоятельно - на байдарках и каноэ. Уровень воды в этом месте течения Шпрее регулируется двумя плотинами. Иногда после обильных осадков количество спускаемой воды приходится увеличивать, что может приводить к ограничению передвижения на лодках, а также подтоплению некоторых дорожек, но, в общем и целом, Шпревальд не случайно сравнивают с гигантской губкой, способной впитать очень много влаги.
Старая мельница
Эта фахверковая Раддушская лесная мельница была построена на южной окраине Шпревальда в 1777 году. Более двухсот лет она использовалась для производства муки и льняного масла. Согласно правилам, мельники в Пруссии получали от крестьян в оплату 1/16 часть готовой продукции. Официально она была выведена из эксплуатации во времена ГДР в 1952 году, но владельцы продолжали молоть здесь муку для собственных нужд почти до конца столетия.
Сельское хозяйство в Шпревальде
Леса в Шпревальде сохранилось много, но в результате многовековой хозяйственной деятельности человека неотъемлемой частью этих ландшафтов стали поля, луга, пастбища и многочисленные фермерские подворья. Свою сельскохозяйственную продукцию, а также технику и даже небольшие трактора здешние жители до сих пор перевозят на лодках.
Дары осени
Такие, например, фотографии с тыквами почти каждый сезон появляются в прессе, знаменуя приближение осени. Однако наибольшей известностью по всей Германии и за пределами пользуются…
Закуска из Шпревальда
... шпревальдские огурчики - маринованные и соленые. Региональное название этого хрустящего деликатеса защищено, так что если на банке написано "Spreewälder Gurken", то это они и есть. Известен этот деликатес уже как минимум полтора века. Они, например, упоминаются в книге Теодора Фонтане о путешествии по Бранденбургу.
Кислая капуста
Почвы здесь плодородные, так что одними тыквами и огурцами дело не ограничивается. Эта фотография, как нетрудно догадаться, сделана в Шпревальде осенью во время производства квашеной капусты. Нашинкованную капусту утрамбовывают в больших чанах, посыпают солью и добавляют экстракт из семян тмина. Также здесь выращивают лен и производят льняное масло.
Рыбаки и щуки
Понятно, что рыбы в Шпревальде тоже достаточно. Здесь водится щука, линь, налим, угрь, окунь и многие другие пресноводные виды. Эта фотография сделана во время встречи клуба Шпревальдских рыбаков, созданного лужичанами для сохранения исторических традиций.
Под особой охраной
Природа Шпревальда очень разнообразна. Здесь встречается в общей сложности около 18 тысяч видов растений и животных. В 1991 году этот регион получил статус биосферного заповедника ЮНЕСКО. Всего таких заповедников в Германии - шестнадцать.
Зима в Шпревальде
Весной, летом и осенью полюбовались… Что зимой? Как видно, туристов по каналам зимой тоже катают. Есть даже лодки с… каминами. Замерзает ли здесь вода?
По каналам - на коньках и санках
Эта фотография катающихся по замерзшему каналу в Шпревальде сделана в 1930-х, но похожую картину здесь можно было наблюдать в феврале 2018 года. Мода и экипировка, правда, немного изменились.
P.S.
Ежегодно в гостиницах и частных пансионах Шпревальда останавливалось более 700 тысяч человек. Здесь также бывает много туристов, приезжающих на один день - без ночевки. Однако на завершающей фотографии изображен не турист, а один из местных обитателей, отдыхающий на лодке во время зимнего затишья.