Аэропорт-банкрот Франкфурт-Хан нашел нового владельца

Компания председателя Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Петера Адриана (Peter Adrian) Triwo AG из Трира приобрела обанкротившийся аэропорт Франкфурт-Хан. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил арбитражный управляющий воздушной гаванью в связи с ее банкротством Ян Маркус Платнер (Jan Markus Plathner). По его информации, компания предложила самую высокую покупную цену. Полеты в аэропорту будут продолжены, все сотрудники сохранят свои рабочие места.

Потенциальным покупателем аэропорта был российский миллиардер

Ранее сообщалось, что одним из потенциальных покупателей аэропорта может стать компания NR Holding, владеющая также гоночной трассой Нюрбургринг в Германии. Эту компанию связывают с российским олигархом и предпринимателем Виктором Харитониным. Издание T-online.de называло его другом российского президента Владимира Путина. В российском списке Forbes Виктор Харитонин занимает 66-е место с состоянием в 1,4 млрд долларов (1,2 млрд евро). В 2003 году он стал одним из создателей холдинга "Фармстандарт" - одного из ведущих поставщика лекарств в Россию, в том числе - по госконтрактам. По данным Forbes, в 2021 году Харитонин являлся крупнейшим производителем вакцины от коронавируса "Спутник V", а его онкологические клиники открылись по всей России - от Курска до Кемерово.

Сообщение о предполагаемой покупке вызвало резкую критику в политических кругах Германии. Несколько немецких парламентариев призвали правительство предотвратить продажу аэропорта компании Виктора Харитонина. В частности, депутат бундестага от ХСС Себастьян Брем (Sebastian Brehm) обвинил правительство земли Рейнланд-Пфальц в том, что оно вводит граждан в заблуждение относительно российского олигарха. Хотя предприниматель не находится под санкциями ЕС, США еще в 2019 году внесли его в санкционные списки в связи с обвинениями в манипуляциях на выборах президента Соединенных Штатов в 2016 году.

Депутат бундестага от партии ХДС Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) также подвергла резкой критике потенциальную сделку с Харитониным на фоне агрессивной войны России в Украине. "Тот, кто в наше время как россиянин добивается успеха в фармацевтическом бизнесе в России, может сделать это только с благословения Путина", - сказала она в интервью газете Rheinische Post.

История банкротства аэропорта Франкфурт-Хан

Аэропорт Франкфурт-Хан расположен примерно посередине между Франкфуртом-на-Майне и Люксембургом, от обоих городов его отделяют около 120 километров. Воздушная гавань была оборудована на базе бывшего американского военного аэродрома.

Первые полеты гражданских самолетов были выполнены в 1993 году, а с 1999 года из него стали выполняться полеты ирландского лоукостера Ryanair. В последующие годы эта авиакомпания превратила Франкфурт-Хан в свой опорный аэропорт в Германии. Кроме того, руководство аэропорта активно развивало сотрудничество с грузовыми авиаперевозчиками.

С 2007 года в аэропорту начали падать показатели пассажирооборота и выручки от перевозки грузов. 2015 год аэропорт завершил с убытком в 17,4 млн евро. Федеральной земле Рейнланд-Пфальц приходилось неоднократно субсидировать убыточное предприятие. В итоге было решено провести тендер и найти перспективного покупателя. Осенью 2021 года владельцы аэропорта объявили о банкротстве.

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