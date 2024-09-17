В Германии закончилась тоска по завтрашнему дню

Longing for Tomorrow - так на английском языке звучал девиз фестиваля Руртриеннале 2024 года. На него приехали Кирилл Серебренников, Изабель Юппер и Сандра Хюллер.

Вот уже более 20 лет в августе-сентябре в Германии в Рурской области проводят фестиваль современного искусства Руртриеннале (Ruhrtriennale ). Спектакли, концерты и перформансы Рурского триеннале показывают в течение целого месяца сразу в трех здешних городах: Бохуме, Дуйсбурге и Эссене.

Сцены расположены в бывших индустриальных зданиях на территории горнодобывающих и сталелитейных предприятий, закрытых в ходе реструктуризации этого промышленного региона. Плюс разные инсталляции, выставки, творческие мастерские, встречи с режиссерами, писателями, актерами, музыкантами, певцами, хореографами. В 2024 году в программе значилось более тридцати постановок и проектов, в общей сложности - почти полторы сотни мероприятий.

Руртриеннале является экспериментальной площадкой для создаваемых здесь постановок и приглашает гостевые спектакли, в том числе, для премьерных показов в Германии. Вокруг фестиваля давно сформировалась своя верная зрительская аудитория, так что на многие представления билеты раскупают полностью и задолго. В этом году было продано около 36 тысяч билетов - 87 процентов от общего числа доступных мест. Плюс около 34 тысяч человек побывали на мероприятиях со свободным входом.

Что предложили организаторы Рурского триеннале своим посетителям на этот раз, выбрав в качестве лейтмотива английскую тоску по завтрашнему дню или жажду будущего - Longing for Tomorrow? Прежде, чем перейти к главным и наиболее запомнившимся постановкам, предлагаем вашему вниманию краткий обзор программы Руртриеннале-2024 в нашей фотогалерее:

Далее - более подробно о спектаклях "Хочу абсолютной красоты", "ЛЕГЕНДА", "Береника", "Хаугтусса", концерте Патриаршего хора Кафедрального собора святой Троицы из Тбилиси и иммерсивной инсталляции в угольном бункере "Вечернее волшебство".

"Хочу абсолютной красоты"

Сандра Хюллер и танцоры из ансамбля (LA)HORDE Фото: Jan Versweyveld

Этот спектакль собрал полные аншлаги на все девять представлений в "Зале Столетия" - Ярхундертхалле (Jahrhunderthalle) в Бохуме. Постановка "I Want Absolute Beauty" ("Хочу абсолютной красоты") открыла программу этого года и стала первой работой бельгийского режиссера Иво ван Хове (Ivo van Hove) в должности художественного руководителя Руртриеннале. Спектакль состоит из 26 произведений британской певицы Пи Джей Харви (P J Harvey), которые исполняет самая востребованная современная немецкая актриса Сандра Хюллер (Sandra Hüller).

Насилие, войны, страсти, любовь, разочарование, тоска по родным местам… Зал пристально следит за тем, что происходит на покрытой землей сцене - землей, на которой вырастет посаженное дерево. Эта же мать-земля превращается в грязь, место военного преступления. Момент изнасилования на поле боя приводит в оцепенение, но отводить глаза уже поздно. "Мир безумен, дай мне ружье!" - лишь одна из фраз, до боли отражающих современные реалии.

Зрителей на сцене ожидала смесь музыки, театра, танца и видео Фото: Jan Versweyveld

Сандра Хюллер не только все это время исполняет песни Пи Джей Харви, но постоянно двигается, взаимодействует с танцевальным коллективом и танцорами-солистами, взлетает в воздух и падает на руки партнеров по сцене, является частью сложной хореографии. Из всего этого хаоса все же возникает надежда - красота побеждает страхи и сомнения. Пока Сандра Хюллер, номинировавшаяся в этом году на "Оскара", играла спектакли в Бохуме, стало известно, что один из следующих проектов эту немецкую актрису ожидает в Голливуде - съемки фильма с Томом Крузом.

Сама Пи Джей Харви, ожидая начала премьеры перед залом, явно очень сильно волновалась. Что вполне можно понять, ведь не каждый день можно увидеть спектакль, поставленный по мотивам собственной творческой биографии. Еще одной биографии был посвящен второй премьерный спектакль в программе Рурского триеннале 2024 года - "ЛЕГЕНДА" Кирилла Серебренникова.

"ЛЕГЕНДА"

"Я - гений". Сцена из спектакля "ЛЕГЕНДА" Фото: Katrin Ribbe/Ruhrtriennale

"LEGENDE" ("ЛЕГЕНДА") - именно так, то есть большими буквами, название этого спектакля Кирилла Серебренникова было указано в программе. Четырехчасовая постановка на немецком языке, посвященная жизни, творчеству и судьбе советского режиссера Сергея Параджанова, стала, несомненно, самим ярким и запоминающимся событием всего фестиваля.

Этот спектакль вышел на сцену в год 100-летия со дня рождения автора "Цвета граната", "Теней забытых предков" и "Легенды о Сурамской крепости". "Параджанова не знают в Германии. Благодаря этому фестивалю я хочу сделать его более известным. Армянин, который жил в Грузии, работал в Украине… Его искусство интернационально", - подчеркнул Серебренников в интервью радиокомпании Deutschlandfunk.

Спектакль от всего сердца был принят публикой, получил восторженные оценки. Процентов десять-пятнадцать зрителей, очевидно, понимали русский язык, судя по реакции на отдельные звучавшие по-русски фразы и припев "Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко"… Строка из позднего советского прошлого прекрасно вписалась в уже упомянутую главную тему фестиваля 2024 года - Longing for Tomorrow.

Отдельные части спектакля из десяти историй-легенд были посвящены фильмам Параджанова. В других речь шла о разных этапах и событиях из жизни этого режиссера - детству, творческим поискам, преследованиями со стороны властей, тюремным срокам. Временные пласты при этом постоянно перемешивались, наезжая друг на друга, словно гигантские льдины прорывались в нашу реальность под звуки сирен ночной воздушной тревоги в киевском музее и завывание урагана, в центре которого находился обезумевший король-диктатор Лир - голый, брошенный и поздно прозревший.

Сцена из "Легенды об инфанте Маргарите" Фото: Frol Podlesnyi/Ruhrtriennale

Пожалуй, самой эмоциональной частью стала десятая легенда, в которой сидящий в тюрьме режиссер, человек, художник, глубокий старик… пытается прорубить ломом вечный лед и мечтает о красоте, которая и только которая останется после нас. В конце спектакля на стене за сценой появлялся призыв освободить всех политических заключенных.

Сразу после премьеры и встречи с публикой Кирилл Серебренников отправился в Австрию для работы над постановкой "Дон Карлоса" Джузеппе Верди. Премьера в Венской опере назначена на 26 сентября. 3 ноября должна состояться премьера "Жизни с идиотом" в Цюрихе - оперы Альфреда Шнитке по рассказу Виктора Ерофеева. 10 июня следующего года в Нидерландской национальной опере в Амстердаме намечена премьера "Бориса Годунова" Модеста Мусоргского.

В спектакле "Легенда" использованы оригинальные костюмы и реквизиты, собранные создателями спектакля в разных странах Фото: Katrin Ribbe/Ruhrtriennale

Саму "ЛЕГЕНДУ" можно будет увидеть в гамбургском театре Thalia, который участвовал в реализации этого проекта для Рурского триеннале вместе с компанией Кирилла Серебренникова Kirill & friends. В программе нынешнего сезона - девять показов в Гамбурге между 30 ноября и 21 марта. В ходе работы над созданием спектакля режиссер буквально свел с ума костюмеров и реквизиторов - во всяком случае, такими своими наблюдениями поделились актеры из Талии во время встречи с публикой в Дуйсбурге.

В "ЛЕГЕНДЕ" используется много оригинальных костюмов и вещей, собранных создателями спектакля во время поездок по местам, где жил и снимал свои фильмы Сергей Параджанов. Именно во время такой поездки в Грузию, благодаря случайному стечению обстоятельств, родилась идея пригласить в качестве особого гостя фестиваля в Германию Патриарший хор Кафедрального собора святой Троицы (Holy Trinity Cathedral Choir) из Тбилиси.

За выходами грузинского хора и солистов, то появлявшихся на сцене, то выстраивавшихся между рядами, фестивальная публика наблюдала с восхищением и восторженно приветствовала во время поклонов. Помимо участия в "ЛЕГЕНДЕ", хор в один-единственный свободный день, дал специальный концерт, билеты на который были полностью распроданы за много месяцев.

"Голоса Грузии"

Патриарший хор Кафедрального собора святой Троицы из Тбилиси во время выступления в Бохуме Фото: Ruhrtriennale24/Brinkmöller-Becker

"Из космоса на Руртриеннале" ("Vom Weltall zur Ruhrtriennale!) - так озаглавили программную статью, посвященную концерту Патриаршего хора из Тбилиси, организаторы фестиваля, но не учли при этом возможность, так сказать, двустороннего движения. Бывший турбинный зал сталелитейного завода, в котором проходило выступление, во время исполнения номеров программы словно перемещался куда-то в просторы Вселенной.

Где-то там сейчас продолжает свой полет зонд Voyager, запущенный в 1977 году. На корпусе космического аппарата закреплена золотая пластина. Она содержит послания землян инопланетянам и записи музыкальных произведений, в том числе, грузинского многоголосья - традиционного полифонического пения, признанного ЮНЕСКО шедевром нематериального наследия человечества.

Первое отделение концерта на Руртриеннале в Бохуме состояло из современных хоровых произведений Фото: Ruhrtriennale24/Brinkmöller-Becker

Для обложки программы была использована фотография, сделанная во время выступления этого хора в Сикстинской капелле в Ватикане в 2022 году. Бохумский вечер "Georgian Voices" ("Голоса Грузии") - состоял из двух отделений. В первом исполнялись современные хоровые произведения, во втором - традиционные песни из разных регионов Грузии. Публика слушала, затаив дыхание. Каждый раз зал взрывался бурными аплодисментам, которых зрителям казалось, однако, недостаточно - трибуна то и дело начинала сотрясаться от быстрого ритмичного топота. После концерта букеты на сцену вынесли присутствовавшие в зале актеры из "ЛЕГЕНДЫ". На спектакли в Гамбурге весь хор, к сожалению, привозить не получится, однако, как было сказано ранее на встрече с публикой, в театральной версии спектакля, возможно, будут участвовать несколько солистов из Тбилиси.

"Береника"

Изабель Юппер в роли Береники Фото: Alex Majoli, Ruhrtriennale 2024

"Bérénice" ("Береника") - гостевой спектакль из Франции. Премьера этой постановки итальянского режиссера Ромео Кастеллуччи (Romeo Castellucci) состоялась в парижском Театре де ла Вилль в прошлом марте. Показы на Руртриеннале, несомненно, вошли в число особых фестивальных событий - все хотели увидеть на сцене легендарную Изабель Юппер (Isabelle Huppert).

Спектакль состоит из монологов иудейской царицы Береники - героини одноименной трагедии Жана Расина 1670 года, входящей в золотой фонд французской литературы. "Рим, 79 год нашей эры. Тит возвращается в Рим после победы в Первой Иудейской войне и должен стать императором после смерти своего отца Веспасиана"… Для публики, не смотревшей сериал "Обреченные на славу" или не нашедшей времени прочитать или перечитать текст Расина, в зале предусмотрительно разложили краткое содержание этой истории - истории несчастной любви.

Начинается все с проекции названий химических элементов, из которых состоит человеческое тело. Они появляются на заднем занавесе в убывающей последовательности. Изабель Юппер появляется перед публикой, когда подходит очередь золота. Спектакль идет на французском языке. Монологи Береники звучат в трех частях. Плюс два акта без слов, во время которых на сцену выходят два молодых актера - символически изображающих императора Тита и влюбленного в Беренику Антиоха… Они общаются между собой и с залом языком жестов и тела - показывают пантомиму, словно разыгрывая шарады. Еще примерно полтора десятка римских сенаторов в белых одеждах изображают государство - Левиафана, как сказал сам Ромео Кастеллуччи во время встречи с публикой.

Во время спектакля на сцене в качестве декораций использовалась этот калорифер, а также стиральная машинка, баскетбольный мяч, бюст римского императора и скульптура нубийской кошки Фото: Ruhrtriennale24/Jean Michel Blasco

Изабель Юппер предстает перед зрителями в роли одновременно сильной и хрупкой женщины - любившей много лет, многим пожертвовавшей, отвергнутой из-за законов, запрещающих такой брак императору-римлянину. Женщины страдающей, разгневанной, брошенной, вновь надеющейся… Слушая Беренику, публика старается не отвлекаться на титры, которые высвечиваются в зале на немецком и английском языках. Блистательная игра Изабель Юппер не нуждается в переводе, эмоции и переживания героини держат зал на пределе внимания до последней секунды.

Лишь незадолго до финала прозрачный шифоновый занавес, все этом время отделявший Беренику от публики, наконец-то открывается, после чего героиня, словно очнувшись от кошмара, призывает не смотреть на нее… Эта фраза начинает повторяться эхом, искажается и превращается пронзительный звук, пульсирующий в ритме биения сердца. Согласно одной из интерпретаций спектакля, Изабель Юппер играет на сцене страдающую деменцией женщину, которая вспоминает или пытается вспомнить своих любовников…

На Руртриеннале было показано четыре представления "Береники". В свободный день между ними Изабель Юппер улетела в Венеции на открытие кинофестиваля, председателем жюри которого в этом году являлась. В ближайшее время спектакль можно будет увидеть в бельгийском Антверпене, где представления пройдут в ноябре в международном арт-центре deSingel.

Общаясь со зрителями после спектакля в Дуйсбурге, Изабель Юппер назвала этот проект Ромео Кастеллуччи экстраординарным, позволяющим заглянуть вглубь себя, каждый раз открыть что-то новое: "Какую бы роль вы не исполняли, кем бы ни пытались казаться, на самом деле вы играете себя".

"Вечернее волшебство"

Замерзший лес - оттаивающая природа Фото: Ruhrtriennale24/Christian Palm

В перерывах между походами на спектакли посетители Руртриеннале могли заглянуть в бывший бетонный бункер на территории шахты "Цольферайн" (Zeche Zollverein) в Эссене. В бункере раньше готовили смесь каменного угля перед подачей в здешний коксохимический цех. Кокс, в свою очередь, требовался для производства стали в доменных печах Рурской области. Весь этот памятник промышленной истории в Эссене включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время нынешнего фестиваля в угольном бункере подготовили иммерсивную инсталляцию "Abendzauber" - "Вечернее волшебство". Концепцию разработал польский режиссер и программный директор Руртриеннале Крыстиан Лада (Krystian Lada).

Группы посетителей сначала поднимались на крышу этого здания примерно на 25-метровую высоту, откуда начинали свой путь вниз через три уровня. На самом верхнем зрителей ожидал горняцкий хор, вернее - певцы из рурского хорового ансамбля Chorwerk Ruhr, исполнявшие композиции Бьорк, Антона Брукнера и Дэвида Лонгстрета. Сам хор позже также дал на фестивале три полностью распроданных концерта под названием "Rechants", исполнив а капелла произведения Оливье Мессиана, Висенте Лузитано и Кэролайн Шоу.

Выступление хора в начале инсталляции "Вечернее волшебство" Фото: Ruhrtriennale24/Christian Palm

Вторая часть инсталляции на среднем уровне угольного бункера в Эссене Фото: Ruhrtriennale24/Christian Palm

Завершающая часть инсталляции в нижней части бункера Фото: Ruhrtriennale24/Christian Palm

В центре верхнего уровня под яркими прожекторами постепенно таяла огромная ледяная скульптура, внутри которой находился своего рода замерзший лес. Капли талой воды падали в отверстие, через которое раньше в бункер засыпали уголь, пролетали второй уровень и оказывались в плоском бассейне внизу здания. Там находилась вторая группа хора и проходила завершающая часть перформанса, которую можно интерпретировать как символическое зарождение новой жизни в очистившемся и возрожденном мире.

На промежуточном среднем уровне зрителей попросили передвигаться свободно - между загадочными персонажами, то ли попавшими сюда из картин художника-романтика Каспара Давида Фридриха, 250-летие которого широко отмечают в Германии в этом году, то ли из мультфильмов Хаяо Миядзаки. В центре через бетонную воронку бункера внизу в бассейне были видны медленно двигавшиеся обнаженные тела.

Спокойствие и сказочное пение хора, звуки которого доносились сверху, в какой-то момент начали нарушать крики ребенка - маленькой девочки "Греты", игравшей в своеобразной песочнице, заполненной искусственным снегом, и повторявшей фразу "How dare you?" - "Как вы смеете?"...

"Хаугтусса"

Сцена из спектакля "Хаугтусса" на фестивале Руртриеннале в Бохуме Фото: Caroline Seidel, Ruhrtriennale 2024

Завершился Руртриеннале 2024 года мировой премьерой совместной постановки этого немецкого фестиваля и норвежского Национального театра (Nationaltheatret) из Осло. В основе спектакля лежит единственный песенный цикл норвежского композитора Эдварда Грига. Цикл был создан по мотивам поэмы "Haugtussa" ("Хаугтусса") выдающегося норвежского писателя Арне Гарборга, опубликованной в 1895 году. Восемь отрывков из этого произведения, в котором Гарборг обращается к традициям народной поэзии, были положены Григом на музыку и стали в Норвегии, как подчеркивает режиссер спектакля Элине Арбо (Eline Arbo), национальной святыней.

В Норвегии песни из "Хаугтуссы" входят в репертуар звезд оперной сцены, но в Германии этот лирический цикл, в отличие от других произведений Грига, известен лишь знатокам творчества этого композитора. В Бохуме в "Зале столетия" они звучали в исполнении меццо-сопрано Адриан Ангелико (Adrian Angelico). Песни Грига служат своего основой спектакля, музыку для которого написал молодой композитор из Нидерландов Тейс ван Вюре (Thijs van Vuure).

В центре сюжета - история несчастной любви молодой женщины по имени Веслемёй, живущей на крестьянском подворье и обладающей необычными способностями. Героиня-аутсайдер, она видит духов и может общаться с троллями, из-за чего получает свое насмешливое прозвище Хаугтусса - горная девушка.

Брошенная и обманутая Хаугтусса после свадьбы Йона и богатой невесты Фото: Caroline Seidel, Ruhrtriennale 2024

Кьерсти Тветерас (Kjersti Tveterås) в роли главной героини и Адриан Ангелико (Adrian Angelico), исполняющий во время спектакля песни из цикла Грига Фото: Caroline Seidel, Ruhrtriennale 2024

Пианистка Марита Кьетланд Раббен (Marita Kjetland Rabben) во время спектакля "Хаугтусса" Фото: Caroline Seidel, Ruhrtriennale 2024

Весь спектакль идет на норвежском языке, что придает происходящему на сцене посреди Рурской области в Германии особую атмосферу, помогает публике перенестись в далекую горную местность где-то в южной части Норвегии. Холодные ручьи, сочный мох, зеленые горные склоны… Эти ландшафты существуют где-то в воображении. Перед глазами же предстает достаточно мрачная и темня картина, далекая от представлений о романтике и романтизме.

Природа становится для Хаугтуссы своего рода прибежищем - укрытием от насмешек. Именно здесь на горном пастбище она встречает свою первую любовь - деревенского юношу Йона. Первые шаги навстречу друг другу, дурачества, шутки, первый поцелуй… и тот самый первый раз - близость, показанная нежно и откровенно.

Уже скоро Йон сделает выбор в пользу другой - богатой невесты. На этом, можно сказать, сюжет заканчивается. Однако спектакль в этот момент еще долог от своего финала. Перед глазами публики набирают силу страдания обманутой и брошенной Хаугтуссы - отчаявшейся, жаждущей мести и готовой покинуть этот мир, но в результате преодолевающей эту боль, крепнущей и обретающей уверенность в себе.

В конце спектакля свет гаснет на несколько длящихся вечно секунд. Затем следуют тихие, сдержанно-задумчивые, теплые и очень долгие аплодисменты зрителей, начавших подниматься со своих мест еще в полной темноте. Уже 28 сентября поставленный в Германии на Руртриеннале спектакль впервые покажут норвежской публике в Осло.