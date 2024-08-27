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Судьба связала Тома Круза с немецкой актрисой

Марина Борисова
27 августа 2024 г.

О новом фильме мексиканского режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту известно пока не так много. А вот звездный состав уже объявлен. Зритель увидит Сандру Хюллер и Тома Круза на одном экране.

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Сандра Хюллер
Сандра Хюллер - самая востребованная немецкая актрисаФото: Kevin Sullivan via ZUMA Press Wire/picture alliance

Немецкая актриса Сандра Хюллер (Sandra Hüller) снимется в одной картине с американским актером Томом Крузом. Менеджмент немецкой актрисы, сыгравшей в оскароносных фильмах "Зона интересов" и "Анатомия падения", подтвердил эту информацию американскому журналу о кино Deadline.

Режиссер новой кинокартины, в которой зритель увидит новую немецкую звезду Голливуда Сандру Хюллер - мексиканец Алехандро Гонсалес Иньярриту. Кинематографист получил два Оскара подряд за режиссуру фильмов "Бердмэн" и "Выживший" и стал первым мексиканским режиссером, награжденным премией Американской киноакадемии. Киностудия, отвечающая за этот проект, - Warner Bros. Название фильма пока не разглашается, но, по информации американского журнала, сюжет картины повествует о самом влиятельном человеке в мире, который пытается остановить запущенную им катастрофу, угрожающую всему человечеству.

Сандра Хюллер, известная также по фильму "Тони Эрдманн", считается одной из самых востребованных немецких актрис современности. В ее планах сразу несколько международных проектов, один из них - фильм в жанре научной фантастики "Проект "Аве Мария" с Райаном Гослингом в главной роли. Сандра Хюллер - еще и театральная актриса. В эти дни ее можно увидеть на фестивале музыки и искусств "Рурская триеннале" (Ruhrtriennale).

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