Пасхальные традиции лужицких сербов

На Пасху лужицкие сербы в Германии раскрашивают яйца, устраивают конные процессии, ходят за водой и жгут костры.

Лужицкие сербы - западнославянский народ, земли которого более тысячи лет назад простирались между реками Заале и Одер. Современные лужичане сохранили свои язык и культуру - единственные из всех полабских славян. Живут они в Восточной Германии и некоторых соседних районах Польши.

В Германии сейчас насчитывается около 60 тысяч лужицких сербов: 20 тысяч - в бранденбургском регионе Нижняя Лужица и 40 тысяч - в саксонском регионе Верхняя Лужица. Культурно-историческим центром первого является Котбус, второго - Баутцен. Лужицкие сербы имеют в Германии статус национального меньшинства.

Народные традиции

Народный праздник в Шпревальде Фото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

Первое письменное упоминание лужицких сербов датировано седьмым столетием. В X веке они потеряли свою независимость и приняли христианство. В наши дни две трети из них являются католиками, одна треть - протестантами.

Среди традиций лужицких сербов особое место занимают пасхальные обычаи. Одним из этих обычаев является раскрашивание пасхальных яиц. Лужичане дарят такие яйца не только на этот праздник, но и по другим торжественным поводам - например, на свадьбы.

Здоровье и счастье

Традиционные пасхальные яйца в плетеной корзинке в Саксонии Фото: picture-alliance/dpa/A. Burgi

Яйцо - символ жизни и плодородия. Разные узоры, рисунки и краски, традиционные для этого региона, имеют свои символические значения, должны приносить здоровье и счастье.

Среди декоративных элементов распространены цветы, вьющиеся растения и звезды. Также часто встречаются изображения Распятия Христова, Агнца Божьего и Древа жизни.

Подарки на праздник

Лужицкая гостиная в краеведческом музее в коммуне Шлайфе (Верхняя Лужица) Фото: ZB/picture-alliance

Согласно традиции, в Светлое Христово Воскресенье дети в лужицких поселениях навещают своих крестных, у каждого ребенка их - до шести человек. В принесенные корзинки детям кладут подарки - яйца, другие угощения, игрушки.

Пасхальные яйца в Лужице с давних пор принято раскрашивать в Страстную пятницу, так как трудиться в такой день нельзя, однако это занятие работой не считается.

Узоры и техники

Раскрашивание пасхальных яиц в Краеведческом музее в Диссене в Нижней Лужице Фото: picture alliance/dpa

Существуют разные техники раскрашивания яиц. Самая старая из них - травление, для чего в очень далекие времена крашеные яйца просто клали на муравейники. Следы от муравьиной кислоты образовывали на них неравномерные и замысловатые узоры. Позже стали использовать молочную кислоту, которая образовывается во время квашения капусты, а сейчас применяют разбавленную соляную кислоту.

Традиционное ремесло

Демонстрация одной из традиционных техник на ярмарке пасхальных яиц в Музее Шпревальда в бранденбургском Люббенау Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/picture alliance

Для двух следующих техник используется воск. В первом случае бесцветным слоем воска защищают места, на которых не должна оставаться краска. Для второй техники, чтобы нанести рисунок, используют разогретый цветной воск. Есть еще более сложный способ - техника царапания, когда орнамент наносится на поверхность крашеного яйца острым предметом. Он требует особого мастерства и осторожности.

Музейные экспозиции

Экспонаты специальной выставки в Музее народного искусства и ремесел Саксонии в Дрездене Фото: picture-alliance/dpa/S. Kahnert

Традициям раскрашивания пасхальных яиц посвящена одна из коллекций Музея лужицких сербов (Sorbisches Museum ) в саксонском Баутцене. В бранденбургском Котбусе культуре этого народа посвящен Вендский музей (Wendisches Museum ). Фотография выше сделана во время экспозиции в Дрездене в 2016 году.

Пасхальные игры

Катание яиц на Пасху в Краеведческом музее в коммуне Шлайфе Фото: imago/Rainer Weisflog

Дети в лужицких поселениях до сих пор играют в традиционную игру - катание пасхальных яиц (Waleien). Для этого нужны наклонная дорожка и углубление. Перед участниками стоит задача задеть яйцо, положенное первым игроком или оставшееся от предыдущих попыток. Катание яйца символизирует камень, скатившийся с Гроба Господня перед воскрешением Иисуса Христа.

Конные процессии

Конная процессия в Верхней Лужице Фото: picture alliance / dpa

Следующий пасхальный обычай лужицких сербов собирает много зрителей не только из этого региона. В Светлое Христово Воскресенье в таких праздничных конных процессиях в Лужице участвует в общей сложности около полутора тысяч всадников. Они несут благую весть из одного поселения в другое, приветствуя жителей пасхальными песнопениями.

Некоторые всадники держат распятия или фигуры восставшего из мертвых Иисуса Христа, а также церковные знамена. Участники самой долгой процессии проезжают в этот день целых 40 километров. Парадная форма состоит из черных брюк с сюртуком, цилиндра и белой рубашки.

Пасхальная процессия в коммуне Ральбиц-Розенталь Фото: picture-alliance/dpa/O. Killig

Традиция насчитывает уже много сотен лет. Первое письменное упоминание о ней датировано 1541 годом, но своими корнями, как предполагают историки, она уходит еще в языческие времена. Проезжая мимо полей, пастбищ и садов, всадники молятся о хорошем урожае, защите и помощи для людей и домашних животных.

В поселениях они делают остановки. Жители готовят для них праздничный стол. Перед отъездом всадники участвуют в молитве, которую читает местный священник. Проходит она обычно перед храмом или кладбищем. В преимущественно католической Верхней Лужице проводится девять таких процессий, но в них также участвуют протестанты и не только лужицкие сербы, хотя они, конечно же, составляют большинство.

Праздничный хор

Участницы церковного хора в Бурге Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/picture alliance

Эти фотографии сделаны в Светлое Христово Воскресение в шпревальдском поселении Бург, где участницы хора на праздничную службу надевают такие традиционные черные костюмы - единственный раз в году.

Пасхальная вода

За пасхальной водой следует отправляться ранним утром Фото: picture-alliance/dpa/dpaweb/P. Pleul

Следующий обычай совершается также в Светлое Христово Воскресенье. Участвуют в нем молодые лужицкие девушки и женщины. Рано утром еще до восхода солнца или даже ночью они отправляются к реке или другому источнику за пасхальной водой (Osterwasser). Считается, что эта вода, принесенная в праздничный день в глиняных сосудах, обладает целебными свойствами и особенно благоприятна для кожи.

Участницы похода за пасхальной водой в коммуне Шлайфе Фото: ZB/picture-alliance

Во время похода за пасхальной водой нужно молчать. Иначе она потеряет свои свойства. На пути к водоему участниц церемонии поджидают мужчины и парни, чтобы разговорить или рассмешить, помешав тем самым исполнению традиции. Раньше водой ранним утром в Пасху умывались прямо около реки, пруда или озера и даже загоняли туда домашний скот.

Пасхальные костры

Пасхальный костер в Нижнем Лаузице Фото: Andreas Franke/ZB/picture-alliance

Завершим наш рассказ о пасхальных обычаях лужицких сербов традиционными пасхальными кострами, с которых, в принципе, все начинается. Повсюду в лужицких деревнях такие костры разводят в Страстную пятницу.