Сезон летних отпусков и хаос в аэропортах Европы: в чем причина?

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Отмены рейсов и очереди в аэропортах: совсем не на это рассчитывали пассажиры, собираясь в долгожданный отпуск, отложенный из-за пандемии. Почему возникла такая ситуация, в том числе и в ФРГ?
Европейцы, наконец, могут проводить свои летние отпуска за границей - большинство ограничений, принятых из-за коронавируса, сняты. Но то, что сейчас, в самый разгар сезона, происходит в аэропортах Европы, можно назвать лишь одним словом - хаос. Причина его - прежде всего, в нехватке персонала, что связано с увольнениями сотрудников аэропортов во время пандемии.
Туристы вынуждены часами стоять в очередях, из-за чего многие из них не успевают на свои рейсы. "Мы возмущены, потому что это наш отпуск. Мы все продумали и приехали за в аэропорт за 5 часов. Это просто трата нашего времени. Мы могли потратить его на что-то другое", - рассказал DW пассажир, стоящий в очереди в аэропорту Дюссельдорфа.
"Мой сосед работает в аэропорту, и он говорит, что причина - нехватка сотрудников охраны аэропорта. И это максимально глупо. Ты платишь много денег за самолет, а потом его пропускаешь - это бесит", - говорит другой путешественник.
Учитывая ситуацию в аэропортах, путешественникам советуют приезжать хотя бы за два с половиной часа до полета, постараться зарегистрироваться онлайн и проследить, чтобы ручная кладь соответствовала стандартам, дабы избежать задержек во время прохождения контроля.
За последние недели авиакомпании отменили множество рейсов из-за перегруженности персонала. Одна только Lufthansa вынуждена была отменить почти 3000 рейсов. Агентство Reuters сообщило, что в конце июня исполнительный директор Lufthansa Карстен Спор извинился перед своими сотрудниками и клиентами за происходящий хаос. "Мы признаем свои ошибки, которые сделали в последние два года, спасая компанию и более 100 000 сотрудников", - цитирует Спора агентство.
"Зашли ли мы слишком далеко, повсеместно сокращая расходы под давлением пандемии и убытков в размере 10 млрд евро? Да, я не спорю", - добавил он. Компания нанимает новый персонал, в том числе тысячи сотрудников в Европе, но эти меры принесут плоды только к зиме, считает Спор.
Между тем заминки в работе ключевых европейских аэропортов, таких как Франкфурт-на-Майне, Лондон или Париж, могут омрачить подъем авиаиндустрии, которая из-за локдауна и ограничений на перемещения потеряла 219 млрд евро.
Во время пандемии тысячи людей, занятых в сфере авиаперевозок, лишились своих рабочих мест. Но сейчас спрос на сотрудников вырос, и возникла проблема: как быстро нанять недостающий персонал. Ситуация осложняется тем, что после пандемии люди стали более избирательными при выборе работы: их не устраивают плохие условия труда и маленькая заработная плата.
Чтобы рещить проблему длинных очередей, в немецкие аэропорты будут временно набирать иностранный персонал
"На немецком рынке труда спрос на сотрудников продолжает превышать предложение. Те, кто ищут работу в нашей сфере, могут выбирать из широкого спектра вакансий, в то время как работодатели не знают, как заполнить пустующие места, - рассказал DW представитель аэропорта Франкфурта-на-Майне. - Более того, сам процесс найма в аэропортах очень сложный и долгий. Это связано с тем, что сотрудникам часто приходится работать в зонах ограниченного доступа и следовать предписаниям системы безопасности".
Чтобы облегчить критическую ситуацию во время летних каникул, Германия заявила, что временно пригласит на работу в аэропорты сотрудников из-за границы, в основном, из Турции. Немецкое правительство ускорит процесс выдачи виз с разрешением на работу для нескольких тысяч иностранных сотрудников, заявили журналистам 29 июня министры труда и внутренних дел ФРГ. Согласно ассоциации немецких аэропортов ADV, примерно 20% мест в охране, на регистрации и в обслуживании авиатранспорта остаются вакантными.
Похожая ситуация и в других аэропортах Европы. В сезон летних отпусков поток авиапассажиров вырос, а персонала в аэропортах недостаточно. По этой причине правительство Португалии с 4 июля увеличило вдвое количество сотрудников на пограничном контроле в 6 аэропортах страны.
Полиция Испании наняла еще 500 человек и направила в самые загруженные аэропорты, в Мадрид и Барселону, чтобы решить проблему с длинными очередями пассажиров. Испанская авиакомпания Iberia ранее заявила, что задержки на паспортном контроле в аэропорту Мадрида привели к тому, что за период с 1 марта около 15 000 пассажиров опоздали на рейсы.
Ирландия заявила, что в случае дальнейших сбоев в летний период, помогать с досмотрами в аэропорту Дублина будут военные. В прошлом месяце только за один день более 1000 человек пропустили свои рейсы из Дублинского аэропорта - все из-за очередей.
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