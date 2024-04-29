В Берлине осовременили "Женитьбу Фигаро"

В берлинской "Комише опер" (Komische Oper) представили необычную постановку одного из самых известных произведений Моцарта "Женитьба Фигаро" ("Le nozze di Figaro"). Режиссер Кирилл Серебренников видоизменил привычную канву классической оперы, добавил ей новые смыслы и значения и даже вторгся в оперный мир физически, введя в постановку трех молодых артистов из труппы своего бывшего театра "Гоголь-центр": Георгия Кудренко, Никиту Кукушкина и Никиту Еленева.

На сцене "Комише опер" эти артисты даже не пытаются петь, их персонажи безмолвны. Однако именно Кукушкин и Кудренко во многом создают на сцене основные напряжение и динамику, именно они ответственны за гомерический смех в зале. Для осуществления режиссерского замысла Серебренников лишает речи одного из центральных персонажей оперы, Керубино - именно его играет Георгий Кудренко (берлинцы видели его в спектакле "Декамерон", поставленном в доковидные времена Серебренниковым совместно с Deutsches Theater). В "Женитьбе Фигаро" влюбчивый паж графа Альмавивы становится глухонемым и изъясняется исключительно на языке жестов. Его голосом выступает партнерша артиста, его двойник и возлюбленная Керубина (меццо-сопрано Сюзан Царраби (Susan Zarrabi)), единственная, кто понимает своего безъязыкого избранника и может перевести его отчаянные движения на язык арии.

Никита Кукушкин - один из безмолвных персонажей в "Женитьбе Фигаро" в постановке Серебренникова Фото: Monika Rittershaus

Герою Никиты Кукушкина, безмолвному слуге-телохранителю графа, вообще удается стать самым очаровательным персонажем оперы и с первых минут появления на сцене завоевать сердца зрителей. Без единого слова, только великолепной игрой тела, стремительной, как ртуть, и уморительной буффонадой артист, признанный в РФ иноагентом за антивоенную позицию, выводит гротеск постановки на самый высокий уровень.

Никита Еленев, роль которого обозначается просто как "молодой человек" (Der Junge Mann), в основном остается на заднем плане и лишь однажды выходит вперед - но именно ему достается задача представить антикапиталистический посыл режиссера: в разгар великосветского приема слуга проникает в зал и начинает направо и налево резать знатных гостей.

Феминизм и антикапитализм - движущие силы спектакля

"Capitalism kills love" - гласит неоновая надпись на сцене. Пространство горизонтально разделено на две части: вверху полупустой приемный зал богатого дома, заставленный нелепыми произведениями современного искусства, внизу - помещение для слуг, захламленное хозяйственной утварью. По ходу пьесы символическое разделение то пытаются сломать, создавая самодельную лестницу из подручных средств, то подчеркивают невозможность этого преодоления, перекрывая проход красной лентой.

Кажется, ни разу уровни не остаются пустыми: даже когда основное действие происходит в мире богатых, на нижнем этаже одновременно разворачивается отдельная сцена из жизни социальных низов.

Пьеса вообще переполнена действием и динамикой. Артисты постоянно что-то делают: прячутся или неожиданно появляются, переодеваются, обнимаются, дерутся, стремительно перемещаются по сцене, и делают все это одновременно и в противоположных концах сценического пространства. Остается только жалеть об отсутствии дополнительной пары глаз, дающей возможность рассмотреть режиссерский замысел во всей его полноте.

Пространство сцены горизонтально разделено на две части Фото: Monika Rittershaus

Противостояние происходит не только между социальными слоями, но и между полами. Главными героями постановки Серебренникова становятся женщины: невеста Фигаро Сюзанна в исполнении энергичной брюнетки-гречанки Пенни Софрониаду, которая появляется на сцене чаще всех других персонажей, и графиня Альмавива, чью роль исполняет роскошная блондинка Надя Махантаф (Nadja Machantaf). Их схожие по тембру голоса иногда становятся неотличимы, а дуэт двух сильнейших сопрано, яркого и глубокого чувственного, каждый раз вызывает восторженные овации зала.

Объединив свои силы, именно женщины- мудростью, силой воли, коварством или любовью - решают все сложности, возникающие в мире из-за мужских пороков: сластолюбия, ревности, вспыльчивости. Сюзанна выручает хозяйку в пикантных ситуациях и готова рискнуть ради графини собственным семейным счастьем, а та не дает мужу погубить честь служанки. В "Женитьбе Фигаро" вообще нет отрицательных женских характеров. И даже экономка Марчеллина (Karolina Gumos), которая в начале оперы хочет отомстить Фигаро, узнав в нем своего потерянного сына, отдает бывшему слуге всю силу нерастраченной материнской любви.

Классическая опера нуждается в "тотальном осовременивании"

Когда-то пьеса Бомарше о слугах, проучивших порочного хозяина, считалась революционной и была запрещена как произведение, угрожающее монархии. Людовик XVI, прочитав рукопись в 1782 году, заявил, что скорее падет Бастилия, чем он позволит провести это представление. Либреттисту Моцарта Лоренцо Да Понте пришлось полностью изъять скандальные строки из оригинальной пьесы. Опера была написана всего за шесть недель. Ее премьера состоялась в 1786 году, сам Моцартдирижировал оркестром. "То, о чем в наше время говорить нельзя, поется", - написала о премьере "Wiener Realzeitung".

Серебренников осовременивает классическую оперу Фото: Monika Rittershaus

Кирилл Серебренников уверен, что созданная почти 300 лет назад опера сегодня нуждается в тотальном осовременивании. "Я глубоко убежден, что современный оперный жанр требует глубокого пересмотра со стороны режиссера и драматурга, если мы не хотим заниматься только реконструкцией смыслов 200 или 300-летней давности. Я не против исторических постановок, но большинство популярных сегодня опер были написаны с учетом пульса своего времени. Это были произведения современного искусства, и мощный посыл авторов часто вызывал скандал или шокировал публику. Наша задача - переосмыслить оперу и интегрировать ее в современную жизнь", - объяснил российский режиссер в преддверии премьеры.

"Женитьба Фигаро"- это вторая опера Кирилла Серебренникова из цикла постановок для "Комише опер" трех произведений Моцарта. Первая "Так поступают все женщины, или Школа влюбленных"("Così fan tutte") была поставлена в 2023 году. В следующем году режиссер планирует поставить "Дон Жуан".