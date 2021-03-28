Остров цветов Майнау - райский сад на Боденском озере (фотогалерея)

Этот немецкий остров-сад на Боденском озере стал одной из главных достопримечательностей региона, благодаря усилиям шведского правнука российского царя Александра II.
Остров цветов Майнау называют райским садом на Боденском озере. Из-за пандемии здесь пришлось отложить начало очередного сезона и традиционной выставки орхидей.
В обычные времена по этим дорожкам ходят толпы туристов, но сейчас здесь пусто.
Павлиний остров (Пфауэнинзель) - уникальный парк на озере Ванзе и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Знатоки парка Бад-Мускау, заложенного в 1815 году, утверждают, что на его осмотр нужно пять-шесть дней. Он находится на территории двух стран - Германии и Польши.
В немецком городе Леверкузен находится один из самых красивых японских садов Германии. Как он появился здесь, в окружении химических фабрик?
Одна из диковин паркового королевства Дессау-Вёрлиц - искусственный действующий вулкан, который напоминал здешнему немецкому князю об итальянском Везувии.