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Фото: picture-alliance/dpa/S. Nogier
Каннский кинофестиваль
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Ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая на юго-востоке Франции.
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Новости
2 ч. назад
2 ч. назад
Канны: "Золотая пальмовая ветвь" - у "Траектории падения"
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Контекст
Как в Каннах встретили фильм немецкого режиссера
Как в Каннах встретили фильм немецкого режиссера
Германию в Каннах представляет режиссер Вим Вендерс. Он привез на конкурс сразу два фильма.
Культура
26.05.2023
26 мая 2023 г.
Что ждать от Каннского фестиваля
Что ждать от Каннского фестиваля
В Каннах открывается фестиваль с новым президентом Ирис Кноблох - это первая женщина и первая немка на этом посту.
Культура
16.05.2023
16 мая 2023 г.
Украинский фильм в Каннах расскажет о травмах войны
Украинский фильм в Каннах расскажет о травмах войны
Фильм "Видение бабочки" украинца Максима Наконечного покажут на фестивале в Каннах 25 мая. DW поговорила с режиссером.
Культура
24.05.2022
24 мая 2022 г.
"Жена Чайковского" разочаровала немцев?
"Жена Чайковского" разочаровала немцев?
К Кириллу Серебренникову в Каннах приковано особое внимание. А как восприняли его новый фильм? Мнения немецких критиков.
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20.05.2022
20 мая 2022 г.
Oxxxymiron и Кирилл Серебренников в Каннах
Oxxxymiron и Кирилл Серебренников в Каннах
Серебренников и Oxxxymiron представили в Каннах картину "Жена Чайковского". Рэпер сыграл в фильме одну из ролей.
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18.05.2022
18 мая 2022 г.
Кто будет рулить Каннским фестивалем
Кто будет рулить Каннским фестивалем
То, что новый президент Каннского фестиваля - женщина да еще и немка, дает повод говорить сразу о двух революциях.
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