Мультик про Анну Франк в Каннах, или Как рассказать детям про Холокост?

Самый читаемый в мире дневник, а именно - "Дневник Анны Франк", опубликованный в 1947 году, был написан полной надежд еврейской девушкой, которая пряталась от нацистов в тайном убежище в Амстердаме.

Впервые эта трагическая история была экранизирована в 1959 году, после чего было немало фильмов, в том числе - анимационных. Теперь она снова возвращается на большие экраны. Премьера нового мультфильма о судьбе Анны Франк только что состоялась на Каннском кинофестивале. Анимационный фильм "Where Is Anne Frank?" рассказывает о Китти - воображаемой подруге Анны Франк, которой девушка посвятила свой дневник.

История переносится в сегодняшний Амстердам, откуда Китти отправляется через всю Европу в поисках Анны Франк. Фильм представляет собой романтическую историю смешной девочки-подростка, которая любит жизнь, уважает свою сестру Марго и часто не ладит со своей матерью.

Кадр из анимационного фильма об Анне Франк

В современной Европе Китти встречает молодых беженцев, бежавших от конфликтов на своей родине. "Это напоминает Китти об Анне и о том факте, что у Анны не было возможности сбежать в течение ее относительно короткого пребывания в тайном убежище, - говорит израильский режиссер Ари Фольман, снявший в 2008 году "Вальс с Баширом". - Китти становится активисткой. Она понимает, что способна создать организацию, которая будет бороться за права детей".

Анимационный фильм рассчитан на юную публику

Фонд Анны Франк в Базеле, основанный отцом девочки после войны, восемь лет назад обратился к режиссеру Фольману с идеей создания анимационного фильма. "Они искали новые формы, чтобы рассказать историю Холокоста, - уточняет Ари Фольман, который сам был ребенком, выжившим в Освенциме. - Вскоре мне пришла в голову идея сделать Китти главной героиней фильма, которая будет вести рассказ от первого лица".

Ари Фольман и иллюстратор Дэвид Полонски в 2017 году создали графическую новеллуна основе дневника Анны Франк. Форма анимации теперь была выбрана как способ обращения к молодому поколению, которое не всегда тянется к книгам.

Кадр из фильма

"Сегодня мы в разных странах наблюдаем правый экстремизм, даже фашизм и определенно - расизм и ксенофобию, - подчеркивает продюсер фильма Джани Тилтгес. - Я не думаю, что фильм может что-то изменить, но важно, чтобы мы, кинематографисты, делали все, что в наших силах, внеся свой вклад в изменения отношения к происходящему". Анимационный фильм также привлекает молодежь неожиданными отсылками к поп-культуре: так, суперзвезда Джастин Бибер вдруг появляется в доме Анны Франк.

Фильм про Анну Франк и про нынешних беженцев

Сцены в сегодняшнем Амстердаме сливаются с прошлым, в котором Китти разговаривает с Анной. Фильм рассказывает о нынешнем положении молодых людей, спасающихся от вооруженных конфликтов и насилия на их родине.

Китти в Амстердаме идет по следам Анны Франк

Китти поддерживает ее друг Питер, который руководит секретным приютом для беженцев без документов. Вместе они прослеживают жизнь Анны, скрывающейся от нацистов. Разочарованная из-за несправедливости, которую вынуждены терпеть дети и подростки-беженцы, Китти, выполняя свою миссию, хочет подарить надежду на лучшую жизнь будущим поколениям.

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