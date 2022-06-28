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Фото: picture-alliance/Arco Images/R. Kiedrowski
Туристические маршруты по Германии
Маршруты для путешествий по Германии - на автомобиле, велосипеде или пешком.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Куда в Германии поехать в отпуск на велосипеде?
Куда в Германии поехать в отпуск на велосипеде?
Все самые популярные маршруты для велосипедного туризма в Германии ведут вдоль воды - рек, озер и морского побережья.
Туризм
19.03.2024
19 марта 2024 г.
Лучшие маршруты для велотуризма в Германии
Лучшие маршруты для велотуризма в Германии
Велосипедный клуб ADFC назвал самые популярные немецкие маршруты для велотуризма в Германии.
Туризм
19.03.2024
19 марта 2024 г.
12 фото
Лучшие маршруты для пешего туризма в Германии
Лучшие маршруты для пешего туризма в Германии
Общая протяженность маршрутов, вышедших в финал конкурса, составляет почти 1500 километров.
Туризм
10.01.2024
10 января 2024 г.
"Сотка" - самый интересный маршрут Берлина
"Сотка" - самый интересный маршрут Берлина
Этот автобусный маршрут проходит по центру столицы - от Зоологического сада до Александерплац.
Туризм
23.08.2023
23 августа 2023 г.
В Германии названы лучшие маршруты для велосипедного туризма
В Германии названы лучшие маршруты для велосипедного туризма
Общегерманский велосипедный клуб (ADFC) опубликовал данные своего традиционного исследования за 2022 год.
Туризм
13.03.2023
13 марта 2023 г.
Пешеходный туризм в Германии - самые красивые маршруты
Пешеходный туризм в Германии - самые красивые маршруты
В Германии ищут самые интересные и живописные маршруты для пешеходного туризма.
Туризм
24.01.2023
24 января 2023 г.
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