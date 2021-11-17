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Фото: Marc Rasmus/imageBROKER/picture alliance
Храмы в Германии
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Статьи и репортажи DW о храмах в Германии - архитектура и история.
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Контекст
"Храм Нибелунгов" - Имперский собор в Вормсе
"Храм Нибелунгов" - Имперский собор в Вормсе
Имперский собор в Вормсе - выдающийся памятник романского стиля в Германии. | 24 фотографии
Туризм
2 ч. назад
2 ч. назад
Мариенкирхе в Любеке - идеал ганзейской готики
Мариенкирхе в Любеке - идеал ганзейской готики
Церковь Святой Марии в Любеке является важнейшим памятником северогерманской кирпичной готики. | 20 фотографий
Туризм
03.02.2023
3 февраля 2023 г.
Николайкирхе в Висмаре - памятник кирпичной готики
Николайкирхе в Висмаре - памятник кирпичной готики
Висмарская церковь Николая Чудотворца считается выдающимся образцом кирпичной готики в Северной Европе. | 14 фотографий
Туризм
28.01.2023
28 января 2023 г.
Православные храмы в Германии - история и архитектура
Православные храмы в Германии - история и архитектура
Баден-Баден, Дармштадт, Веймар - старые православные храмы есть в этих и других городах Германии. | 11 фотографий
Туризм
05.01.2023
5 января 2023 г.
Электростанция в Хаймбахе - храм света и жемчужина модерна
Электростанция в Хаймбахе - храм света и жемчужина модерна
Электростанция в немецком Хаймбахе - удивительный памятник эпохи модерн. | 21 фотография
Туризм
28.11.2022
28 ноября 2022 г.
Святая Елизавета - храм, мощи и Тевтонский орден
Святая Елизавета - храм, мощи и Тевтонский орден
Церковь Святой Елизаветы в Марбурге, является самым старым чисто готическим храмом в Германии. | 17 фотографий
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Туризм
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30 июня 2022 г.
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