Кирилл Серебренников сообщил об "убийстве" "Гоголь-центра"

Режиссер, основатель и бывший художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников сообщил в четверг, 30 июня, о закрытии и "смерти" театра по решению властей. Департамент культуры Москвы настаивает, что в театре лишь сменится руководство, а речи о закрытии не идет.

О смене руководства в трех московских театрах департамент культуры сообщил в среду, 29 июня. За творческую часть в "Современнике" вместо Виктора Рыжакова будет отвечать худсовет, новым художественным руководителем в "Школе современной пьесы" станет Дмитрий Астрахан, сообщили в ведомстве. В "Гоголь-центре" должности худрука и директора вместо Алексея Аграновича и Алексея Кабешева займут Антон Яковлев и Александр Бочарников, рассказали власти.

"Гоголь-центр" закрыт

"Да. Гоголь-центр закрыт. Все. Последним спектаклем будет спектакль "Я не участвую в войне" по поэзии Юрия Левитанского", - написал Серебренников после новости о смене руководства театра. "Теперь они решили закрыть театр. За позицию. За честность. За попытку свободы. За то, что все месяцы, что идет война, в театре актеры, протестуя против войны, не выходят на поклоны, заканчивая каждый спектакль изображением голубя мира. За то, что не сняли с репертуара мои спектакли. За то, что остались порядочными людьми", - заявил режиссер.

"С точки зрения искусства это не просто вредительство - это убийство. Очередное обыкновенное убийство. Так, пожалуйста, и запомните", - заключил он.

В пресс-службе столичного департамента культуры в ответ заявили, что в театре "сменится только руководство", а "труппа продолжит работать". "Это учреждение культуры не прекращало быть театром им. Гоголя, когда творческий коллектив начал именовать его "Гоголь-центром". Таким оно по документам и остается", - сообщили чиновники.

Серебренников создал "Гоголь-центр" в 2012 году на базе Театра им. Гоголя и возглавляет его восемь с половиной лет. В 2021 году московская мэрия не стала продлевать с ним контракт. Не сообщалось, было ли это решение связано с уголовным делом против режиссера, которое многие СМИ и правозащитники называли сфабрикованным. 26 июня 2020 года после многолетнего процесса суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно и к штрафу в 800 тысяч рублей по обвинению в хищении государственных средств при подготовке спектаклей.

В 2021 году новым худруком театра стал Алексей Агранович. Серебренников тогда приветствовал это назначение, назвав Аграновича "самой удачной кандидатурой".

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