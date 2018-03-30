Что запрещают немцам в пасхальные выходные

Впереди в Германии длинные выходные, однако не все развлечения разрешены в эти дни. DW выяснила, чем нельзя заниматься на Пасху.

В Германии начались пасхальные выходные. Но пойти на дискотеку, переехать в другую квартиру или просто купить свежий хлеб в эти дни вряд ли получится. За нарушение правил во время религиозных праздников грозит денежный штраф. Как отметить Пасху и не нарушить закон?

Танцы на Пасху отменяются

Почти во всех федеральных землях в Страстную пятницу запрещены вечеринки и дискотеки. В Северном Рейне - Вестфалии это правило действует и в четверг - начиная с 18 часов вечера. В этот день нежелательны и массовые мероприятия: блошиные рынки, цирковые представления, скачки, спектакли, фестивали и другие народные гуляния. При этом можно сходить в музей, кино или зоопарк. Удивительно, но сменить в этот день место жительства тоже не получится - переезд также нежелателен. В субботу, 31 марта с шести утра все запреты отменяются.

Какие развлечения позволительны, а какие нет, власти федеральных земель решают самостоятельно, и регламентируется это в особом документе под названием Feiertagsschutzgesetz. В Гессене и Баварии все намного строже: запреты распространяется сразу на три дня: четверг, пятницу и субботу. А в Берлине вечеринки приостановят только на один день - Страстную пятницу с четырех утра до 21 часа.

Протест в Баден-Вюртемберге в 2015 году Фото: picture alliance/dpa/W. Kastl

По данным института изучения общественного мнения YouGov, большинство немцев все же поддерживает запрет на дискотеки во время религиозных праздников. Против этого правила активно выступает Партия пиратов, члены которой неоднократно организовывали демонстрации с громкой музыкой в наушниках.

Запретные фильмы в Германии

Несмотря на то, что на Пасху все-таки можно пойти в кино, показывать там могут далеко не все фильмы. В списке, составленном Добровольной организацией саморегулирования киноидустрии (FSK), под запрет попадает около 700 фильмов, которые не рекомендованы к показу в религиозные праздники. К ним относятся комедии "Охотники за приведениями" и "Житие Брайана по Монти Пайтону", многие фильмы ужасов и даже детские картины - "Приключения Калле Блюмквиста", "Макс и Мориц" и мультфильм "Хейди".

Спорт на Пасху

На пасхальных выходных фитнес-клубы, бассейны и солярии могут работать по привычному расписанию. Организованные марафоны уже будут считаться массовыми мероприятиями, поэтому тоже не приветствуются. В эти дни не проводят и спортивные соревнования на стадионах, в том числе игры первой и второй бундеслиги.

Кроме того, в Страстную пятницу в некоторых федеральных землях закроются игорные заведения. Даже если игровой автомат стоит в ресторане или баре, его обязаны выключить.

Свежие газеты, хлеб и цветы

В выходные в Германии принято ходить в булочную за свежим хлебом для завтрака или за вкусной выпечкой к чаю после обеда. Но в пасхальные выходные о привычном распорядке дня придется забыть. К примеру, в Северном Рейне - Вестфалии пекарни, газетные киоски и цветочные магазины в пятницу, субботу и воскресенье могут быть открыты не более пяти часов, а в понедельник вообще будут закрыты. Автозаправки, дежурные аптеки и рестораны работают по обычному расписанию.

Домашняя вечеринка

Все вышеперечисленные правила не помешают вам позвать гостей и устроить домашнюю вечеринку. Однако в Страстную пятницу следует быть осторожнее с громкой музыкой - это может задеть религиозные чувства соседей.

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