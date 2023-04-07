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Пылающее колесо катится с холма
Фото: picture-alliance/dpa/C. Seidel
КультураГермания

Где в Германии на Пасху устраивают гонки огненных колес

Вера Лунева
41 мин. назад

В немецком городе Люгде на Пасху сохранился древний ритуал со времен язычества - скатывание с горы в реку пылающих колес. Обычай признан культурным наследием ЮНЕСКО и привлекает множество туристов.

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Когда в пасхальное воскресенье на городок Люгде в земле Северный Рейн - Вестфалия спускаются сумерки, многочисленные зрители могут наблюдать впечатляющую картину: с холма в реку Эммер на огромной скорости катятся шесть пылающих огромных колес с горящей соломой внутри. За ними остаются летящие во все стороны искры и широкий огненный след.

От языческой богини - к германскому императору 

Сегодня этот сохранившийся со времен язычества обычай фактически забыт. И только в немецком Люгде продолжают соблюдать традицию "гонок пасхальных колес" (Osterräderlauf). Историки считают, что предшественниками этого ритуала были языческие кельтские и германские огненные мистерии в честь богини весны и пробуждения природы Остары. Их проводили многие века назад, чтобы прогнать зиму и попросить у богов хороший урожай.

Позолоченный бюст Карла Великого
Позолоченный бюст Карла ВеликогоФото: CC/wikimedia

Король франков и император Римской империи Карл Великий превратил языческий обычай в христианский: огненные колеса стали символизировать пасхальные торжества в честь воскресения Христа. Сегодня считается, что если колесо докатится до подножия холма и упадет в реку, урожай будет хорошим. 

Хранители древних традиций

В этом году последователи традиции отмечают юбилей: общество, которое организует "гонки" и объединяет 600 участников, празднует столетие со дня образования. К празднику начинают готовиться заранее: за несколько дней до торжеств колеса погружают в реку, чтобы древесина стала влажной и не загорелась во время представления. 

Горящее колесо катится с холма
Ритуал спуска огненных колес на Пасху привлекает множество зрителейФото: picture-alliance / dpa

Ровно в полдень в пасхальное воскресенье стартует процессия с оркестром, шествующая через весь город. Во главе нее - трактор, который тащит тяжелые колеса на холм, а за ним - повозка с ржаной соломой, запряженная лошадьми. На вершине холма колеса заполняют соломой, закрепляя ее ореховыми прутьями.

Обычай признан наследием ЮНЕСКО

Пять лет назад "гонка пасхальных колес" была включена в общенациональный реестр нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Для небольшого городка это стало большим подспорьем. В этот день жители устраивают ярмаркус продажей фермерских продуктов и организуют развлечения для детей. Не забыта и историческая связь изначально языческого ритуала с христианством: в тот момент, когда каждое из огненных колес падает в реку, раздается звон колоколов местной церкви Святой Марии. 

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