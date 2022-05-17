Кирилл Серебренников - ''последний русский''

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Серебренников - единственный российский кинематографист в Каннах в этом году. Из-за войны в Украине представителей РФ сюда не пустили. Исключение было сделано лишь для Серебренникова.
Новая картина Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского" участвует в основном конкурсе открывшегося 17 мая Каннского кинофестиваля. И это - несмотря на многочисленные призывы полностью бойкотировать любое российское кино из-за войны в Украине.
"Жена Чайковского" снималась на средства из негосударственных источников. Кроме того, Серебренникова в Каннах давно знают и ценят как человека независимого. Его здесь любят и очень долго ждали.
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