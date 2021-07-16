Анна Франк: о чем писала девочка

Аннелиз Мари Франк (Annelies Marie Frank), младшая дочь отставного офицера и предпринимателя Отто Франка (Otto Heinrich Frank) и его жены Эдит Франк (Edith Frank), урожденной Холлендер, родилась во Франкфурте-на-Майне в 1929 году. Франки, представители просвещенного бюргерства, меломаны и сторонники идей "антиавторитарного" воспитания, очень быстро поняли, что с приходом к власти Гитлера в Германии им больше нет места.

История девочки Анны и ее семьи

Неприкрыто антисемитская политика национал-социалистов побудила Отто Франка принять деловое предложение и переехать в Амстердам. Он возглавил амстердамское представительство фирмы "Опекта", производившей пищевые добавки.

6 июля 1942 года, после того, как нацисты оккупировали Голландию, Франки перебрались в заранее подготовленное убежище - подвал в задней части дома по адресу Принсенграхт, 263. Здесь они надеялись пережить нацизм. В том, что Гитлер скоро потерпит поражение, не сомневалась и Анна. В подвале, вход в который был замаскирован под книжный шкаф, семья провела больше двух лет. Лишь 4 августа 1944 года убежище Франков (в котором, кроме Анны, ее родителей и сестры, скрывалось еще восемь человек) было обнаружено полицией.

Семью депортировали в концлагерь. В начале марта 1945 года Анна Франк умерла от тифа и истощения в лагере Берген-Бельзен - за всего несколько дней до освобождения лагеря британскими войсками. Перед смертью она весила не более 35 килограммов.

Почему столь знаменит именно дневник Анны Франк?

"Очень надеюсь, что смогу тебе все доверить так, как не доверяла еще никому, а от тебя жду помощи и поддержки", - такую запись сделала 12 июня 1942 года, в день своего 13-летия, жительница Амстердама Анна Франк (Anne Frank) в только что полученном в подарок дневнике - небольшой книжечке в красно-белую клеточку.

Сила дневника Анны Франк - в его тихой подлинности, отсутствии очевидных "ужасов войны" и нацизма. Девочка описывает, как шелестит каштан - единственное дерево, которое ей видно из подвального оконца, как ссорятся между собой обитатели тесного подвала. Мы становимся почти смущенными свидетелями физиологического самопознания взрослеющей женщины, ее болезненной неприязни к матери (увы, свойственной этому возрасту) и столь же надрывной любви к отцу.

Вместе с ней мы мечтаем отправиться в магазин и купить все-все, чего душа пожелает: "летние и зимние блузки", "школьные и нарядные туфли", пеструю шерсть для шарфа... И в новом шарфе хотим отправиться на замерзший канал - полететь на коньках под руку с кузеном: "Мы были бы такой красивой парой".

Последнюю запись Анна Франк сделала в своем дневнике 1 августа 1944 года - за три дня до ареста: "... Я снова принимаю легкомысленный вид, скрывая все, что у меня на душе, и ищу способ, чтобы стать такой, какой я хотела бы и могла бы быть, если бы (...) не было на свете других людей".

Литературная судьба дневника

Отец Анны Отто Франк, единственный переживший Холокост обитатель "убежища" на Принсенграхт, 263, опубликовал дневник своей дочери в 1950 году. Честь и хвала ему! Но именно с Отто Франка начинается история фальсификации исходного текста: движимый самыми лучшими побуждениями, Отто Франк подверг дневник дочери цензуре, "вычистив" из него не только обидные слова о матери и наиболее интимные пассажи, но и резкие выпады против немцев и голландцев. Анна, мечтавшая стать писательницей, и сама неоднократно переписывала свой дневник: начатый в форме писем к вымышленной подруге Китти, он затем начал принимать форму романа. Реальные обитатели подвала меняли имена и получали псевдонимы.

Дневник Анны Франк

В 1991 году вышло расширенное издание дневника - без отцовских правок. 1 января 2016 года, в соответствии с законом об авторском праве в странах ЕС, истек срок действия авторского права издания 1947 года, после чего данная версия стала доступна в онлайн-режиме. В 2009 году дневник был признан объектом реестра "Память мира" ЮНЕСКО. Сегодня дневник Анны Франк переведен на 70 языков.

Анна Франк: любима и не забыта

Анна Франк, как и ее сестра Марго, покоится в братской могиле на территории бывшего лагеря Берген-Бельзен под Ганновером. Природа отвоевала у людей эту территорию ужаса: там, где стояли бараки, сегодня простирается густой вересковый ковер.

Сюда, как и в дом-музей Анны Франк в Амстердаме, ежегодно приходят тысячи людей. На символической могиле лежат плюшевые мишки и шоколадки, стоят свечи и висят целые гирлянды японских журавликов. Многие, блюдя еврейский обычай, приносят камни и кладут их на могилу. "Любима и не забыта", - написано на одном из таких камней.

Во Франкфурте-на-Майне, родном городе Анны Франк, есть Учебный центр имени Анны Франк (Bildungsstätte Anne Frank), где проводятся различные выставки и проходят лекции, знакомящие детей и взрослых с историей Германии и и тематизирующие такие проблемы, как антисемитизм, расизм, ущемление прав женщин и детей. Кроме того, на базе Еврейского музея во Франкфурте-на-Майне работает исследовательский и просветительский Центр семьи Анны Франк (Familie Frank Zentrum), располагающий огромным архивом.

А зайдя на сайт амстердамского Дома-музея Анны Франк на набережной Принсенграхт, вы сможете совершить виртуальную экскурсию по подвалу, в котором семья девочки скрывалась от нацистов.

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