Сезон летних отпусков и хаос в аэропортах Европы: в чем причина?

Европейцы, наконец, могут проводить свои летние отпуска за границей - большинство ограничений, принятых из-за коронавируса, сняты. Но то, что сейчас, в самый разгар сезона, происходит в аэропортах Европы, можно назвать лишь одним словом - хаос. Причина его - прежде всего, в нехватке персонала, что связано с увольнениями сотрудников аэропортов во время пандемии.

Туристы вынуждены часами стоять в очередях, из-за чего многие из них не успевают на свои рейсы. "Мы возмущены, потому что это наш отпуск. Мы все продумали и приехали за в аэропорт за 5 часов. Это просто трата нашего времени. Мы могли потратить его на что-то другое", - рассказал DW пассажир, стоящий в очереди в аэропорту Дюссельдорфа.

"Мой сосед работает в аэропорту, и он говорит, что причина - нехватка сотрудников охраны аэропорта. И это максимально глупо. Ты платишь много денег за самолет, а потом его пропускаешь - это бесит", - говорит другой путешественник.

Учитывая ситуацию в аэропортах, путешественникам советуют приезжать хотя бы за два с половиной часа до полета, постараться зарегистрироваться онлайн и проследить, чтобы ручная кладь соответствовала стандартам, дабы избежать задержек во время прохождения контроля.

Причина - в нехватке персонала

За последние недели авиакомпании отменили множество рейсов из-за перегруженности персонала. Одна только Lufthansa вынуждена была отменить почти 3000 рейсов. Агентство Reuters сообщило, что в конце июня исполнительный директор Lufthansa Карстен Спор извинился перед своими сотрудниками и клиентами за происходящий хаос. "Мы признаем свои ошибки, которые сделали в последние два года, спасая компанию и более 100 000 сотрудников", - цитирует Спора агентство.

Во многих европейских аэропортах царитхаос из-за нехватки персонала

"Зашли ли мы слишком далеко, повсеместно сокращая расходы под давлением пандемии и убытков в размере 10 млрд евро? Да, я не спорю", - добавил он. Компания нанимает новый персонал, в том числе тысячи сотрудников в Европе, но эти меры принесут плоды только к зиме, считает Спор.

Между тем заминки в работе ключевых европейских аэропортов, таких как Франкфурт-на-Майне, Лондон или Париж, могут омрачить подъем авиаиндустрии, которая из-за локдауна и ограничений на перемещения потеряла 219 млрд евро.

Много вакансий, но мало желающих

Во время пандемии тысячи людей, занятых в сфере авиаперевозок, лишились своих рабочих мест. Но сейчас спрос на сотрудников вырос, и возникла проблема: как быстро нанять недостающий персонал. Ситуация осложняется тем, что после пандемии люди стали более избирательными при выборе работы: их не устраивают плохие условия труда и маленькая заработная плата.

Чтобы рещить проблему длинных очередей, в немецкие аэропорты будут временно набирать иностранный персонал

"На немецком рынке труда спрос на сотрудников продолжает превышать предложение. Те, кто ищут работу в нашей сфере, могут выбирать из широкого спектра вакансий, в то время как работодатели не знают, как заполнить пустующие места, - рассказал DW представитель аэропорта Франкфурта-на-Майне. - Более того, сам процесс найма в аэропортах очень сложный и долгий. Это связано с тем, что сотрудникам часто приходится работать в зонах ограниченного доступа и следовать предписаниям системы безопасности".

Чтобы облегчить критическую ситуацию во время летних каникул, Германия заявила, что временно пригласит на работу в аэропорты сотрудников из-за границы, в основном, из Турции. Немецкое правительство ускорит процесс выдачи виз с разрешением на работу для нескольких тысяч иностранных сотрудников, заявили журналистам 29 июня министры труда и внутренних дел ФРГ. Согласно ассоциации немецких аэропортов ADV, примерно 20% мест в охране, на регистрации и в обслуживании авиатранспорта остаются вакантными.

В европейских аэропортах огромные очереди

Похожая ситуация и в других аэропортах Европы. В сезон летних отпусков поток авиапассажиров вырос, а персонала в аэропортах недостаточно. По этой причине правительство Португалии с 4 июля увеличило вдвое количество сотрудников на пограничном контроле в 6 аэропортах страны.

Полиция Испании наняла еще 500 человек и направила в самые загруженные аэропорты, в Мадрид и Барселону, чтобы решить проблему с длинными очередями пассажиров. Испанская авиакомпания Iberia ранее заявила, что задержки на паспортном контроле в аэропорту Мадрида привели к тому, что за период с 1 марта около 15 000 пассажиров опоздали на рейсы.

Ирландия заявила, что в случае дальнейших сбоев в летний период, помогать с досмотрами в аэропорту Дублина будут военные. В прошлом месяце только за один день более 1000 человек пропустили свои рейсы из Дублинского аэропорта - все из-за очередей.

Смотрите также:

Будущее пассажирских самолетов Расширяя границы Новый широкофюзеляжный Airbus A330neo оснащен улучшенными двигателями, сокращающими расход топлива на 14% и выбросы в атмосферу на 10%. Инновационная система светодиодного освещения позволяет окрасить салон самолета в любой цвет: в палитру входит 16 миллионов оттенков. Судно рассчитано на 252 или 310 пассажиров в зависимости от компоновки. A330neo должен начать перевозки уже в 2017 году.

Будущее пассажирских самолетов Кристальная чистота Как заявили создатели Fresh Lavatory, эта уборная способна навести чистоту самостоятельно: после того, как пассажир покидает ее, ультрафиолетовые лампы дезинфицируют кабину, а вода автоматически омывает раковину. Воздушный туалет оснащен сенсорами, что позволяет не прикасаться к крану и другим кнопкам. Никаких микробов!

Будущее пассажирских самолетов Обед на высоте По правилам безопасности воздушных авиаперевозок в эконом-классе можно пользоваться только пластиковыми столовыми приборами. Дизайнеров это не останавливает: все равно все должно быть красиво.

Будущее пассажирских самолетов Как в кино Теперь в самолет не обязательно брать с собой ноутбук или планшет: в скором времени разработчики обещают внедрение новых систем развлечения на борту. Диагональ сенсорного экрана в спинке впереди стоящего кресла будет достигать 26 дюймов, а фильмы или сериалы можно будет смотреть на этом встроенном телевизоре с собственной USB-флешки.

Будущее пассажирских самолетов На связи Установка Gogo позволяет наслаждаться в полете высокоскоростным интернетом до 100 мегабит в секунду. Безлимитный Wi-Fi, стриминговое телевидение и музыка в недалеком будущем появятся во многих самолетах.

Будущее пассажирских самолетов Мясо или рыба? Вернемся к обеду. Все бортовое питание готовят еще на Земле, потом его охлаждают и разогревают уже в самолете. Неудивительно, что после этого пища не всегда приходится по вкусу пассажирам. Чтобы клиенты авиакомпаний были довольны едой, каждый год появляются новые технологии - например, метод приготовления в герметичном пакете sous-vide и первые индукционные плиты для самолетов.

Будущее пассажирских самолетов Сон в капсуле Первые лежаки для сна на борту были разработаны в 2014 году для первого класса аэробуса А380 авиакомпании Quatar Airways. Сейчас дизайн изменился: это не просто кровать, а настоящая капсула, которая закрывается со всех сторон.

Будущее пассажирских самолетов Больше пространства Расстояние между сидениями - вечная проблема для дизайнеров и разработчиков. С одной стороны, нужно вместить как можно больше кресел, с другой - обеспечить комфорт всем пассажирам. В таком салоне вы будете сидеть удобно - и для вас самих, и для пассажира впереди. Автор: Ксения Сафронова

