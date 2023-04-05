Пасхальные фонтаны в Германии

Традиция украшать колодцы и фонтаны на Пасху зародилась в немецком регионе Франконская Швейцария в начале прошлого века.

Пасхальные фонтаны или Пасхальные источники (Osterbrunnen) - особенная праздничная традиция многих регионов в южной части Германии, главным образом - в Баден-Вюртемберге и Баварии. Примерно за неделю до Светлого Христова Воскресенья здесь украшают фонтаны и старые колодцы на центральных площадях, перед храмами, ратушами и в других местах.

Для этого устанавливают металлический или деревянный каркас, на котором крепят зеленые ветки - хвойные живые, вечнозеленых кустарников или искусственные. Пасхальную корону затем украшают лентами, гирляндами и сотнями или даже тысячами пасхальных яиц.

Шехинген

Фото: Marius Bulling/Ostalb Network/picture alliance

Шехинген находится в районе Восточный Альгой около Штутгарта. Здешний пасхальный фонтан считается самым большим и красивым в Баден-Вюртемберге.

Фото: Marius Bulling/Ostalb Network/picture alliance

В 2023 году для фонтана в Шехингене использовали 12500 пасхальных яиц, разрисованных вручную. Было подготовлено больше, но из-за сильного ветра во время украшения фонтана около пятисот яиц разбились.

Фото: Jan-Philipp Strobel/dpa/picture alliance

Эта фотография сделана в Шехингене в 2017 году, когда здесь отмечали 15-летие фонтана. В предыдущем году он пострадал из-за сильного града, поэтому на этот раз пришлось поработать больше, чтобы раскрасить новые яйца на замену разбитым.

Фото: Egon Bömsch/imageBROKER/picture alliance

В 2016 году фонтан в Шехингене украшали пасхальные яйца, на которых были нарисованы разные карнавальные маски.

Фото: Bildagentur-online/Forkel/picture alliance

Еще более старый снимок - 2014 года, когда в Шехингене решили оформить серию пасхальных яиц изображениями в стиле почтовых марок, посвященных, в частности, героям популярных мультфильмов и комиксов.

Бибербах

Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Эта фотография была сделана перед Пасхой 2023 года в Бибербахе во Франконской Швейцарии - баварском регионе, где, собственно, и зародилась эта традиция. Сейчас только в этом регионе насчитывается около двухсот пасхальных фонтанов. Здесь даже организуют специальные автобусные туры для тех, кто хочет полюбоваться этими праздничными достопримечательностями.

Фото: Daniel Löb/dpa/picture alliance

Первые устные свидетельства о таком фонтане во Франконской Швейцарии датированы 1909 годом. Точные обстоятельства неизвестны. Согласно одной из версий, украшение деревенских колодцев или фонтанов на Пасху демонстрирует особое отношение жителей этих мест к воде - источнику жизни. Из-за геологических особенностей Франконской Швейцарии воды здесь меньше, чем во многих других частях Германии.

Фото: Uta Poss/picture alliance

Так пасхальный фонтан в Бибербахе выглядел в морозную Пасху 2012 года. Всего для украшения фонтана здесь используют около 10 тысяч пасхальных яиц. В подготовке и создании участвует вся деревня - около трехсот человек.

Хайлигенштадт

Фото: David Ebener/dpa/picture alliance

Этот фонтан находится на Рыночной площади в общине Хайлигенштадт около Нюрнберга. Впервые был создан на Пасху 1959 года и считается одним из самых красивых в Баварии. Только в этой небольшой общине, в которой проживает менее четырех тысяч человек, насчитывается полтора десятков пасхальных фонтанов.

Мильтенберг

Фото: Jo Holz/Dumont/picture-alliance

Мильтенберг - город в баварском регионе Нижняя Франкония. Традиция украшения фонтана существует здесь уже давно. Завершение работ все участники отмечают совместно за кофе и выпечкой.

Бад-Райхенхалль

Фото: ROHA/Fürmann/Shotshop/picture alliance

Этот фонтан на баварском курорте Бад-Райхенхалль посвящен раннехристианскому мученику - святому Флориану Лорхскому. Каждый раз здесь выбирают новое сочетание цветов. В общей сложности используют около 500 пасхальных яиц.

Цайль-ам-Майн

Фото: picture alliance/dpa

Завершим знакомство с немецкой традицией в баварском городе Цайль-ам-Майн в Нижней Франконии - на площади посреди старых фахверковых домов.