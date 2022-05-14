Туризм на фоне войны в Украине: в Турцию летом поедут поляки и немцы?

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На турецких курортах раньше в основном отдыхали туристы из России и Украины. Сейчас между этими странами идет война. Что это означает для туротрасли Турции, и кто заменит россиян и украинцев?
Туризм - одна из первых сфер, которая страдает больше всего, если идет война. Причем она несет потери не только в странах, которые напрямую участвуют в конфликте, но и во всем мире. Ведь в военное время желание путешествовать мало у кого возникает. Турция не участвует в войне между Россией и Украиной, но ее последствия на своей туристической отрасли ощущает очень сильно. И это видно уже сейчас, несмотря на то, что турсезон пока еще не начался.
Турецкие курорты - популярное место отдыха для туристов со всего мира. Но большую часть из них составляли россияне. В прошлом году их число достигло 4,7 млн. На втором месте - Германия с почти 3 млн туристов. А на третьем была Украина - около 2 млн украинцев провели в Турции свои отпуска. Но что будет в этом году из-за войны, приедут ли российские и украинские туристы? И да, и нет.
Опасения в туристической сфере Турции очень велики. "Владельцев отелей особенно сильно затронула война, - говорит Фират Солак, владелец одного из турагентств в Анталии. - Обычно в июле-августе у нас уже не было свободных мест. Но в этом году из России запросов нет, никто не бронирует отели". Это, прежде всего, связано с западными санкциями против РФ. Потому что многие российские авиаперевозчики пользовались самолетами, взятыми в лизинг у западных компаний.
Из-за санкций сейчас существует угроза того, что если такое воздушное судно приземлится за границей, его могут конфисковать. "Поэтому самая большая проблема - это авиаперелеты, - поясняет Мурат Ялчин, глава объединения турагентств Анталии. - Раньше туристы прилетали в Анталию чартерными рейсами, но сейчас этого нет. Мы будем пытаться решить эту проблему. Прежде ежедневно прибывали от 5000 до 9000 туристов, сейчас в мае мы ожидаем лишь около 500 человек".
Проблема в том, как вернуть российских туристов в страну. Дениз Угур, глава туристического агентства Bentour, рассказывает, что турецкое правительство пытается вывозить туристов из РФ на своих самолетах. Так Анкара хочет спасти свою туротрасль. "Раньше прибыль (от доставки туристов. - Ред.) была преимущественно российской, сейчас она турецкая. Такая модель усиливает Турцию и делает слабее Россию" , - полагает Угур, так комментируя влияние западных санкций против РФ.
Кроме проблемы доставки российских туристов в Турцию есть и другая проблема - чем они будут платить? Mastercard und Visa в России заблокированы. Поэтому выданные ими в РФ кредитные карты за границей не работают. Крупнейший банк России Сбербанк заявил, что переходит на карты "Мир" - российской национальной платежной системы, которая будет функционировать в Турции и ряде других стран.
"Туристы из РФ будут платить в Турции либо наличными, либо картой "Мир". Ведь Mastercard, Visa и другие платежные средства не функционируют", - указывает Самед Кизгин, эксперт в области безопасности путешествий, сотрудничающий с компанией A3M Global Monitoring, которая оценивает ситуацию в мире для представителей турбизнеса. Владельцы отелей и ресторанов должны будут перестроиться, подчеркивает он.
Кизгин также отмечает, что, "несмотря на все усилия, в марте в Турцию приехало в два раза меньше туристов из России, чем в предыдущие годы". В свою очередь, глава компании Bentour Дениз Угур говорит, что сейчас Турция планирует приезд от 1,5 до 1,7 млн российских туристов. Но это лишь треть от того числа туристов из РФ, которые посещали Турцию в прошлые годы.
Что касается украинских туристов, то в Турции исходят из того, что произойдет большой их отток. После 2 млн можно ожидать сейчас едва ли 100 тыс. человек. Ведь мужчинам от 18 до 60 нельзя выезжать из Украины, а миллионы женщин, детей и стариков находятся в качестве беженцев в других странах.
Могут ли туристы из других стран, например из Германии, заменить россиян и украинцев? "На лето этого года число бронирований в Турции выросло", - делится Торстен Шефер (Torsten Schäfer), пресс-секретарь Немецкого объединения туристических фирм. Средиземное море - прежде всего, Турция и Греция, - значительно более популярно сейчас, чем традиционное для немцев другое направление - Испания.
Кумхур Сефер, глава турецкого объединения COOP TRR Int. AG, не верит в то, что удастся восполнить потерю российских и украинских туристов на турецких курортах. "Туристы из Германии не смогут заполнить этот пробел. Если рассчитывать на то, что это будут туристы из ФРГ, то их должно быть в два раза больше. А это невозможно", - констатирует он.
Дениз Угур полагает, что число туристов из Германии вырастет на 40 процентов, на 50 процентов увеличится количество гостей из Великобритании и на 60 процентов - из Польши. Но, возможно, вырастет доля туристов и из тех стран, которые раньше были в меньшинстве. Самед Кизин, например, указывает на то, что в марте 2022 года большая часть туристов - около 13 процентов - были иранцы, которые до этого занимали лишь пятое место в списке иностранцев, которые проводят отпуск в Турции.
Несмотря на ожидаемый рост числа туристов из других стран, а также все предпринимаемые Турцией усилия, эксперты не верят в то, что на фоне войны РФ с Украиной уход туристов из этих стран с турецких курортов вряд ли удастся восполнить.
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