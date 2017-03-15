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Гессен
Гессен - федеральная земля в центральной части Германии. Столица Гессена - Висбаден.
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Контекст
Смертная казнь в Германии - пытки и виселицы
Смертная казнь в Германии - пытки и виселицы
В число средневековых достопримечательностей Германии входят... пыточные подвалы и виселицы. Где их можно увидеть?
Туризм
05.01.2024
5 января 2024 г.
В Германии нашли фоссилию питона, жившего 47 млн лет назад
В Германии нашли фоссилию питона, жившего 47 млн лет назад
В карьере Мессель этим летом найдено 820 окаменелостей. Среди них - фоссилия молодого питона.
Туризм
28.08.2023
28 августа 2023 г.
В Германии нашли солнечные мини-часы времен Средневековья
В Германии нашли солнечные мини-часы времен Средневековья
Руководитель раскопок в Марбурге назвал находку сенсационной. Кому принадлежало это средневековое устройство?
Туризм
26.07.2023
26 июля 2023 г.
Немецкий миллиардер открыл уникальный автомобильный музей
Немецкий миллиардер открыл уникальный автомобильный музей
В Германии появился новый автомобильный музей - небольшой, но затмевающий коллекции крупнейших немецких производителей.
Туризм
24.07.2023
24 июля 2023 г.
От Fraport требуют порвать с "Пулково" из-за ЧВК "Вагнер"
От Fraport требуют порвать с "Пулково" из-за ЧВК "Вагнер"
Управляющую компанию Франкфуртского аэропорта и правительство земли Гессен СМИ ФРГ критикуют за инвестиции в России.
Экономика и бизнес
21.07.2023
21 июля 2023 г.
Подвесные пешеходные мосты в Германии
Подвесные пешеходные мосты в Германии
В Германии насчитывается более пятидесяти подвесных пешеходных мостов. Семь из них - в нашей галерее.
Туризм
03.07.2023
3 июля 2023 г.
14 фото
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