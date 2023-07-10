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В Германии названы худшие аэропорты

Максим Нелюбин
42 мин. назад

Список самых нелюбимых пассажирами немецких аэропортов в 2023 году возглавил Франкфурт - Хан. Берлинский BER поднялся на одну строчку в рейтинге.

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Аэропорт Берлин-Бранденбург (BER)
Самолет заходит на посадку в аэропорту Берлин-БранденбургФото: Rainer Keuenhof/picture alliance

В Германии в начале основного сезона летних отпусков опубликованы данные ежегодного исследования качества обслуживания пассажиров и сервиса в крупных немецких аэропортах. Исследование проводится порталом по защите прав потребителей на авиационном транспорте Airhelp в Берлине на основе оценок в Google.

Авторы рейтинга собирают информацию о тридцати крупнейших по объему пассажироперевозок аэропортов в Германии. Далее при составлении списка учитываются лишь те из них, которые на день проведения исследования (15 июня) имели не менее 500 отзывов. В результате рейтинг 2023 года состоит из двадцати позиций.

Аэропорт Франкфурт - Хан
Аэропорт Франкфурт - ХанФото: Andreas Arnold/picture alliance/dpa

Самым худшим аэропортом Германии по мнению пассажиров в этот раз оказался Франкфурт - Хан (Frankfurt-Hahn), открытый в 1993 году примерно в 120 километрах от Франкфурта-на-Майне на территории бывшей военной авиабазы США - для облуживания рейсов бюджетных авиакомпаний. Средняя оценка на основе 4800 отзывов составила всего 3 из 5 звезд.

На втором месте снизу оказался худший немецкий аэропорт прошлого года - Берлин - Бранденбург (Berlin-Brandenburg), лишь незначительно улучшивший свой показатель (3,2 звезды). Третью строчку среди худших занял Кельн - Бонн (3,5 звезды).

Аэропорт Мюнстер - Оснабрюк
Аэропорт Мюнстер - ОснабрюкФото: H. Blossey/picture alliance/blickwinkel

Авторы исследования отмечают, что более половины из аэропортов рейтинга ухудшили свои показатели, как минимум, на 0,1 звезды по сравнению с 2022 годом - в частности, признанный одним из трех лучших Мюнстер - Оснабрюк (Münster-Osnabrück). Он поделил первое место с аэропортами Фридрихсхафена (Friedrichshafen) и Нюрнберга (Nürnberg). Все они получили в среднем по 4,3 звезды на соответствующем сервисе клиентских оценок и отзывов Google.

Рейтинг немецких аэропортов 2023 года

1.
Мюнстер - Оснабрюк (Münster - Osnabrück / 4,3 *)
Фридрихсхафен (Friedrichshafen / 4,3 *)
Нюрнберг (Nürnberg / 4,3 *)

2.
Лейпциг - Галле (Leipzig - Halle (4,2 *)
Мюнхен (München / 4,2 *)
Падерборн - Липпштадт (Paderborn-Lippstadt / 4,2 *)

3.
Бремен (Bremen / 4,0 *)
Дрезден (Dresden International / 4,0 *)
Штутгарт (Stuttgart / 4,0 *)

4.
Карлсруэ - Баден-Баден (Karlsruhe-Baden Baden / 3,9 *)

5.
Франкфурт-на-Майне (Frankfurt am Main / 3,8 *)

6.
Мемминген (Memmingen / 3,7 *)
Веце (Weeze / 3,7 *)

7.
Гамбург (Hamburg / 3,6 *)
Дюссельдорф (Düsseldorf / 3,6 *)
Дортмунд (Dortmund / 3,6 *)
Ганновер (Hannover / 3,6 *)

8.
Кельн - Бонн (Köln-Bonn / 3,5 *)

9.
Берлин - Бранденбург (Berlin-Brandenburg / 3,2 *)

10.
Франкфурт - Хан (Frankfurt-Hahn / 3,0 *)

Причины и проблемы

Одной из причин снижения оценок многих аэропортов стали длинные очереди на предполетный досмотр из-за нехватки персонала, численность которого была сокращена во время пандемии и оказалась недостаточной при восстановлении потока пассажиров - особенно во время летних школьных каникул. В частности, прошлым летом многочасовые очереди в аэропорту Кельн - Бонн стали темой сообщений в СМИ и многочисленных негативных публикаций в социальных сетях. Среди других причин были забастовки наземного персонала в ходе переговоров о заключении новых коллективных тарифных договоров.

Отметим также, что весной 2023 года аэропорт Франкфурт - Хан, полтора года назад объявивший о своем банкротстве, был продан новому инвестору. Как сообщала DW, по информации арбитражного управляющего, полеты в аэропорту будут продолжены, все сотрудники сохранят свои рабочие места.

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