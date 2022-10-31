Мартин Лютер и религиозная революция в Германии

Несколько лет назад в Германии широко отметили 500-летние начала Реформации. В традиционно протестантских федеральных землях 31 октября официально является выходным днем - в Бранденбурге, Бремене, Гамбурге, Мекленбурге - Передней Померании, Нижней Саксонии, Саксонии, Саксонии-Анхальт, Шлезвиг-Гольштейне и Тюрингии.

Отправная точка в истории Реформации в Германии

В 1517 году немецкий католический монах и теолог Мартин Лютер (Martin Luther), возмущенный широкой торговлей индульгенциями, решил провести по этому поводу богословский спор - диспут о том, можно ли спасти грешную душу за деньги, как тогда уверяли папа и римская курия. По мнению Лютера это противоречило Священному Писанию.

Он считал, что грешный человек, воистину уверовавший во всемогущего и совершенного Бога, уже тем самым становится праведным в глазах Всевышнего, то есть ни в каких индульгенциях не нуждается. "Оправдание" или "прощение грехов" является, согласно Лютеру, исключительно божьей милостью, не зависит от поступков человека, праведных дел или денег.

Мартин Лютер вывешивает свои тезисы в Виттенберге - один из барельефов Мемориала Мартина Лютера в Вормсе Фото: DW/Maksim Nelioubin

95 тезисов монаха из Виттенберга

Согласно непоколебимому убеждению Лютера, именно в этом и ни в чем другом заключаются основы христианской веры. Из чего следует, что человек может и должен обращаться к своему Создателю напрямую через молитвы и не нуждается для этого ни в церкви, ни в священниках, ни в святых посредниках. Выводы Лютера, в начале - лишь теоретически, подрывали фундамент, на котором была выстроена духовная власть в католицизме, вернее - грозили этот фундамент полностью разрушить.

Убеждения и выводы Лютера открывали перед верующими новые и невиданные до сих пор возможности и свободы. Однако католическая церковь не намеревалась просто так сдавать свои позиции, как показал ход истории после обнародования Лютером 95 тезисов, положивших начало Реформации в Германии. Произошло это 31 октября 1517 года, когда он, согласно легенде, вывесил их на дверях Замковой церкви в Виттенберге. К этому времени монах-августинец Мартин Лютер уже имел титул доктора теологии и преподавал в здешнем университете. Двери церкви служили тогда в качестве своего рода университетской доски объявлений.

Портрет Мартина Лютера работы Лукаса Кранаха Старшего, 1530 год Фото: picture-alliance/akg-images

Изобретение Гутенберга и портреты Кранаха

Идеи Лютера начали очень быстро распространяться по Германии, вернее - тогдашней Священной римской империи. Решающую роль в этом сыграло одно важное изобретение. В середине предыдущего XV столетия первый типограф Европы - немец Иоганн Гутенберг (Johannes Gutenberg) создал способ книгопечатания подвижными литерами. Этой новой технологией воспользовались сторонники Лютера. Она позволяла размножать и распространять тезисы и другие сочинения основоположника Реформации практически в любом количестве.

Люди могли не только читать тексты Лютера, но и знали, как выглядит человек, который их написал. Эта заслуга принадлежит знаменитому художнику - Лукасу Кранаху Старшему, владевшему в Виттенберге большой графической мастерской. Он создал многочисленные портреты Лютера, иллюстрировал протестантские памфлеты, а также позже участвовал в издании немецкого перевода Священного Писания - Библии Лютера.

Памятник Мартину Лютеру в Айслебене Фото: Imago/epd

Карл V - император, объявивший Лютера вне закона

Слухи о новых идеях, распространившихся в немецких землях, вскоре дошли до Рима, где вызвали глубокую озабоченность папы и всей курии, заподозривших Лютера в ереси. В июне 1518 года было начато церковное расследование. Через несколько месяцев он был вызван на рейхстаг в Аугсбург, чтобы ответить на вопросы кардинала Фомы Каэтана.

Папский легат пытался побудить Лютера к молчанию, но тот наотрез отказался отрекаться от своих взглядов - как на допросах, так и во время диспутов. В 1519 году на трон Священной римской империи взошел Карл V (1500-1558) - представитель династии Габсбургов, ставший его новым могущественным противником.

В 1520 году непокорный монах из Виттенберга, продолжавший еще верить в то, что он может добиться изменений в католической церкви, написал несколько своих главных программных трудов. Важнейшим из них считается трактат "О свободе христианина" ("Von der Freiheit eines Christenmenschen") - своего рода христианский основной закон, некоторые места которого звучат как призывы к революции. Смысл христианской жизни Лютер сформулировал в двух тезисах: "Христианин является совершенно свободным господином всего сущего, и не подвластен никому; христианин является покорнейшим слугой всего сущего, и подвластен всем".

Эти мысли убедили и привлекли тогда на сторону Лютера многих людей, стремившихся к свободе - освобождению от страха перед смертью и адских мук, освобождению от индульгенций и других поборов, освобождению из-под властного гнета.

Однако сам Лютер понимал свободу иначе, чем его современники. То есть говорил о другой свободе - в теологическом смысле, ссылаясь на апостола Павла, согласно которому человек в своих побуждениях никогда не свободен, а подвластен либо влиянию дьявола, либо Христа. Говоря другими словами, в человеке господствует либо грех, либо добродетель. В этом смысле Лютер и пытался освободить человека - освободить от греха, привести ко Христу. Дух свободы, как его видело большинство современников Лютера, для него самого не был добрым духом. Подтверждением тому для Лютера станет Крестьянская война в Германии 1524-1526 годов - народное восстание, жестоко подавленное немецкими князьями. Лютер отвергал политическую радикализацию и революцию.

Мартин Лютер на рейхстаге в Вормсе. Картина в Императорской резиденции в Госларе Фото: GTW/imageBROKER/picture alliance

"На том стою и не могу иначе"

Провокационные тезисы, реформаторские трактаты, категорический отказ отречься от своих взглядов... В январе 1521 года терпение папы римского было исчерпано. Лев X предал Лютера анафеме. В апреле этого же года непокорный монах должен был держать ответ перед императором и князьями, собравшимися на очередной рейхстаг в Вормсе. В знаменитой речи он заявил, что готов будет отречься от своих идей лишь в том случае, если они будут опровергнуты фактами из Библии. Лютер отказался поступать против своей совести, так как это, по его мнению, было бы неверно и не способствовало бы спасению души. Закончил он, обратившись за помощью к Богу, словами, которые стали легендарными: "На том стою и не могу иначе" ("Hier stehe ich und kann nicht anders").

После этого Карл V подверг его имперской опале и запретил распространение трудов, издав специальный Вормсский эдикт. Однако уже вскоре Лютер получил поддержку со стороны одного из немецких князей, вставшего первым из них на его сторону. Ему начал тайно помогать курфюрст Саксонии Фридрих III Мудрый (Friedrich der Weise). Когда Лютер, только что объявленный императором вне закона, то есть лишенный всех прав и защиты на территории империи, возвращался из Вормса домой в Виттенберг, этот курфюрст организовал его похищение, чтобы спрятать в замке Вартбург около Айзенаха, где он будет скрываться под псевдонимом "Юнкер Йорг" ("Junker Jörg") .

Мартин Лютер работает над переводом Нового Завета в замке Вартбург. Раскрашенная гравюра на дереве около 1862 года Фото: akg-images/picture alliance

Новый перевод Нового Завета

В Вартбурге Лютер провел десять месяцев. За это время он не только написал множество трактатов и других трудов, посвященных идеями Реформации, но и перевел на немецкий язык одну из частей Библии - Новый Завет. За основу им впервые был взят текст на древнегреческом языке. Все существовавшие ранее немецкие переводы, число которых достигало семидесяти, были сделаны с латыни - то есть с переводов, содержавших большое число неточностей. Многие слова и понятия Лютеру пришлось придумывать самому, так как в немецком их вообще не было. Первое печатное издание Нового Завета в переводе Лютера вышло в 1522 году и стало настоящим бестселлером, хотя каждый экземпляр стоил огромных денег, на которые можно было купить половину откормленного быка.

Несмотря на имперскую опалу, в марте 1522 года Лютер, пользуясь покровительством курфюрста, покинул Вартбург и вернулся домой в Виттенберг, где начал бурную деятельность. При этом ему постоянно удавалось удивлять современников. Еще несколько лет бывший католический монах продолжал соблюдать целибат, но в 1525 году женился на беглой монашке Катарине фон Бора (Katharina von Bora). В этом браке на свет появится шестеро детей. Дом Лютера в Виттенберге станет первым в истории пасторским домом евангелического священника в Германии и будет много веков служить образцом для пасторских домов - центров общинной и духовной жизни протестантских приходов.

Мартин Лютер выступает с проповедью в Городской церкви Виттенберга. Картина Лукаса Кранаха Старшего Фото: Norbert Neetz/epd/picture-alliance

Озарение, наследие и черное пятно в жизни Лютера

В 1526 году в Шпайере произошло воистину знаменательное событие в истории Реформации в Германии, начавшейся 31 октября 1517 года с обнародования 95 тезисов Мартина Лютера. Спустя девять лет на рейхстаге в этом городе правители немецких земель, а также вольные города добились разрешения самостоятельно выбирать конфессию для своих жителей - оставаться приверженцами католической веры или переходить в лютеранство. Уже вскоре в Германии были основаны первые лютеранские земельные церкви, а также создан первый евангелический университет - в гессенском Марбурге.

В последующие годы во время поездок по Германии Мартину Лютеру стало ясно, как мало люди знают о вере. Именно поэтому в 1529 году он написал свой "Малый катехизис" ("Der Kleine Katechismus") - краткое изложение основ христианского учения для верующих. Этот катехизис содержит разъяснения относительно дести заповедей, Символа Веры, молитвы Отче Наш, таинств крещения и причастия. В этом же году Лютером был издан "Большой катехизис" ("Der Große Katechismus"), предназначавшийся для пасторов. Оба они до сих пор являются важнейшими сводами принципов евангелического вероучения.

Откуда пошел протестантизм

В этом же 1529 году произошло еще одно важное событие. На рейхстаге в Шпайере немецкие князья, вставшие на сторону Реформации, выразили свой протест по поводу продолжавшего действовать Вормсского эдикта 1521 года, которым император много лет назад объявил Лютера вне закона. Именно этот протест (Protest) дал название немецкому протестантизму (Protestantismus). В свою очередь, название для евангелической церкви (Evangelische Kirche) было придумано самим Лютером.

Учение Лютера грозило расколоть Священную римскую империю. Поэтому в июле 1530 года Карл V созвал рейхстаг в Аугсбурге. Для Лютера, преданного католической церковью анафеме и лишенного всех прав императором, ехать в Аугсбург было опасно, поэтому он следил за ходом рейхстага из крепости Фесте Кобург (Veste Coburg), находившейся на границе тогдашних владений саксонского курфюрста.

На рейхстаге 1530 года Лютера представлял его ближайший друг и сподвижник Филипп Меланхтон (Philipp Melanchton) - автор "Аугсбургского исповедания" ("Augsburger Bekenntnis"). Он подготовил и согласовал этот текст с Лютером специально для обсуждения на рейхстаге. Меланхтон пытался убедить императора и других представителей католической стороны в том, что в вопросах христианской веры протестанты опираются на основы католического учения, однако представители католиков отказались признавать этот документ. "Аугсбургское исповедание" стало самым ранним из официальных вероисповедальных документов немецких протестантов и до сих пор является богословской нормой для лютеран.

Несмотря на все усилия Меланхтона, конфликт тогда урегулировать не удалось, однако император Карл V не мог пойти на жесткие меры, так как нуждался в помощи протестантских князей для противостояния турецкому нашествию в Европе. В 1532 году был заключен договор, в котором он обещал лютеранам религиозную свободу в обмен на поддержку в войне против Османской империи. Позже Аугсбург все же станет местом заключения соглашения между католиками и протестантами - "Аугсбургского религиозного мира" ("Augsburger Religionsfrieden") 1555 года.

Библия Лютера, изданная в Виттенберге в 1534 году Фото: Public Domain

Библия Лютера

В 1521 году Лютер, скрываясь в замке Вартбург, перевел лишь часть Библии - Новый Завет. В 1534 году была завершена работа над немецким переводом книг Ветхого Завета. Над ним Лютер работал уже не один, а вместе со своими ближайшими единомышленниками.

Переводческий талант Лютера, живые, выразительные и запоминающиеся формулировки в этих текстах оказали значительное влияние на немецкий язык, а также способствовали укреплению и развитию чувства национального единства среди немцев. Сотни цитат из переводов Священного Писания и других работ Лютера до сих пор активно используются в современном немецком языке.

Однако самый важный результат этой работы Лютера и его ближайших сторонников заключался в том, что образованные слои населения Германии впервые получили возможность самостоятельно читать Библию на немецком языке, то есть искать ответы на свои вопросы непосредственно в текстах Книги книг. Общий тираж Библии Лютера только за первые двенадцать лет составил 100 тысяч экземпляров. Она стала самой продаваемой и читаемой книгой всего XVI века.

Антисемитский барельеф в Виттенберге Фото: picture-alliance/dpa/H. Schmidt

Лютер и ненависть к евреям

Христианская вера проповедует любовь к ближнему и терпимость, но эти добродетели не распространялись во времена Реформации на отношения христиан к иудеям. На церквях тогда нередко размещали оскорбительные и унизительные барельефы - изображения свиньи, вскармливающей евреев. Некоторые сохранились до сих пор, в том числе, в Виттенберге. Лютер в этом смысле был сыном своего времени, хотя еще в 1523 году подчеркивал, что "Иисус Христос родился евреем", и даже выступал за то, чтобы в случае перехода в христианскую веру разрешать им заниматься любыми ремеслами и профессиями, а не только торговлей деньгами.

Однако спустя двадцать лет на смену этому относительно благосклонному расположению пришла открытая ненависть. В 1543 году Лютер опубликовал свой памфлет "О евреях и их лжи" ("Von den Juden und ihren Lügen"), в котором содержатся обвинения в том, что они "убили Христа", а также призывы жечь синагоги, разрушать дома и изгонять евреев. Некоторые историки называют эти высказывания Лютера "досовременным антисемитизмом".

О причинах изменений взглядов Лютера можно только догадываться. В качестве одной из них можно предположить разочарование - неоправдавшиеся надежды на то, что евреи последуют за ним - ощутят силу Евангелия, признают Иисуса истинным Спасителем и примут евангельскую веру. Однако этого не произошло, а высказывания Лютера о евреях, при всей прочей гениальности церковного реформатора, остаются черным пятном в его биографии.

Мартин Лютер со своими сподвижниками. Копия по картине Лукаса Кранаха Старшего Фото: akg-images/picture-alliance

Дело жизни

Мартин Лютер умер 18 февраля 1546 года во время поездки в родной город Айслебен, оставив после себя огромное наследие. Идеи Лютера распространились по Священной римской империи и всему Старому Свету. Для некоторых они стали благословением, для других - проклятием. Начатый Лютером процесс Реформации стал необратимым, как и вызванные Реформацией общественные и политические изменения. Однако на момент смерти Лютера еще никто не подозревал, какие последствия будут иметь конфликты между католиками и протестантами - религиозные войны XVI и XVII веков.

Лютеранское учение об оправдании человека и его условиях (Rechtfertigungslehre) будет официально признано римско-католической церковью лишь в самом конце прошлого тысячелетия.

Суть озарения, посетившего Лютера, заключалась и заключается в том, что божественная справедливость выражается не в наказании или воздаянии, а в высшей милости, которая не зависит от поведения человека, но даруется лишь суверенной волей Господа и проявляется в личной вере в искупительную жертву Иисуса Христа.