 Сезон летних отпусков и хаос в аэропортах Европы: в чем причина? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 04.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Сезон летних отпусков и хаос в аэропортах Европы: в чем причина?

Отмены рейсов и очереди в аэропортах: совсем не на это рассчитывали пассажиры, собираясь в долгожданный отпуск, отложенный из-за пандемии. Почему возникла такая ситуация, в том числе и в ФРГ?

Очередь из пассажиров в аэропорту Дюссельдорфа

Очередь из пассажиров в аэропорту Дюссельдорфа

Европейцы, наконец, могут проводить свои летние отпуска за границей - большинство ограничений, принятых из-за коронавируса, сняты. Но то, что сейчас, в самый разгар сезона, происходит в аэропортах Европы, можно назвать лишь одним словом - хаос. Причина его - прежде всего, в нехватке персонала, что связано с увольнениями сотрудников аэропортов во время пандемии. 

Туристы вынуждены часами стоять в очередях, из-за чего многие из них не успевают на свои рейсы. "Мы возмущены, потому что это наш отпуск. Мы все продумали и приехали за в аэропорт за 5 часов. Это просто трата нашего времени. Мы могли потратить его на что-то другое", - рассказал DW пассажир, стоящий в очереди в аэропорту Дюссельдорфа.

"Мой сосед работает в аэропорту, и он говорит, что причина - нехватка сотрудников охраны аэропорта. И это максимально глупо. Ты платишь много денег за самолет, а потом его пропускаешь - это бесит", - говорит другой путешественник.

Учитывая ситуацию в аэропортах, путешественникам советуют приезжать хотя бы за два с половиной часа до полета, постараться зарегистрироваться онлайн и проследить, чтобы ручная кладь соответствовала стандартам, дабы избежать задержек во время прохождения контроля.

Причина - в нехватке персонала  

За последние недели авиакомпании отменили множество рейсов из-за перегруженности персонала. Одна только Lufthansa вынуждена была отменить почти 3000 рейсов. Агентство Reuters сообщило, что в конце июня исполнительный директор Lufthansa Карстен Спор извинился перед своими сотрудниками и клиентами за происходящий хаос. "Мы признаем свои ошибки, которые сделали в последние два года, спасая компанию и более 100 000 сотрудников", - цитирует Спора агентство.

Во многих европейских аэропортах царитхаос из-за нехватки персонала

Во многих европейских аэропортах царитхаос из-за нехватки персонала

"Зашли ли мы слишком далеко, повсеместно сокращая расходы под давлением пандемии и убытков в размере 10 млрд евро? Да, я не спорю", - добавил он. Компания нанимает новый персонал, в том числе тысячи сотрудников в Европе, но эти меры принесут плоды только к зиме, считает Спор.

Между тем заминки в работе ключевых европейских аэропортов, таких как Франкфурт-на-Майне, Лондон или Париж, могут омрачить подъем авиаиндустрии, которая из-за локдауна и ограничений на перемещения потеряла 219 млрд евро. 

Много вакансий, но мало желающих  

Во время пандемии тысячи людей, занятых в сфере авиаперевозок, лишились своих рабочих мест. Но сейчас спрос на сотрудников вырос, и возникла проблема: как быстро нанять недостающий персонал. Ситуация осложняется тем, что после пандемии люди стали более избирательными при выборе работы: их не устраивают плохие условия труда и маленькая заработная плата.

Чтобы решить прблему длинных очередей, в немецкие аэропорты будут временно набирать иностранный персонал

Чтобы рещить проблему длинных очередей, в немецкие аэропорты будут временно набирать иностранный персонал

"На немецком рынке труда спрос на сотрудников продолжает превышать предложение. Те, кто ищут работу в нашей сфере, могут выбирать из широкого спектра вакансий, в то время как работодатели не знают, как заполнить пустующие места, - рассказал DW представитель аэропорта Франкфурта-на-Майне. - Более того, сам процесс найма в аэропортах очень сложный и долгий. Это связано с тем, что сотрудникам часто приходится работать в зонах ограниченного доступа и следовать предписаниям системы безопасности". 

Чтобы облегчить критическую ситуацию во время летних каникул, Германия заявила, что временно пригласит на работу в аэропорты сотрудников из-за границы, в основном, из Турции. Немецкое правительство ускорит процесс выдачи виз с разрешением на работу для нескольких тысяч иностранных сотрудников, заявили журналистам 29 июня министры труда и внутренних дел ФРГ. Согласно ассоциации немецких аэропортов ADV, примерно 20% мест в охране, на регистрации и в обслуживании авиатранспорта остаются вакантными.

В европейских аэропортах огромные очереди

Похожая ситуация и в других аэропортах Европы. В сезон летних отпусков поток авиапассажиров вырос, а персонала в аэропортах недостаточно. По этой причине правительство Португалии с 4 июля увеличило вдвое количество сотрудников на пограничном контроле в 6 аэропортах страны.

Полиция Испании наняла еще 500 человек и направила в самые загруженные аэропорты, в Мадрид и Барселону, чтобы решить проблему с длинными очередями пассажиров. Испанская авиакомпания Iberia ранее заявила, что задержки на паспортном контроле в аэропорту Мадрида привели к тому, что за период с 1 марта около 15 000 пассажиров опоздали на рейсы.

Ирландия заявила, что в случае дальнейших сбоев в летний период, помогать с досмотрами в  аэропорту Дублина будут военные. В прошлом месяце только за один день более 1000 человек пропустили свои рейсы из Дублинского аэропорта - все из-за очередей. 

Смотрите также:

  • Выставка Aircraft Interiors Expo в Гамбурге

    Будущее пассажирских самолетов

    Расширяя границы

    Новый широкофюзеляжный Airbus A330neo оснащен улучшенными двигателями, сокращающими расход топлива на 14% и выбросы в атмосферу на 10%. Инновационная система светодиодного освещения позволяет окрасить салон самолета в любой цвет: в палитру входит 16 миллионов оттенков. Судно рассчитано на 252 или 310 пассажиров в зависимости от компоновки. A330neo должен начать перевозки уже в 2017 году.

  • Выставка Aircraft Interiors Expo в Гамбурге

    Будущее пассажирских самолетов

    Кристальная чистота

    Как заявили создатели Fresh Lavatory, эта уборная способна навести чистоту самостоятельно: после того, как пассажир покидает ее, ультрафиолетовые лампы дезинфицируют кабину, а вода автоматически омывает раковину. Воздушный туалет оснащен сенсорами, что позволяет не прикасаться к крану и другим кнопкам. Никаких микробов!

  • Выставка Aircraft Interiors Expo в Гамбурге

    Будущее пассажирских самолетов

    Обед на высоте

    По правилам безопасности воздушных авиаперевозок в эконом-классе можно пользоваться только пластиковыми столовыми приборами. Дизайнеров это не останавливает: все равно все должно быть красиво.

  • Выставка Aircraft Interiors Expo в Гамбурге

    Будущее пассажирских самолетов

    Как в кино

    Теперь в самолет не обязательно брать с собой ноутбук или планшет: в скором времени разработчики обещают внедрение новых систем развлечения на борту. Диагональ сенсорного экрана в спинке впереди стоящего кресла будет достигать 26 дюймов, а фильмы или сериалы можно будет смотреть на этом встроенном телевизоре с собственной USB-флешки.

  • Выставка Aircraft Interiors Expo в Гамбурге

    Будущее пассажирских самолетов

    На связи

    Установка Gogo позволяет наслаждаться в полете высокоскоростным интернетом до 100 мегабит в секунду. Безлимитный Wi-Fi, стриминговое телевидение и музыка в недалеком будущем появятся во многих самолетах.

  • Fachmesse Aircraft Interiors Expo in Hamburg

    Будущее пассажирских самолетов

    Мясо или рыба?

    Вернемся к обеду. Все бортовое питание готовят еще на Земле, потом его охлаждают и разогревают уже в самолете. Неудивительно, что после этого пища не всегда приходится по вкусу пассажирам. Чтобы клиенты авиакомпаний были довольны едой, каждый год появляются новые технологии - например, метод приготовления в герметичном пакете sous-vide и первые индукционные плиты для самолетов.

  • Выставка Aircraft Interiors Expo в Гамбурге

    Будущее пассажирских самолетов

    Сон в капсуле

    Первые лежаки для сна на борту были разработаны в 2014 году для первого класса аэробуса А380 авиакомпании Quatar Airways. Сейчас дизайн изменился: это не просто кровать, а настоящая капсула, которая закрывается со всех сторон.

  • Выставка Aircraft Interiors Expo в Гамбурге

    Будущее пассажирских самолетов

    Больше пространства

    Расстояние между сидениями - вечная проблема для дизайнеров и разработчиков. С одной стороны, нужно вместить как можно больше кресел, с другой - обеспечить комфорт всем пассажирам. В таком салоне вы будете сидеть удобно - и для вас самих, и для пассажира впереди.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 02:06

Деньги от государства на отпуск в родной стране: насколько успешен опыт Аргентины? (09.02.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

ФРГ: пожилых сотрудников стало вдвое больше  

Российские туристы в Турции глазами украинских беженцев (26.04.2022)  

Реклама