Серебренников поставил в Германии спектакль о Параджанове

Новая постановка Кирилла Серебренникова "Легенда" рассказывает о мире кинорежиссера Сергея Параджанова, почти неизвестного в Германии. Но это не байопик. В спектакле много паралеллей с современной Россией.

Новая постановка режиссера Кирилла Серебренникова "Легенда" ("Legende") стала одним из главных событий фестиваля музыки и искусств "Рурская триеннале" (Ruhrtriennale). Он ежегодно проходит в заброшенных промзонах Рурского региона на западе Германии, трансформированных в пространства для театра, музыки, танца, литературы, перформанса и инсталляций. Премьера спектакля состоялась в субботу, 17 августа, в Ландшафтном парке Дуйсбург-Норд на территории бывшего металлургического завода. Билеты были распроданы задолго до представления и, судя по номерам машин на парковке, на первый показ съехались зрители не только из Германии, но и из Нидерландов и Бельгии.

Кирилл Серебренников, покинувший Россию и живущий теперь в ФРГ, посвятил свою новую постановку кинорежиссеру Сергею Параджанову и его совершенно несоветскому уникальному творчеству. В этом году отмечается 100 лет со дня его рождения. Известность к режиссеру, который снимал свои фильмы на армянском, украинском, грузинском, русском, азербайджанском и молдавском языках, пришла с культовыми картинами "Тени забытых предков" (1965) и "Цвет граната" (1968), но сегодня в Европе его мало кто помнит. "Параджанова не знают в Германии. Благодаря этому фестивалю я хочу сделать его более известным. Армянин, который жил в Грузии, работал в Украине… Его искусство интернационально", - сказал накануне премьеры "Легенды" Кирилл Серебренников в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk Kultur.

Также Серебренников заявил, что посвящает свою новую постановку всем политзаключенным и выступает за очередной обмен: "Россия может забрать обратно своих убийц, отпустив взамен творческих людей".

Сцена из спектакля "Легенда" Кирилла Серебренникова на Рурской триенале в Дуйсбурге Фото: Katrin Ribbe/Ruhrtriennale

"Легенда" Серебренникова - антитоталитарный манифест

"Легенда" - это не байопик, который рассказывает о судьбе и жизни Параджанова, основываясь на реальных фактах и событиях, а, скорее, "попытка нырнуть в его космос", пояснил в интервью свой замысел режиссер.

Четырехчасовая постановка состоит из десяти действий - легенд, как назвал их Серебренников. Это не просто яркое театральное зрелище, а антитоталитарный манифест. Через Параджанова, талантливого и самобытного творца, отсидевшего в тюрьме за свободолюбие и критику в адрес режима в советский период, режиссер не только рассказывает о судьбе творческого человека в тоталитарном обществе, но и перекидывает мостик к нынешней российской действительности в целом.

Одна из легенд (весь спектакль идет на немецком с титрами на английском языке и отдельными фразами на русском) - сцена беседы шекспировского короля Лира и говорящего правду шута, заканчивающаяся бурей. Параллель оторванного от реальности, престарелого и одетого в памперс короля Лира с Путиным очевидна. И понятна даже без повторяющегося на сцене на русском языке непечатного ругательства, часто используемого в антипутинском слогане.

Отражена в спектакле и война в Украине. Во второй легенде, являющейся, вероятно, отсылом к короткометражному фильму Параджанова "Киевские фрески", звучат сирены воздушной тревоги, которые напоминают о том, с чем сегодня приходится сталкиваться жителям Украины и ее столицы, которая была так близка Параджанову.

Заключительная легенда строится на монологе Параджанова в тюрьме. При этом его роль, как и в течении всего спектакля, переходит от одного актера к другому. Среди других ее примеряет на себя и известная немецкая актриса Карин Нойхойзер (Karin Neuhäuser). Главный герой в этом случае символизирует тех, кто сейчас, как и он когда-то, пострадал или страдает от преследований режима из-за своих убеждений. Стоит отметить, что в зале были и те, кто, как и сам Серебренников, почувствовал это на себе и вынужден был уехать из России.

По окончании премьеры зрители долго стоя аплодировали артистам и поднявшемуся на сцену вместе со всей своей командой режиссеру. И не только им. На большом экране появилась надпись "Free all political prisoners" - "Свободу политическим заключенным". Этот месседж, красной нитью прошедший через все представление, стал финальной точкой антитоталитарного манифеста.

Четвертая легенда "О проклятом поэте" Уолте Уитмене - сцена из спектакля "Легенда" Фото: Frol Podlesnyi/Ruhrtriennale

Как восприняли "Легенду" Серебренникова в Германии

Эта постановка - совместный проект Рурской триеннале с гамбургским театром Талия (Thalia Theater) и театральным проектом Кirill & Friends Company. В ней участвуют в том числе актеры, работавшие с Серебренниковым в Гоголь-центре, а теперь покинувшие Россию: Никита Кукушкин, Один Ланд Байрон, Филипп Авдеев, Светлана Мамрешева. За музыкальное сопровождение отвечает Даниил Орлов, который рассказал в беседе с прессой, что специально сочинил музыку для этого спектакля. Находясь все время на сцене - за синтезатором, он становится одним из действующих лиц спектакля. Некоторые оригинальные костюмы были позаимствованы из музея Параджанова в Ереване, как рассказала драматург "Рурской триеннале" Тереза Бернауэр (Teresa Bernauer).

Грандиозности композиции придает знаменитый Патриарший хор Кафедрального собора святой Троицы из Тбилиси. Он стал символом современной культуры Грузии. Сорок человек, одетые в строгие черные костюмы, поют то у сцены, сделанной из досок, то неожиданно спускаясь по проходам зрительного зала. Консервативный характер хора местами очень контрастирует с происходящим на сцене, в частности, когда на ней появляются обнаженные актеры. Один из участников хора дипломатично признался в беседе с DW, что спектакль, поставленный в Дуйсбурге выходцем из России про родившегося в Тбилиси и жившего в Киеве режиссера армянского происхождения, по его мнению, "очень европейский".

В немецкой прессе уже появилось несколько статей, в которых описывается впечатляющая зрелищность и масштабность постановки "Легенды", но также отмечаются и некоторые ее не самые сильные стороны.

Журналистка газеты Rheinische Post Анке Демирсой (Anke Demirsoy) пишет, что это экспериментальная, затянутая, порой запутанная и теряющаяся в собственном творческом процессе постановка, которая балансирует на грани спектакля, мюзикла и оперы. "В десяти эпизодах рассказываются истории искусства и мира, искусства и власти, искусства и религии, искусства и войны. Серебренников создал коллаж, в котором сталкивается многое: возвышенное и пошлое, поэтическое и политическое, серьезное и фарс. Великолепный актерский ансамбль виртуозно и страстно кружится в этом калейдоскопе", - подчеркивает критик.

Сцена из спектакля "Легенда" Фото: Frol Podlesnyi/Ruhrtriennale

Александер Менден (Alexander Menden) из издания Süddeutsche Zeitung отмечает в целом великолепную постановку "с ревущим грузинским мужским хором, роскошными костюмами и превосходными актерами, которые отдают все свои силы". Но все же спектакль, по мнению журналиста, затянут. "Это аллегорическое, визуально мощное преувеличение несомненно очаровательного персонажа значительно выиграло бы от упрощенной режиссерской версии", - считает Менден.

"Российский режиссер не столько информирует и просвещает, сколько удивляет и ошеломляет публику, причем с переменным успехом", - пишет в своем обзоре на портале Nachtkritik.de Мартин Крумбхольц (Martin Krumbholz). "Однако расшифровать отдельные эпизоды как смысловые единицы, не зная соответствующих киноцитат, сложно или невозможно", - отмечает он. По мнению критика, возникают сложности и с идентификацией: поскольку главного героя постоянно играют разные люди, иногда толком не знаешь, что от Параджанова, а что от Серебренникова. Эти двое сливаются в один образ художника, как, возможно, и было задумано режиссером.

Также обращается особое внимание на музыкальную часть постановки. "Когда на сцену выходит огромный мужской хор из сорока человек, […] когда синтезатор, хор и ударные образуют потрясающее триаду, наступает тот самый момент "мурашек по коже", - делится своими впечатлениями Крумбхольц. Овации, долго не отпускавшие актеров и режиссера со сцены после заключительной десятой легенды, критик считает "абсолютно заслуженными". "И все же вечеру не хватает повествовательной нити, которая превратила бы захватывающие фрагменты в убедительное целое", - заключает он.

Чем еще удивит Рурская триеннале

В этом году фестиваль проходит с 16 августа по 15 сентября под девизом "Longing for tomorrow" - "Тоска по завтрашнему дню" . Сезон открыл музыкальный спектакль "I Want Absolute Beauty", в котором немецкая актриса Сандра Хюллер (Sandra Hüller), номинантка на "Оскар" за фильм "Анатомия падения", играет главную роль и исполняет композиции английской звезды альтернативного рока Пи Джей Харви. Всего в программе фестиваля 138 мероприятий, включая шесть премьер, которые будут показаны на десяти площадках в Бохуме, Дуйсбурге и Эссене. "Легенду" Кирилла Серебренникова можно будет увидеть не только в Дуйсбурге, но и в Гамбурге. Спектакль уже появился в программе нового сезона театра Талия , также участвовавшего в постановке.