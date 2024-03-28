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Немцы - за ослабление запрета на танцы в Страстную пятницу

Вера Фридрих
28 марта 2024 г.

Страстная пятница - самый тихий из немецких праздников. В Германии в этот день действует запрет на танцы. Однако не все жители страны с этим согласны.

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Деревянный крест
Фото: Pascal Deloche/Godong/UIG/IMAGO

Как показывает опрос, проведенный институтом исследования общественного мнения YouGov и опубликованный на этой неделе, половина жителей Германии поддерживает ослабление запрета на танцы в Страстную пятницу, которая в этом году у западных христиан приходится на 29 марта.

23 процента респондентов высказались "скорее за ослабление запрета", 27 процентов - "полностью за ослабление". 15 процентов опрошенных - "скорее против ослабления", 15 процентов - "категорически против ослабления". 

Интересно, что мужчинам танцы важнее: 29 процентов опрошенных мужчин однозначно высказались за ослабление запрета, в то время как среди женщин того же мнения придерживается лишь каждая четвертая (25 процентов). В возрастной группе 55+ меры по смягчению запретов воспринимаются особенно критично: 18 процентов отвергают полностью любые послабления, а еще 16 процентов - "в некоторой степени". В онлайн-опросе YouGov приняли участие более 13 тыс. взрослых.

Гамбург сократил действие запрета на пять часов

На днях сенат Гамбурга принял решение об ослаблении запрета на танцы в Страстную пятницу (аналогичные данному решения принимаются в Германии федеральными землями). Если раньше танцевать в Гамбурге было запрещено с двух часов ночи (с четверга на пятницу) и до двух часов ночи в субботу, то сейчас - с пяти утра пятницы и до полуночи. То есть запрет действует теперь 19 часов вместо 24.

Страстная пятница является в Германии одним из так называемых "тихих праздников" - наряду с Днем поминовения усопших (Totensonntag), Днем всех святых (Allerheiligen) или Днем покаяния и молитвы (Buß- und Bettag). Запрещены любые шумные и яркие мероприятия, в их числе - танцы, спортивные соревнования или народные гуляния. В Страстную пятницу христиане вспоминают о страданиях и смерти Иисуса на кресте.

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