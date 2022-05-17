 Кирилл Серебренников - ′′последний русский′′ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 18.05.2022

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Культура и стиль жизни

Кирилл Серебренников - ''последний русский''

Серебренников - единственный российский кинематографист в Каннах в этом году. Из-за войны в Украине представителей РФ сюда не пустили. Исключение было сделано лишь для Серебренникова.

  • Кадр из фильма Жена Чайковского

    Кирилл Серебренников в Каннах

    Фильм "Жена Чайковского" участвует в этом году в основном конкурсе. Супругу великого русского композитора играет звезда культового сериала "Чики" Алена Михайлова (на фото).

  • Кадр из фильма Ученик

    Кирилл Серебренников в Каннах

    Впервые Кирилл Серебренников приехал на Каннский кинофестиваль в 2016 году - с картиной "Ученик" (кадр на фото), снятой по пьесе немецкого драматурга и сценариста Мариуса фон Майенбурга.

  • Кирилл Серебренников и актеры

    Кирилл Серебренников в Каннах

    "Ученика" показали в 2016 году в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Картина была удостоена приза Франсуа Шале. На фото - Кирилл Серебренников и исполнители главных ролей Петр Скворцов, Виктория Исакова, Александр Горчилин.

  • фильм Лето в Каннах

    Кирилл Серебренников в Каннах

    2018 год. Второй раз в Каннах - и уже в основном конкурсе. Фильм "Лето" о Викторе Цое получил в Каннах приз за лучший саундтрек. На фото слева направо: Рома Зверь, Ирина Старшенбаум, Тео Ю и директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо.

  • Тео Ю

    Кирилл Серебренников в Каннах

    Роль Виктора Цоя исполнил немецкий актер корейского происхождения Тео Ю. Серебренников не смог лично представить фильм в Каннах, поскольку в это время находился под домашним арестом в Москве. Актеры сделали все для того, чтобы режиссер хотя бы символически присутствовал на красной дорожке.

  • Кадр из фильма Петровы в гриппе

    Кирилл Серебренников в Каннах

    Премьера фильма "Петровы в гриппе", снятая по роману Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него", состоялась на Каннском кинофестивале 12 июля 2021 года. Картину включили в основной конкурс.

  • исполнители главных ролей в фильме Петровы в гриппе

    Кирилл Серебренников в Каннах

    На фото - исполнители главных ролей в фильме "Петровы в гриппе" на Каннском кинофестивале 2021 года: Семен Серзин, Юра Борисов, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Иван Дорн и Чулпан Хаматова.

  • значок с фотографией Серебренникова

    Кирилл Серебренников в Каннах

    Кирилл Серебренников в 2021 году в Канны снова приехать не смог. Летом 2020 года суд в Москве приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Значки с фотографией режиссера актеры демонстрировали на премьере картины "Петровы в гриппе".

  • Серебренников

    Кирилл Серебренников в Каннах

    Напомним, в 2017 году Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве, его поместили под домашний арест. Сторонники посчитали дело политически мотивированным. 26 июня 2020 года Серебренников и его коллеги были признаны виновными в хищении 128,9 млн рублей, выделенных Минкультом РФ на проект "Платформа". Серебренникова приговорили к трем годам условно, назначив штраф и испытательный срок.

  • Серебренников

    Кирилл Серебренников в Каннах

    В 2021 году Серебренников погасил свой штраф, а также выплатил за себя и других фигурантов дела 128,9 млн рублей по иску Минкультуры. В марте 2022 года суд в Москве отменил условный приговор. И теперь режиссер может свободно передвигаться и лично принимать участие в фестивалях.

    Автор: Вини Пакс


  • Кадр из фильма Жена Чайковского

    Кирилл Серебренников в Каннах

    Фильм "Жена Чайковского" участвует в этом году в основном конкурсе. Супругу великого русского композитора играет звезда культового сериала "Чики" Алена Михайлова (на фото).

  • Кадр из фильма Ученик

    Кирилл Серебренников в Каннах

    Впервые Кирилл Серебренников приехал на Каннский кинофестиваль в 2016 году - с картиной "Ученик" (кадр на фото), снятой по пьесе немецкого драматурга и сценариста Мариуса фон Майенбурга.

  • Кирилл Серебренников и актеры

    Кирилл Серебренников в Каннах

    "Ученика" показали в 2016 году в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Картина была удостоена приза Франсуа Шале. На фото - Кирилл Серебренников и исполнители главных ролей Петр Скворцов, Виктория Исакова, Александр Горчилин.

  • фильм Лето в Каннах

    Кирилл Серебренников в Каннах

    2018 год. Второй раз в Каннах - и уже в основном конкурсе. Фильм "Лето" о Викторе Цое получил в Каннах приз за лучший саундтрек. На фото слева направо: Рома Зверь, Ирина Старшенбаум, Тео Ю и директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо.

  • Тео Ю

    Кирилл Серебренников в Каннах

    Роль Виктора Цоя исполнил немецкий актер корейского происхождения Тео Ю. Серебренников не смог лично представить фильм в Каннах, поскольку в это время находился под домашним арестом в Москве. Актеры сделали все для того, чтобы режиссер хотя бы символически присутствовал на красной дорожке.

  • Кадр из фильма Петровы в гриппе

    Кирилл Серебренников в Каннах

    Премьера фильма "Петровы в гриппе", снятая по роману Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него", состоялась на Каннском кинофестивале 12 июля 2021 года. Картину включили в основной конкурс.

  • исполнители главных ролей в фильме Петровы в гриппе

    Кирилл Серебренников в Каннах

    На фото - исполнители главных ролей в фильме "Петровы в гриппе" на Каннском кинофестивале 2021 года: Семен Серзин, Юра Борисов, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Иван Дорн и Чулпан Хаматова.

  • значок с фотографией Серебренникова

    Кирилл Серебренников в Каннах

    Кирилл Серебренников в 2021 году в Канны снова приехать не смог. Летом 2020 года суд в Москве приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Значки с фотографией режиссера актеры демонстрировали на премьере картины "Петровы в гриппе".

  • Серебренников

    Кирилл Серебренников в Каннах

    Напомним, в 2017 году Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве, его поместили под домашний арест. Сторонники посчитали дело политически мотивированным. 26 июня 2020 года Серебренников и его коллеги были признаны виновными в хищении 128,9 млн рублей, выделенных Минкультом РФ на проект "Платформа". Серебренникова приговорили к трем годам условно, назначив штраф и испытательный срок.

  • Серебренников

    Кирилл Серебренников в Каннах

    В 2021 году Серебренников погасил свой штраф, а также выплатил за себя и других фигурантов дела 128,9 млн рублей по иску Минкультуры. В марте 2022 года суд в Москве отменил условный приговор. И теперь режиссер может свободно передвигаться и лично принимать участие в фестивалях.

    Автор: Вини Пакс


Новая картина Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского" участвует в основном конкурсе открывшегося 17 мая Каннского кинофестиваля. И это - несмотря на многочисленные призывы полностью бойкотировать любое российское кино из-за войны в Украине.

"Жена Чайковского" снималась на средства из негосударственных источников. Кроме того, Серебренникова в Каннах давно знают и ценят как человека независимого. Его здесь любят и очень долго ждали.

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Ссылки в интернете

Фильм "Жена Чайковского" на сайте Каннского кинофестиваля

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О приговоре Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии"  

Гоголь-центр в Гамбурге и спектакль " Кому на Руси жить хорошо"  

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