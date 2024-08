Шокирующее шоу с Сандрой Хюллер - хит "Рурской триеннале"

Музыкальный спектакль "I Want Absolute Beauty" ("Хочу абсолютной красоты"), показы которого проходят в рамках одного из самых значимых европейских фестивалей театрального искусства "Рурской триеннале", многие считают экстравагантным. Его поставил новый художественный руководитель фестиваля Иво ван Хове - бельгийский театральный режиссер, известный своими авангардными работами. В основу его новой постановки легли 26 композиций культовой британской альтернативной певицы Пи Джей Харви (P J Harvey). Музыкальный плейлист условно разделили на четыре части, характеризующие этапы ее творческой жизни: "Grow" ("Расти"), "Love and Personal and Political Disappointments" ("Любовь, личные и политические разочарования"), "Big Exit" ("Большой выход") и "Back Home" ("Возвращение домой"). Однако песни исполняет не сама Пи Джей Харви, а - неожиданно для многих - звезда современного немецкого кино Сандра Хюллер (Sandra Hüller).

"Работа над "I Want Absolute Beauty" вывела меня из зоны комфорта. На сцене - актриса, но нет ни строчки текста - только песни и музыка. Для меня это новый способ рассказывать истории на театральных подмостках, - сказал Иво ван Хове в беседе с Пи Джей Харви, которая состоялась незадолго до премьеры и была опубликована на сайте "Рурской триеннале" . - Это смесь музыки, театра, танца и видео… Я уверен, что поп- и рок-музыка рассказывают в наши дни о важных событиях. Не только классика несет в себе смысл и ценности. Поп и рок тоже способны на это, а к тому же они одновременно развлекают и увлекают людей".

Многогранный талант Сандры Хюллер

Участие очень популярной в Германии Сандры Хюллер привлекло к постановке огромный зрительский интерес. Билеты на все показы, включая дополнительный, были раскуплены задолго до открытия фестиваля. Именно этот музыкальный спектакль стал визитной карточкой "Рурской триеннале" наряду с "Легендой" Кирилла Серебренникова.

Выбор актрисы связан не только с ее известностью. Четыре года назад, в разгар пандемии, Сандра Хюллер выпустила небольшой музыкальный альбом, включавший семь композиций. "Я знал, что она умеет петь, но когда я услышал ее голос на пробах, я был потрясен", - признался Иво ван Хове. Его выбор поддержала и Пи Джей Харви.

Постановка "I Want Absolute Beauty" смотрится как грандиозное полуторачасовое живое музыкальное шоу с Сандрой Хюллер в главной роли.

Сцена из музыкальной постановки "I Want Absolute Beauty" Фото: Jan Versweyveld

В полумраке и одиночестве появляется актриса перед публикой. Она будто выходит из зеркальной стены, превратившей сценическое пространство в бесконечность. Джинсы, белая полупрозрачная блузка, светлые распущенные волосы - Сандра Хюллер медленно идет навстречу к забитому до отказа залу по импровизированной дороге, полностью покрытой свежей землей, которая и является сценой и над которой в течение спектакля то стелятся тонкие полоски легкого тумана, то кружатся клубы густого, вязкого дыма. На этой земле вскоре будут происходить драки, насилие и предательство, описанные в песнях Харви, здесь же появятся изображения кладбищенских крестов, а красота и чистота, как и люди, будут вымараны и покрыты грязью. Пока в ней вновь кто-то не найдет для себя новый росток прекрасного.

Мрачная лирика Харви в эмоциональном исполнении Хюллер

Почти вся поэтическая лирика Пи Джей Харви, представленная в спектакле, - мрачная. Война, насилие, страх, непонимание. "Я видела и делала то, что хотелa бы забыть. / Я видела, как солдаты падают, как куски мяса, / как их разрывало и уродовало до неузнаваемости, / как их руки и ноги оказывались на деревьях. / Я видела и совершала поступки, которые хочу забыть, / Исходящие из потустороннего мира, / И страстно желала увидеть женское лицо, / а не слова, которые набирают обороты, слова, которые убивают", - признается Харви в своей композиции 2011 года "The Words That Maketh Murder" ("Слова, которые убивают"). Она - об афганской войне, с намеками на Первую и Вторую мировые войны, и заканчивающаяся критикой "беззубой" дипломатии: "Что, если я заявлю о своей проблеме в Организацию Объединенных Наций?"

В то же время песни британской исполнительницы открывают широкое ассоциативное пространство, пронзительно повествуя о том, что чувствует человек в мире, который разваливается на глазах - как из-за непрекращающегося насилия и войн, так и из-за непонимания и предательства любимых людей.

Сцена из музыкальной постановки "I Want Absolute Beauty" в Бохуме на "Рурской триеннале"-2024 Фото: Jan Versweyveld

Критики единогласны - Сандра Хюллер сумела подобрать правильную тональность для исполнения песен Харви - динамичных, с резкой музыкой и отрывистым вокалом. Она виртуозно использует свой голос - вскрикивает, шепчет, стонет, тревожно дышит - для воплощения боли, внутреннего смятения, силы отчаяния и надежды. "Мне страшно, детка! Я хочу убежать. / Мир безумен, дай мне ружье!" - истошно кричит Хюллер, наподобие того, как это делает Харви в песне "Big Exit" ("Большой выход"), открывающей ее альбом 2000 года "Stories from the City, Stories from the Sea" ("Истории из города, истории с моря"), принесшем ей несколько наград и мировое признание.

"Сандра - природный талант. Что бы она ни делала, она чрезвычайно харизматична, сильна и эмоциональна. Я сразу поняла, что она сделает эти песни своими, сумеет совершенно правдоподобно перевоплотиться в персонаж, который она олицетворяет в данный момент на сцене. Именно то, что нужно. Профессиональные певцы часто обходят стороной эмоциональное ядро, которое не всегда может звучать технически безупречно. Я бы предпочла услышать кого-то, кто поет от души и немного не в такт, чем того, кто поет идеально, но, как мне кажется, без души", - так описала 54-летняя Полли Джин Харви свое отношение к исполнению ее песен Сандрой Хюллер.

Спецэффекты и красота, спрятанная в хаосе

С первой и до последней минуты спектакля зритель находится в постоянном эмоциональном движении, сравнимом по ощущениям с ездой на американских горках. Эффектное исполнение песен Сандрой Хюллер поддерживается за счет световых- и видеоинсталляций, проецируемых на огромный экран, а также благодаря смелой хореографии молодых танцовщиков из труппы Национального балета Марселя.

Сцена из музыкальной постановки "I Want Absolute Beauty" в Бохуме Фото: Jan Versweyveld

Они стали живым воплощением лирических историй Харви: разрывают друг другу рты и дерутся насмерть, как подростки в подворотне, маршируют, как солдаты, извиваются в сексуальном экстазе, страдают от любви… И все это на покрывающей сцену земле, олицетворяющей Мать-Землю и живородящую природу - образ, к которому Пи Джей Харви возвращается в своем творчестве снова и снова.

Время от времени Сандра Хюллер и танцовщики используют камеры и мобильные телефоны, проецируя крупным планом происходящее на гигантский экран над их головами и символизируя цинизм сегодняшнего дня. Во время драк этот прием воспринимается особенно реалистично и страшно.

Постановка наполнена многочисленными спецэффектами, порой выходящими за рамки традиционных. Поэтому еще на входе в зал желающим раздают беруши и вееры, которыми можно прикрыть глаза. Во время спектакля зрителей ослепляет огонь с экрана и свет прожекторов, а музыка бывает настолько громкая, что приходится прикрывать уши.

Сцена из музыкального шоу "I Want Absolute Beauty" в Бохуме на "Рурской триеннале"-2024 Фото: Jan Versweyveld

В последней части спектакля "I Want Absolute Beauty", условно названной режиссером-постановщиком "Возвращение домой", когда на сцене эффектно перемещаются живые деревья, люди вновь обретают чистые лица и одежды и звучат композиции о бабушке, мечтах и любви, зритель начинает понимать, что красота, которую так всем хочется, спрятана где-то в хаосе, и ощутить ее можно только двигаясь впред и принимая жизнь такой, какая она есть: "В конце этого горящего мира / Ты будешь стоять с гордым лицом / И я последую за тобой, в рай или ад / И я стану, как девочка / В царстве отчаянной любви".

Сандра Хюллер - суперзвезда

Участие Сандры Хюллер гарантирует аншлаги, зрители съезжаются со всей Германии, Бельгии и Нидерландов, чтобы услышать, как она поет. Родившаяся в ГДР, но выросшая уже в воссоединенной Германии Сандра Хюллер - самая успешная сегодня немецкая актриса. Уже четверть века она выступает в различных театрах. Но широкой публике Хюллер стала известна благодаря съемкам в кино. У нее десятки наград. Еще в 2006 году она получила на Берлинале премию "Серебряный медведь" за лучшую женскую роль. А прорыв в мировом кинематографе произошел в 2023 году - и тогда же на нее потоком посыпались призы и номинации, включая премию Cesar - главную кинематографическую награду Франции.

"Она - суперзвезда", - так охарактеризовал Сандру Хюллер известный кинокритик Антон Долин в интервью DW. Немецкая актриса сыграла главные роли в двух фильмах, отмеченных высшими наградами Каннского кинофестиваля. Картина "Анатомия падения" французского режиссера Жюстин Трие получила главный приз - "Золотую пальмовую ветвь", а лента "Зона интересов" британского режиссера Джонатана Глейзера была удостоена Гран-При и приза Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ). Оба фильма были также отмечены премиями "Оскар" . Сандра Хюллер была номинирована на нее за лучшую женскую роль. Сегодня Сандре Хюллер предлагают роли в Голливуде. На днях стало известно, что актриса будет сниматься вместе с Томом Крузом в новом фильме оскароносного режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту.