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Гейдельберг
Фото: picture-alliance/Arco Images/R. Kiedrowski

Туристические маршруты по Германии

Маршруты для путешествий по Германии - на автомобиле, велосипеде или пешком.

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Контекст

Группа велотуристов в Мекленбурге - Передней Померании

Куда в Германии поехать в отпуск на велосипеде?

Куда в Германии поехать в отпуск на велосипеде?

Все самые популярные маршруты для велосипедного туризма в Германии ведут вдоль воды - рек, озер и морского побережья.
Туризм19 марта 2024 г.
Везер

Лучшие маршруты для велотуризма в Германии

Лучшие маршруты для велотуризма в Германии

Велосипедный клуб ADFC назвал самые популярные немецкие маршруты для велотуризма в Германии.
Туризм19 марта 2024 г.12 фото
Мобильный телефон с приложением для пешего туризма

Лучшие маршруты для пешего туризма в Германии

Лучшие маршруты для пешего туризма в Германии

Общая протяженность маршрутов, вышедших в финал конкурса, составляет почти 1500 километров.
Туризм10 января 2024 г.
Берлин

"Сотка" - самый интересный маршрут Берлина

"Сотка" - самый интересный маршрут Берлина

Этот автобусный маршрут проходит по центру столицы - от Зоологического сада до Александерплац.
Туризм23 августа 2023 г.
Эссен

В Германии названы лучшие маршруты для велосипедного туризма

В Германии названы лучшие маршруты для велосипедного туризма

Общегерманский велосипедный клуб (ADFC) опубликовал данные своего традиционного исследования за 2022 год.
Туризм13 марта 2023 г.
Турист с фонарем на плече

Пешеходный туризм в Германии - самые красивые маршруты

Пешеходный туризм в Германии - самые красивые маршруты

В Германии ищут самые интересные и живописные маршруты для пешеходного туризма.
Туризм24 января 2023 г.
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