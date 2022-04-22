  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси

Пасха

Публикации по теме

Светлое Христово Воскресение - самый важный христианский праздник.

Пропустить раздел Контекст

Контекст

В Киево-Печерской лавре на Пасху

Как праздновали Пасху в расколотой Киево-Печерской лавре

Как праздновали Пасху в расколотой Киево-Печерской лавре

Пасхальное воскресенье в Киево-Печерской лавре прошло мирно, но не примирило УПЦ с ПЦУ и государством.
Политика16 апреля 2023 г.
Пылающее колесо катится с холма

Где в Германии на Пасху устраивают гонки огненных колес

Где в Германии на Пасху устраивают гонки огненных колес

Обычай скатывать на Пасху с горы в реку огненные колеса признан культурным наследием ЮНЕСКО и привлекает туристов.
Культура7 апреля 2023 г.
Пасхальные яйца

Что запрещают немцам в пасхальные выходные

Что запрещают немцам в пасхальные выходные

Впереди в Германии длинные выходные, но не все развлечения разрешены в эти дни. Чем нельзя заниматься на Пасху?
Культура7 апреля 2023 г.
Разноцветные яйца, шоколадные зайцы и черный кролик

Не только шоколадные зайцы: что нужно знать о Пасхе в ФРГ

Не только шоколадные зайцы: что нужно знать о Пасхе в ФРГ

Что нужно знать о немецких пасхальных традициях и ограничениях? Самое интересное - у DW.
Культура6 апреля 2023 г.
Верхняя Лужица

Пасхальные традиции лужицких сербов

Пасхальные традиции лужицких сербов

На Пасху лужицкие сербы в Германии раскрашивают яйца, устраивают конные процессии, ходят за водой и жгут костры.
Туризм6 апреля 2023 г.
Шехинген

Пасхальные фонтаны в Германии

Пасхальные фонтаны в Германии

Традиция украшать колодцы и фонтаны на Пасху зародилась в немецком регионе Франконская Швейцария в начале прошлого века.
Туризм5 апреля 2023 г.
Показать больше
Пропустить раздел DW рекомендует

DW рекомендует

Около храма Святого Апостола Андрея Первозванного в Буче, 24 апреля

Фотохроника войны в Украине - Пасха 2022

Светлое Христово Воскресенье во время войны. Фотографии из Украины и стран Европы.
Политика25 апреля 2022 г.
Акция против насилия над женщинами во время войны в Берлине

Фотохроника войны в Украине - 22 апреля

Эвакуация из Мариуполя, братская могила в Мангуше, разрушенная церковь в Гостомеле.
Политика22 апреля 2022 г.