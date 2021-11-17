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Фото: Marc Rasmus/imageBROKER/picture alliance

Храмы в Германии

Публикации по теме

Статьи и репортажи DW о храмах в Германии - архитектура и история.

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Контекст

Вормсский собор

"Храм Нибелунгов" - Имперский собор в Вормсе

"Храм Нибелунгов" - Имперский собор в Вормсе

Имперский собор в Вормсе - выдающийся памятник романского стиля в Германии. | 24 фотографии
Туризм2 ч. назад
Любек

Мариенкирхе в Любеке - идеал ганзейской готики

Мариенкирхе в Любеке - идеал ганзейской готики

Церковь Святой Марии в Любеке является важнейшим памятником северогерманской кирпичной готики. | 20 фотографий
Туризм3 февраля 2023 г.
Храм Святого Николая (Николайкирхе) в Висмаре

Николайкирхе в Висмаре - памятник кирпичной готики

Николайкирхе в Висмаре - памятник кирпичной готики

Висмарская церковь Николая Чудотворца считается выдающимся образцом кирпичной готики в Северной Европе. | 14 фотографий
Туризм28 января 2023 г.
Потсдаме

Православные храмы в Германии - история и архитектура

Православные храмы в Германии - история и архитектура

Баден-Баден, Дармштадт, Веймар - старые православные храмы есть в этих и других городах Германии. | 11 фотографий
Туризм5 января 2023 г.
Электростанция в Хаймбахе

Электростанция в Хаймбахе - храм света и жемчужина модерна

Электростанция в Хаймбахе - храм света и жемчужина модерна

Электростанция в немецком Хаймбахе - удивительный памятник эпохи модерн. | 21 фотография
Туризм28 ноября 2022 г.
Храм Святой Елизаветы в Марбурге

Святая Елизавета - храм, мощи и Тевтонский орден

Святая Елизавета - храм, мощи и Тевтонский орден

Церковь Святой Елизаветы в Марбурге, является самым старым чисто готическим храмом в Германии. | 17 фотографий
Туризм14 ноября 2022 г.
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Туризм30 июня 2022 г.
Лимбургский собор

Лимбургский собор - самый красивый храм Гессена

Изображение этого храма в Лимбурге даже украшало очень крупную немецкую банкноту. | 17 фотографий
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Верхняя церковь - Оберкирхе (Oberkirche) в Бад-Франкенхаузене

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Эта башня еще пару лет назад была на грани сноса - так сильно уже накренилась, но была спасена.
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