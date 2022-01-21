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Кирилл Серебренников в Каннах в 2022 году
Фото: Frantz Bouton/MAXPPP/dpa/picture alliance

Кирилл Серебренников

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Кирилл Серебренников - российский режиссер театра и кино.

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Контекст

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