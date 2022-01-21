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Фото: Frantz Bouton/MAXPPP/dpa/picture alliance
Кирилл Серебренников
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Кирилл Серебренников - российский режиссер театра и кино.
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Контекст
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Культура сидящая. Режиссеры, писатели, художники, музыканты, которых в России преследуют
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DW - о культурных деятелях из России и других стран, разыскиваемых или приговоренных в РФ к лишению свободы.
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На его сцене состоялись премьеры спектаклей Кирилла Серебренникова и Тимофея Кулябина.
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Кирилл Серебренников обновил спектакль "Барокко". Теперь его играют не в Гоголь-центре, а в гамбургском Thalia Theater.
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Экстремизм в "Колобке", или Зачем РФ новое театральное дело?
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