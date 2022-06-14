''Еврейская свинья'': в Германии решается судьба антисемитского барельефа

Федеральный верховный суд Германии (Bundesgerichtshof) сегодня, 14 июня, огласит свое решение о том, следует убрать скульптурное изображение антисемитского содержания с фасада церкви в Виттенберге или нет. Барельеф 1280 года показывает большую кормящую свинью в окружении евреев. Такие изображения были широко распространены в средневековой Европе. Некоторые из них до сих пор сохранились на прежних местах - как правило, на фасадах христианских храмов.

"Еврейская свинья" в Виттенберге: история вопроса

Итак, в центре внимания немецкой общественности и средств массовой информации в конце мая - начале июня 2022 года вновь оказался средневековый антисемитский барельеф, находящийся на южном фасаде городской церкви (Wittenberger Stadtkirche) в восточногерманском городе Виттенберге - храме, в котором читал проповеди основоположник немецкой Реформации Мартин Лютер (Martin Luther).

Что делать с этим барельефом, в Виттенберге впервые обсуждалось сразу после окончания Второй мировой войны. Тогда было решено оставить его на месте в качестве исторического свидетельства. Позднее, в 1983 году, приходской церковный совет принял решение отреставрировать барельеф, но опять-таки оставить на его месте. В ноябре 1988 года под барельефом, на земле, появилась отлитая из бронзы квадратная плита с покаянной надписью, гласящей, что бог, чье имя для иудеев священно, умер в шести миллионах евреев, погибших от рук христиан. Торжественное открытие этой мемориальной плиты состоялось в 50-летнюю годовщину начала еврейских погромов в нацистской Германии.

Сейчас в непосредственной близости от барельефа и бронзовой плиты находится информационный стенд, поясняющий антисемитскую суть изображения и рассказывающий историю этого и подобных барельефов. Изображение евреев в оскорбительном контакте с большой свиньей, которая считается в иудаизме нечистым животным, в качестве декоративного элемента появилось в XIII веке не только в Германии, но и в других европейских странах и использовалось более 600 лет. Однако вот уже несколько десятилетий подобное изображение считается уничижением иудаизма и примером антисемитской пропаганды.

Антисемитский барельеф: позиции истца и судей

Как обозначено на сайте Федерального верховного суда Германии, истец Михаэль Дюльман (Michael Düllmann) является членом еврейской общины. Начиная с 2018 года, он требует, чтобы барельеф был удален и перемещен в местный Музей Мартина Лютера - в дом, где тот жил и, помимо трудов по христианской теологии, также писал свои антисемитские памфлеты. Дело уже неоднократно рассматривалось юристами, однако пока противнику барельефа успеха достичь не удалось. Сначала иск отклонили в участковом суде, позднее высший земельный суд также отклонил жалобу. Аргументация судей: барельеф является частью ансамбля экспонатов, цель которого - проработка антисемитского прошлого Германии, сохранение культуры памяти. Более того, тексты на бронзовой плите и на информационном стенде четко дают понять, что приход дистанцируется от гонений на евреев, а также от антисемитских сочинений Лютера, считают юристы.

В итоге дело дошло до Федерального верховного суда - высшего судебного органа в ряду судов общей юрисдикции в Германии. И это - последняя инстанция по всем уголовным и гражданским делам. Решение, принятое Федеральным верховным судом, может быть в исключительных случаях пересмотрено Федеральным конституционным судом. При этом истец заявил, что если его требование вновь будет отклонено, он будет требовать рассмотрения дела Федеральным конституционным судом.

Дело суда было - решить, несет ли барельеф (в комплексе с мемориальной бронзовой плитой и информационным стендом) просветительские функции и достаточно ли дистанцировалась община от антисемитского заявления, транслируемого барельефом. Кроме того, надо было определить, остается ли оскорбление оскорблением, вне зависимости от того нового контекста, в которое оно помещено.

Мнения по поводу антисемитского барельефа разделились

Прихожане в Виттенберге и их официальные представители говорят, что намерены снабдить уже имеющийся стенд дополнительной информацией, а также штрихкодами для смартфонов, при помощи которых можно изучить историю барельефа во всех деталях. Однако, по мнению истца Михаэля Дюльмана, этого все равно недостаточно. Церковь должна признать свою историческую ответственность за преследование евреев и убрать скульптуру, убежден истец. Иначе храм будет по-прежнему транслировать антисемитские послания, а путанные пояснения на плите и стенде лишь уводят в сторону от проблемы и приуменьшают ее масштабы, уверен Михаэль Дюльман.

В свою очередь немецкий историк и публицист Михаэль Вольфсон (Michael Wolffson), родившийся в 1947 году в Тель-Авиве в семье беженцев из нацистской Германии, уверен, что демонтаж барельефа приведет к тому, что тема перестанет обсуждаться и будет забыта. По мнению Вольфсона, удаление исторического свидетельства стало бы самообманом.

Перед началом нынешнего судебного разбирательства уполномоченный по вопросам борьбы с антисемитизмом евангелической церкви Кристиан Стаффа (Christian Staffa) предположил, что данный вопрос вообще невозможно решить юридическим путем и проблему нужно обсуждать в рамках общественной дискуссии.

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