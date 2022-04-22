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Светлое Христово Воскресение - самый важный христианский праздник.
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Контекст
Как праздновали Пасху в расколотой Киево-Печерской лавре
Как праздновали Пасху в расколотой Киево-Печерской лавре
Пасхальное воскресенье в Киево-Печерской лавре прошло мирно, но не примирило УПЦ с ПЦУ и государством.
Политика
16.04.2023
16 апреля 2023 г.
Где в Германии на Пасху устраивают гонки огненных колес
Где в Германии на Пасху устраивают гонки огненных колес
Обычай скатывать на Пасху с горы в реку огненные колеса признан культурным наследием ЮНЕСКО и привлекает туристов.
Культура
07.04.2023
7 апреля 2023 г.
Что запрещают немцам в пасхальные выходные
Что запрещают немцам в пасхальные выходные
Впереди в Германии длинные выходные, но не все развлечения разрешены в эти дни. Чем нельзя заниматься на Пасху?
Культура
07.04.2023
7 апреля 2023 г.
Не только шоколадные зайцы: что нужно знать о Пасхе в ФРГ
Не только шоколадные зайцы: что нужно знать о Пасхе в ФРГ
Что нужно знать о немецких пасхальных традициях и ограничениях? Самое интересное - у DW.
Культура
06.04.2023
6 апреля 2023 г.
Пасхальные традиции лужицких сербов
Пасхальные традиции лужицких сербов
На Пасху лужицкие сербы в Германии раскрашивают яйца, устраивают конные процессии, ходят за водой и жгут костры.
Туризм
06.04.2023
6 апреля 2023 г.
Пасхальные фонтаны в Германии
Пасхальные фонтаны в Германии
Традиция украшать колодцы и фонтаны на Пасху зародилась в немецком регионе Франконская Швейцария в начале прошлого века.
Туризм
05.04.2023
5 апреля 2023 г.
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