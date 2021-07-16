Анна Франк: о чем писала девочка

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Дневник Анны Франк - это, пожалуй, самый известный дневник в мире. История девочки Анны и ее семьи.
Аннелиз Мари Франк (Annelies Marie Frank), младшая дочь отставного офицера и предпринимателя Отто Франка (Otto Heinrich Frank) и его жены Эдит Франк (Edith Frank), урожденной Холлендер, родилась во Франкфурте-на-Майне в 1929 году. Франки, представители просвещенного бюргерства, меломаны и сторонники идей "антиавторитарного" воспитания, очень быстро поняли, что с приходом к власти Гитлера в Германии им больше нет места.
Неприкрыто антисемитская политика национал-социалистов побудила Отто Франка принять деловое предложение и переехать в Амстердам. Он возглавил амстердамское представительство фирмы "Опекта", производившей пищевые добавки.
6 июля 1942 года, после того, как нацисты оккупировали Голландию, Франки перебрались в заранее подготовленное убежище - подвал в задней части дома по адресу Принсенграхт, 263. Здесь они надеялись пережить нацизм. В том, что Гитлер скоро потерпит поражение, не сомневалась и Анна. В подвале, вход в который был замаскирован под книжный шкаф, семья провела больше двух лет. Лишь 4 августа 1944 года убежище Франков (в котором, кроме Анны, ее родителей и сестры, скрывалось еще восемь человек) было обнаружено полицией.
Семью депортировали в концлагерь. В начале марта 1945 года Анна Франк умерла от тифа и истощения в лагере Берген-Бельзен - за всего несколько дней до освобождения лагеря британскими войсками. Перед смертью она весила не более 35 килограммов.
"Очень надеюсь, что смогу тебе все доверить так, как не доверяла еще никому, а от тебя жду помощи и поддержки", - такую запись сделала 12 июня 1942 года, в день своего 13-летия, жительница Амстердама Анна Франк (Anne Frank) в только что полученном в подарок дневнике - небольшой книжечке в красно-белую клеточку.
Сила дневника Анны Франк - в его тихой подлинности, отсутствии очевидных "ужасов войны" и нацизма. Девочка описывает, как шелестит каштан - единственное дерево, которое ей видно из подвального оконца, как ссорятся между собой обитатели тесного подвала. Мы становимся почти смущенными свидетелями физиологического самопознания взрослеющей женщины, ее болезненной неприязни к матери (увы, свойственной этому возрасту) и столь же надрывной любви к отцу.
Вместе с ней мы мечтаем отправиться в магазин и купить все-все, чего душа пожелает: "летние и зимние блузки", "школьные и нарядные туфли", пеструю шерсть для шарфа... И в новом шарфе хотим отправиться на замерзший канал - полететь на коньках под руку с кузеном: "Мы были бы такой красивой парой".
Последнюю запись Анна Франк сделала в своем дневнике 1 августа 1944 года - за три дня до ареста: "... Я снова принимаю легкомысленный вид, скрывая все, что у меня на душе, и ищу способ, чтобы стать такой, какой я хотела бы и могла бы быть, если бы (...) не было на свете других людей".
Отец Анны Отто Франк, единственный переживший Холокост обитатель "убежища" на Принсенграхт, 263, опубликовал дневник своей дочери в 1950 году. Честь и хвала ему! Но именно с Отто Франка начинается история фальсификации исходного текста: движимый самыми лучшими побуждениями, Отто Франк подверг дневник дочери цензуре, "вычистив" из него не только обидные слова о матери и наиболее интимные пассажи, но и резкие выпады против немцев и голландцев. Анна, мечтавшая стать писательницей, и сама неоднократно переписывала свой дневник: начатый в форме писем к вымышленной подруге Китти, он затем начал принимать форму романа. Реальные обитатели подвала меняли имена и получали псевдонимы.
В 1991 году вышло расширенное издание дневника - без отцовских правок. 1 января 2016 года, в соответствии с законом об авторском праве в странах ЕС, истек срок действия авторского права издания 1947 года, после чего данная версия стала доступна в онлайн-режиме. В 2009 году дневник был признан объектом реестра "Память мира" ЮНЕСКО. Сегодня дневник Анны Франк переведен на 70 языков.
Анна Франк, как и ее сестра Марго, покоится в братской могиле на территории бывшего лагеря Берген-Бельзен под Ганновером. Природа отвоевала у людей эту территорию ужаса: там, где стояли бараки, сегодня простирается густой вересковый ковер.
Сюда, как и в дом-музей Анны Франк в Амстердаме, ежегодно приходят тысячи людей. На символической могиле лежат плюшевые мишки и шоколадки, стоят свечи и висят целые гирлянды японских журавликов. Многие, блюдя еврейский обычай, приносят камни и кладут их на могилу. "Любима и не забыта", - написано на одном из таких камней.
Во Франкфурте-на-Майне, родном городе Анны Франк, есть Учебный центр имени Анны Франк (Bildungsstätte Anne Frank), где проводятся различные выставки и проходят лекции, знакомящие детей и взрослых с историей Германии и и тематизирующие такие проблемы, как антисемитизм, расизм, ущемление прав женщин и детей. Кроме того, на базе Еврейского музея во Франкфурте-на-Майне работает исследовательский и просветительский Центр семьи Анны Франк (Familie Frank Zentrum), располагающий огромным архивом.
А зайдя на сайт амстердамского Дома-музея Анны Франк на набережной Принсенграхт, вы сможете совершить виртуальную экскурсию по подвалу, в котором семья девочки скрывалась от нацистов.
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