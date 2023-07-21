От Fraport требуют порвать с "Пулково" из-за ЧВК "Вагнер"

Может ли немецкая компания с государственным участием на фоне войны в Украине и дальше оставаться акционером российского предприятия, которое к тому же оказывает услуги армии РФ и наемникам из ЧВК "Вагнер"? Вот суть резко обострившейся дискуссии о деловых связях аэропортов Франкфурта-на-Майне и Санкт-Петербурга. Критика в адрес компании Fraport, которая управляет крупнейшими воздушными воротами ФРГ и с 2009 года держит 25-процентную долю в аэропорте "Пулково", звучала в Германии с самого начала полномасштабной российской агрессий. Но теперь немецкие СМИ вывели ее на качественно новый уровень.

Журналистское расследование обнаружило военные самолеты

Газета Süddeutsche Zeitung (SZ), которая уже неоднократно проводила журналистские расследования вместе с коллегами из общественно-правовых телерадиокомпаний NDR и WDR, 19 июля опубликовала статью, в которой с помощью фотографий, в том числе спутниковых, доказывает: петербургский аэропорт "Пулково" хотя и является гражданским, однако используется также военными самолетами, причем не только транспортными, но и боевыми.

В статье задокументированы три конкретных случая. 11 июня 2022 аэропорт "Пулково" принял самолет ИЛ-76 с бортовым номером RA-78835. Он принадлежит 224-му летному отряду военно-транспортной авиации министерства обороны РФ и в мае 2023 попал под санкции США, поскольку использовался для переброски в различные страны наемников из ЧВК "Вагнер". Американские власти обвиняют их в совершении военных преступлений, в том числе в Украине.

По этому фото можно понять, какое количество не гуманитарных, а военных грузов может взать на борт Ан-124 Фото: Yevgeny Zadorozhny/ITAR-TASS/imago images

Месяц спустя, 12 июля 2022, спутники зафиксировали на стоянке в аэропорту "Пулково" транспортный самолет-гигант Ан-124 с бортовым номером RA-82014, который тоже принадлежит 224-му летному отряду и теперь тоже под американскими санкциями. Как указывает SZ, этот борт видели в 2023 году в небе Сирии и некоторых стран Африки – там, где действуют "вагнеровцы".

К тому же SZ публикует сделанные 5 марта 2023 снимки ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. О том, что он якобы из-за погодных условий совершил вынужденную посадку в "Пулково", писали российские СМИ, так что этот эпизод широко известен. Эксперты сайта оборонной аналитики Oryx подтвердили немецким журналистам-расследователя, что стоящий на летном поле гражданского аэропорта Санкт-Петербурга недалеко от терминала самолет, способный нести ядерное оружие, оснащен двумя ракетами Х-22 Буря. Такие ракеты "Россия использует в своей агрессия против Украины", указывает газета.

Власти Гессена: уход из России невозможен

Все эти факты ставят в весьма трудное положение власти федеральной земли Гессен. Она является крупнейшим акционером компании Fraport с долей свыше 31%, еще почти 21% принадлежат городу Франкфурт-на-Майне. Так что свыше половины капитала находится в земельной и муниципальной собственности, иными словами – контролируется государственными органами.

"Как это возможно, что немецкий концерн, который к тому же частично находится в руках государства, продолжает держать доли в аэропорте, который российские наемники используют в военных целях?", - задается вопросом Süddeutsche Zeitung. И напоминает властям Гессена фразу, произнесенную больше года назад земельным министром финансов Михаэлем Бодденбергом (Michael Boddenberg), который в силу должности одновременно занимает еще и пост главы наблюдательного совета акционерного общества Fraport.

Здание ландтага в столице земли Гессен Висбадене Фото: picture-alliance/dpa/D. Reinhardt

На заседании бюджетного комитета гессенского ландтага (земельного парламента) 4 мая 2022 года в ответ на требование многих депутатов из-за войны в Украине положить конец долевому участию Франкфуртского аэропорта в "Пулково" министр в пылу полемики бросил фразу, "которая сегодня может повлечь за собой далеко идущие последствия для земельного правительства Гессена и для Fraport", указывает SZ.

Михаэль Бодденберг сказал тогда, что выход из договоренностей с другими собственниками возможен будет только в том случае, если "аэропорт окажется напрямую вовлеченным в военные действия". Это, согласно тогдашнему заявлению министра, был бы форс-мажор, обстоятельство "непреодолимой силы", которое, скорее всего, избавило бы Fraport от необходимости исполнять свои обязанности совладельца компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом "Пулково".

Неужели "деньги важнее морали"?

И вот теперь доказательства того, что в Санкт-Петербурге садятся и взлетают военные самолеты со снаряжением для ЧВК "Вагнер" или с ракетами на борту, предъявлены, но министр продолжает упорно утверждать, что у Fraport нет шансов уйти, с возмущением пишет SZ в комментарии, опубликованном параллельно со статьей-расследованием. "А ведь после развязанной Путиным войны вообще-то нет оправданий уже одному тому факту, что Fraport находится в одной компании с российским банком ВТБ, попавшим под санкции из-за своей близости к Кремлю", - говорится в комментарии.

Лето 2023. Терминал 1 Франкфуртского аэропорта Фото: Helmut Fricke/dpa/picture alliance

Его автор продолжает: "При этом концерну и правительству нечего терять – кроме репутации. Свои инвестиции в России Fraport давно списал. Соглашения с другими собственниками заключены в соответствии с английским правом. Эксперты по санкциям едины в том, что выйти из них со ссылкой на войну в Украине можно было бы в любой момент".

Поэтому у автора возникает подозрение: "Не потому ли концерн и политики так держатся за участие в "Пулково", чтобы после окончания войны иметь возможность и дальше делать бизнес в России?". В таком случае "деньги и на этот раз вновь окажутся важнее морали", пишет в заключение Süddeutsche Zeitung в комментарии, который так и озаглавлен: "Деньги важнее морали".

Списание "Пулково" не помешало росту прибыли Fraport

В какой мере опубликованное в этой газете журналистское расследование, о результатах которого подробно рассказали и другие немецкие СМИ, повлияет на дальнейшую судьбу долевого участия немецкой компании в петербургском аэропорте, пока непонятно. Однако 8 октября в земле Гессен состоятся выборы в ландтаг, и правящая в этой земле консервативная партия ХДС, которую представляет Михаэль Бодденберг, явно будет стремится не давать СМИ лишних поводов для критики.

Штаб-квартира компании Fraport во Франкфурте-на-Майне Фото: rheinmainfoto/IMAGO

Что же касается компании Fraport, то ее руководство еще 4 марта 2022 года, через неделю после российского нападения на Украину, объявило, что замораживает 25-процентное участие в управляющей компании аэропорта "Пулково" и прекращает любое сотрудничество с ней, включая оказание консультационных услуг и трансфер ноу-хау. Тогда же оно указало, что "в настоящий момент продажа этого долевого участия по условиям договора исключена".

Однако само это капиталовложение в размере 163 млн евро было полностью списано еще к 30 июня 2022 года, говорится в финансовом отчете Fraport за минувший год. Несмотря на это, годовая чистая прибыль выросла по сравнению с 2021 годом, прошедшим под знаком пандемии, на 81% и составила 166,6 млн евро. Наряду с Франкфуртским аэропортом компания самостоятельно или с партнерами управляет также 14 региональными аэропортами в материковой Греции и на ее островах, аэропортами в Анталии (Турция), в Бургасе и Варне (Болгария), в Любляне (Словения), в Порту-Алегри и Форталезе (Бразилия), в Лиме (Перу).

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