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Отто фон Бисмарк, проект памятника первому канцлеру Германской империи в Бад-Киссингене
Фото: Nicolas Armer/dpa/picture allianceФото: Nicolas Armer/dpa/picture alliance

История Германии

Публикации Deutsche Welle, посвященные истории Германии.

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Контекст

Столовые приборы, изготовленные ювелиром Давидом Альтенштеттером в 1615 году

Уникальный набор столового серебра вернули в Аугсбург

Уникальный набор столового серебра вернули в Аугсбург

Этот столовый набор эпохи Ренессанса - вершина мастерства ювелиров из Аугсбурга. Долгое время о нем ничего не знали.
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Конрад Аденауэр на фоне замка Драхенфельс в ноябре 1960 года

Первый канцлер Германии жил в доме с православной иконой

Первый канцлер Германии жил в доме с православной иконой

Аденауэр не строил себе резиденций и, став канцлером, остался жить в доме, который сыграл важную роль в его возвышении.
Культура16 сентября 2024 г.
Школьники из Бад-Хоннефа и учитель Томас Ротт

Школьники требуют лишить Гитлера звания почетного гражданина

Школьники требуют лишить Гитлера звания почетного гражданина

Тысячи городов в Германии дали "фюреру" звание почетного гражданина. Некоторые аннулировали его посмертно. Но не все...
Культура9 сентября 2024 г.
Лиза Паус - федеральный министр по делам семьи, политик от партии "Союз-90/"Зеленые" выступает в бундестаге

Сколько женщин в бундестаге?

Сколько женщин в бундестаге?

75 лет назад состоялось первое заседание бундестага. Из 410 депутатов в нем было 28 женщин. А как обстоят дела сегодня?
Культура7 сентября 2024 г.
Выставка "Раскол в Европе. Последствия пакта Гитлера-Сталина"

Гитлер. Сталин. Кто расколол Европу?

Гитлер. Сталин. Кто расколол Европу?

85 лет назад был заключен "пакт Гитлера-Сталина", расколовший Европу. И расколота она до сих пор. Кто в этом виноват?
Культура23 августа 2024 г.
Восстановленная колокольня Гарнизонной церкви, 22 августа 2024 года

В Германии восстановили храм, где Гитлер принес присягу

В Германии восстановили храм, где Гитлер принес присягу

В Потсдаме частично восстановили Гарнизонную церковь. На церемонии выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
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