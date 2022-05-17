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"Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля
Фото: picture-alliance/dpa/S. Nogier

Каннский кинофестиваль

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Ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая на юго-востоке Франции.

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Новости

2 ч. назад

Канны: "Золотая пальмовая ветвь" - у "Траектории падения"

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Контекст

Вим Вендерс (в центре) на Каннском фестивале

Как в Каннах встретили фильм немецкого режиссера

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