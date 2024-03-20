You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Россия
Украина
Беларусь
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине
Выборы в США - 2024
Ситуация в Беларуси
Реклама
Фото: Nicolas Armer/dpa/picture alliance
Фото: Nicolas Armer/dpa/picture alliance
История Германии
Публикации Deutsche Welle, посвященные истории Германии.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Уникальный набор столового серебра вернули в Аугсбург
Уникальный набор столового серебра вернули в Аугсбург
Этот столовый набор эпохи Ренессанса - вершина мастерства ювелиров из Аугсбурга. Долгое время о нем ничего не знали.
Культура
23.09.2024
23 сентября 2024 г.
Первый канцлер Германии жил в доме с православной иконой
Первый канцлер Германии жил в доме с православной иконой
Аденауэр не строил себе резиденций и, став канцлером, остался жить в доме, который сыграл важную роль в его возвышении.
Культура
16.09.2024
16 сентября 2024 г.
Школьники требуют лишить Гитлера звания почетного гражданина
Школьники требуют лишить Гитлера звания почетного гражданина
Тысячи городов в Германии дали "фюреру" звание почетного гражданина. Некоторые аннулировали его посмертно. Но не все...
Культура
09.09.2024
9 сентября 2024 г.
Сколько женщин в бундестаге?
Сколько женщин в бундестаге?
75 лет назад состоялось первое заседание бундестага. Из 410 депутатов в нем было 28 женщин. А как обстоят дела сегодня?
Культура
07.09.2024
7 сентября 2024 г.
Гитлер. Сталин. Кто расколол Европу?
Гитлер. Сталин. Кто расколол Европу?
85 лет назад был заключен "пакт Гитлера-Сталина", расколовший Европу. И расколота она до сих пор. Кто в этом виноват?
Культура
23.08.2024
23 августа 2024 г.
В Германии восстановили храм, где Гитлер принес присягу
В Германии восстановили храм, где Гитлер принес присягу
В Потсдаме частично восстановили Гарнизонную церковь. На церемонии выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Туризм
22.08.2024
22 августа 2024 г.
Показать больше
Реклама
Пропустить раздел DW рекомендует
DW рекомендует
Главный архив ФРГ открыли для искусственного интеллекта
Многие документы в архивах написаны шрифтом, который сложно изучать. Искусственный интеллект помогает это делать.
Культура
16.08.2024
16 августа 2024 г.
Тропа вдоль Берлинской стены - по следам холодной войны
13 августа 1961 года началось строительство Берлинской стены. Маршрут по историческим местам.
Туризм
13.08.2024
13 августа 2024 г.
Как принимали конституцию, и почему Бонн стал столицей ФРГ
Главные события послевоенного конституционного процесса происходили в Бонне.
Туризм
23.05.2024
23 мая 2024 г.
Роман о крахе ГДР получил Международного Букера
Немецкую писательницу Дженни Эрпенбек журнал "New Yorker" назвал кандидатом на Нобелевку по литературе. О чем она пишет?
Культура
22.05.2024
22 мая 2024 г.
Жизнь после Холокоста. История еврейской общины Кельна
Могла ли возродиться жизнь еврейской общины после трагедии, которая произошла во время "третьего рейха"?
Культура
09.04.2024
9 апреля 2024 г.
Бундесбанк исследовал свое собственное нацистское прошлое
Оказалось, что Рейхсбанк - предшественник главного финансового института ФРГ был тесно связан с нацистской партией.
История
20.03.2024
20 марта 2024 г.
Всего публикаций: 231