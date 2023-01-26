Преступления нацизма. Места памяти жертв в Германии

27 января 1945 года советские войска освободили концлагерь Освенцим, созданный нацистской Германией в 1940 году на территории оккупированной Польши. В этот день в мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста - шести миллионов евреев, убитых в Европе в годы "третьего рейха". В Германии 27 января также отмечается День памяти всех жертв национал-социализма, погибших в концентрационных и трудовых лагерях, на невольных работах, в тюрьмах для противников режима и центрах эфтаназии.

Мемориал в Берлине

Мемориал жертвам Холокоста в Берлине Фото: picture-alliance/Schoening

Центральный мемориал памяти убитых евреев Европы находится в Берлине недалеко от Рейхстага и Бранденбургских ворот. Мемориал был открыт в 2005 году. В подземной части расположен документационный центр. В основе экспозции - материалы, собранные после Второй мировой войны во время расследований преступлений, совершенных в "третьем рейхе".

www.holocaust-denkmal-berlin.de

"Хрустальная ночь"

Мемориальная доска на улице Казерненштрассе в Дюссельдорфе Фото: picture-alliance/dpa/M. Gerten

Во время еврейских погромов в так называемую "хрустальную ночь" 9-10 ноября 1938 года на территории нацистcкой Германии и в некоторых частях Австрии было разрушено более 1400 синагог и молельных домов. Одна из синагог находилась на улице Казерненштрассе в Дюссельдорфе. После войны здесь и во многих других таких местах были установлены памятники или мемориальные доски.

Бухенвальд

Крематорий в Бухенвальде Фото: picture-alliance/dpa/C. Welz

Один из крупнейших концентрационных лагерей "третьего рейха" находился в Тюрингии около Веймара. С 1937 по 1945 годы в Бухенвальде было заключено около 250 тысяч человек. 56 тысяч узников погибло. Среди них было несколько сотен дезертиров и отказавшихся служить в вермахте. После войны этих солдат еще долго продолжали считать в Германии "предателями" и "трусами". Первый памятный камень установили в Бухенвальде лишь в 2001 году.

www.buchenwald.de

Геноцид цыган

Памятник рома и синти в Бухенвальде Фото: picture-alliance/dpa/M. Hiekel

Этот памятник, установленный в Бухенвальде в 1995 году на территории бывшего блока № 14, посвящен погибшим здесь цыганам - европейским рома и синти. На камнях выбиты названия всех лагерей "третьего рейха", в которые их отправляли. Общее число жертв геноцида цыган в Европе до сих пор неизвестно. Согласно разным данным, оно может составлять от 150 тысяч до 500 тысяч человек.

Лангенштайн-Цвиберге

Памятник в Лангенштайн-Цвиберге Фото: DW/Maksim Nelioubin

У Бухенвальда было более 60 так называемых внешних лагерей. Один из них - "Малахит" в Лангенштайн-Цвиберге под Хальберштадтом. Его узники строили подземный завод для "Юнкерса". Две тысячи заключенных погибли от болезней и истощения, стали жертвами пыток и казней. Еще 2500 скончались или были убиты во время марша смерти, когда лагерь эвакуировали из-за приближения фронта.

www.stgs.sachsen-anhalt.de

Дора-Миттельбау

Мемориал в Дора-Миттельбау Фото: picture-alliance/dpa/M. Schutt

Еще один внешний лагерь Бухенвальда был образован в 1943 году близ города Нордхаузен в Тюрингии для организации производства на подземном заводе ''Миттельверк'', где собрались ракеты V-2 и другое вооружение. За полтора года через лагерь Дора-Миттельбау прошло 60 тысяч человек. Большую часть составили узники из Советского Союза, Польши и Франции. Каждый третий из них погиб.

www.buchenwald.de

Дахау

Освобожденные узники Дахау в мае 1945 года Фото: picture-alliance/AP Photo/J. Pringle

В концентрационном лагере Дахау погибли 41 500 человек. Он был создан в 1933 году под Мюнхеном для политических заключенных. Позже в Дахау стали отправлять евреев, гомосексуалов, Свидетелей Иеговы и представителей других групп, которых преследовали нацисты. Все остальные концентрационные лагеря "третьего рейха" были организованы по его образцу. Всего в лагерь Дахау за время существования было отправлено около 206 тысяч человек. Части американской армии вошли в лагерь 29 апреля 1945 года, освободив 32 тысячи узников.

www.kz-gedenkstaette-dachau.de

Берген-Бельзен

Памятник сестрам Франк в Берген-Бельзене Фото: picture-alliance/dpa

Мемориал на территории бывшего концентрационного лагеря Берген-Бельзен в Нижней Саксонии. Всего в этом лагере погибло около 50 тысяч человек, среди них 20 тысяч военнопленных. В апреле 1945 года здесь умерла 15-летняя Анна Франк - автор знаменитого дневника, обличающего нацизм и переведенного на многие языки мира.

bergen-belsen.stiftung-ng.de

Заксенхаузен

Ворот в Заксенхаузен с надписью "Arbeit macht frei" Фото: AP

"Работа делает свободным" - эта вывеска на немецком языке над воротами концлагеря Заксенхаузен в Бранденбурге стала зловещим символом преступлений нацизма, как и "Каждому свое" в Бухенвальде. Всего в Заксенхаузене было убито или погибло свыше 100 тысяч человек, в том числе от 13 до 18 тысяч советских военнопленных. Среди них был старший сын Сталина - Яков Джугашвили. Национальный мемориал, учрежденный правительством ГДР, был открыт здесь в 1961 году.

www.stiftung-bg.de

Флоссенбюрг

Документационный центр во Флоссенбюрге Фото: picture-alliance/dpa/A. Weigel

"Я слышал о Дахау и Освенциме, но никогда еще о Флоссенбюрге" - такая цитата встречает посетителей в бывшем концлагере на территории Баварии. В этом лагере погибло 30 тысяч человек. Узником Флоссенбюрга был известный немецкий пастор, теолог и участник заговора против Гитлера Дитрих Бонхёффер, а среди советских военнопленных - отец бывшего президента Украины Виктора Ющенко Андрей.

www.gedenkstaette-flossenbuerg.de

Барак № 13

Барак № 13 в районе Шёневайде Фото: Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit Berlin, Hoffmann

В берлинском районе Шёневайде находился один из многочисленных лагерей для подневольных рабочих, угнанных из других стран на принудительный труд в Германию. Общее их число за годы "третьего рейха" составило несколько миллионов человек. Судьбам подневольных рабочих посвящена экспозиция документационного центра в одном из сохранившихся бараков этого лагеря.

www.dz-ns-zwangsarbeit.de

Равенсбрюк

Мемориальный комплекс в Равенсбрюке Фото: picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber

Скульптура матери с ребенком на берегу озера в Равенсбрюке - крупнейшем женском концентрационном лагере "третьего рейха". Он был создан в 1939 году в 90 километрах к северу от Берлина. Количество заключенных за время его существования составило более 130 тысяч человек - около 40 национальностей. 28 тысяч узников погибло. В лагере также проводились медицинские эксперименты.

www.ravensbrueck.de

"Бараки Сименса" в Равенсбрюке

Один из "Бараков Сименса" Фото: picture-alliance/Hans-Joachim Rech

Заключенные Равенсбрюка и многочисленных его подлагерей использовались на принудительных работах. В 1940 году здесь было создано текстильное производство, а в 1942 году электротехнический концерн Siemens & Halske AG построил 20 промышленных бараков. По свидетельствам выживших узников, в конце 1944 года на эту фирму здесь ежедневно работало до 3000 женщин и детей.

Печи для Освенцима

Фабрика Topf & Söhne в Эрфурте Фото: picture-alliance/dpa

Бывшая фабрика Topf & Söhne в Эрфурте. Здесь по заказу национал-социалистов производились печи, в которых сжигали людей, погибших в Освенциме и других концентрационных лагерях. В Международный день памяти жертв Холокоста 27 января 2011 года в бывшем здании фабрики открыт документационный центр.

www.topfundsoehne.de

''Камни преткновения''

"Камни преткновения" в Гамбурге Фото: Lukas Schulze/dpa/picture alliance

Такие металлические таблички, вмонтированные в тротуары, можно увидеть в Германии и некоторых других странах Европы - "Камни преткновения" (Stolpersteine) немецкого художника Гунтера Демнига. Первый появился в Кельне в 1995 году. Они напоминают о жертвах национал-социализма около домов, в которых эти люди жили до отправки в концентрационные лагеря. Число таких памятных табличек уже превысило 90 тысяч. В 2022 году было также разработано приложение для мобильных телефонов с картами и другой информацией - Stolpersteine Deutschland. На момент публикации приложения в базу данных были внесены сведения о 20 тысячах "камнях преткновения" в Германии.

www.stolpersteine.eu

Музей в Кельне

Надпись на русском языке в подвале EL-DE-Haus Фото: Rheinisches Bildarchiv

Изучением преступлений нацизма в Германии также занимаются многочисленные документационные центры. В Кельне такой центр и музей расположены в бывшем здании гестапо - EL-DE-Haus. В его подвале находились камеры для заключенных, на стенах которых сохранились надписи, в том числе, на русском языке.

www.museenkoeln.de/ns-dokumentationszentrum

Гомосексуалы

Мемориал гомосексуалам - жертвам нацизма в Берлине Фото: picture-alliance/dpa/R. Hirschberger

С 1935 года нацисты начали также преследовать гомосексуалов. Всего в "третьем рейхе" их было осуждено более 50 тысяч. Около 7 тысяч погибли в концлагерях. В 1995 году на набережной в Кельне был установлен памятник - Розовый треугольник. Мемориал, изображенный на фотографии, открыли в 2008 году в берлинском парке Большой Тиргартен. Еще один находится во Франкфурте - Франкфуртский ангел (1994).

Противники режима

Мемориал Плётцензее - бывшее помещение для расстрелов Фото: Soeren Stache/dpa/picture alliance

Музей тюрьмы Плётцензеев Берлине. В 1933-1945 годах национал-социалисты казнили здесь более 3000 противников режима, многих - на гильотине. Среди жертв - участники неудавшегося покушения на Гитлера 20 июля 1944 года и те, кто знал о его подготовке.

www.gedenkstaette-ploetzensee.de

Серые автобусы

''Серый автобус'' в Кельне Фото: picture alliance/Rainer Hackenberg

"Серый автобус" - монумент, созданный в 2006 году в память о более чем 70 тысячах жертв евгенической программы "Т-4" - людей с психическими расстройствами, умственно отсталых, наследственно отягощенных больных и инвалидов. Такие автобусы забирали их в центры умерщвления. Памятник перевозят, временно устанавливая в местах, связанных с программой. Копия постоянно находится в Кельне.

www.dasdenkmaldergrauenbusse.de

Графенек

Фотография сарая для техники на территории замка Графенек, в котором в 1940 году была оборудована газовая камера - первая газовая камера в "третьем рейхе" Фото: dpa/picture alliance

Один из шести центров, в которых осуществлялись убийства людей в рамках программы эвтаназии "Т-4", находился в замке Графенек в Баден-Вюртемберге. С января по декабрь 1940 года здесь в камерах с угарным газом погибли 10654 человека. В 2005 году здесь открыли документационный центр, в котором ежегодно бывает до 20 тысяч посетителей.

www.gedenkstaette-grafeneck.de

Зонненштайн

Газовая камера в Зонненштайне Фото: picture-alliance/dpa/A. Burgi

Еще один центр смерти располагался в саксонском городе Пирна в замке Зонненштайн. В 1940-1941 годах в его газовой камере было убито 13720 человек, страдавших психическими заболеваниями, и умственно отсталых людей, а также более тысячи узников концлагерей. Пепел из крематория сбрасывали в Эльбу. Родственникам высылалось фальсифицированное свидетельство о смерти в результате болезни.

www.stsg.de

Хадамар

Хадамарский процесс во Франкфурте-на-Майне Фото: picture-alliance/dpa

Эта фотография была сделана в 1947 году во время процесса по делу врачей и других сотрудников еще одного нацистского центра умерщвления, находившегося в гессенском городе Хадамар. В газовых камерах, с помощью инъекций и преднамеренного прекращения необходимых терапий они убили около 14500 пациентов. Постоянная экспозиция, рассказывающая об этих преступлениях, работает в Хадамаре с 1991 года.

www.gedenkstaette-hadamar.de

Мемориалы и памятные места в федеральных землях

Памятник жертвам нацизма в городе Шверте. В этом месте находился один из внешних лагерей Бухенвальда Фото: picture-alliance/dpa/B. Thissen

Полный список и адреса всех мемориалов, документационных центров и других памятных мест в Германии можно посмотреть по ссылке, выбрав слева название федеральной земли на немецким языке:

www.ns-gedenkstaetten.de .