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Гессен

Гессен - федеральная земля в центральной части Германии. Столица Гессена - Висбаден.

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Контекст

"Сорока на виселице", Питер Брейгель Старший

Смертная казнь в Германии - пытки и виселицы

Смертная казнь в Германии - пытки и виселицы

В число средневековых достопримечательностей Германии входят... пыточные подвалы и виселицы. Где их можно увидеть?
Туризм5 января 2024 г.
Карьер Мессель

В Германии нашли фоссилию питона, жившего 47 млн лет назад

В Германии нашли фоссилию питона, жившего 47 млн лет назад

В карьере Мессель этим летом найдено 820 окаменелостей. Среди них - фоссилия молодого питона.
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Миниатюрные солнечные часы времен Позднего Средневековья

В Германии нашли солнечные мини-часы времен Средневековья

В Германии нашли солнечные мини-часы времен Средневековья

Руководитель раскопок в Марбурге назвал находку сенсационной. Кому принадлежало это средневековое устройство?
Туризм26 июля 2023 г.
Эверсбах

Немецкий миллиардер открыл уникальный автомобильный музей

Немецкий миллиардер открыл уникальный автомобильный музей

В Германии появился новый автомобильный музей - небольшой, но затмевающий коллекции крупнейших немецких производителей.
Туризм24 июля 2023 г.
Аэропорт "Пулково" и взлетающий самолет

От Fraport требуют порвать с "Пулково" из-за ЧВК "Вагнер"

От Fraport требуют порвать с "Пулково" из-за ЧВК "Вагнер"

Управляющую компанию Франкфуртского аэропорта и правительство земли Гессен СМИ ФРГ критикуют за инвестиции в России.
Экономика и бизнес21 июля 2023 г.
Тоднау

Подвесные пешеходные мосты в Германии

Подвесные пешеходные мосты в Германии

В Германии насчитывается более пятидесяти подвесных пешеходных мостов. Семь из них - в нашей галерее.
Туризм3 июля 2023 г.14 фото
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