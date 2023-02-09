Как Дуйсбург решил поддержать Украину

Дюссельдорф, соседствующий с городом Дуйсбургом, уже давно приостановил побратимство с Москвой из-за российского вторжения в Украину. Однако Дуйбург не стал отказываться от партнерских отношений с российским городом Пермь, несмотря на то, что фракция молодых депутатов Fraktion Junges Duisburg (JuDu) в городском совете поставила этот вопрос на голосование. Большинство депутатов проголосовали за то, чтобы сохранить партнерские отношения с городом у подножья Урала, несмотря навойну России против Украины.

15 лет побратимства: переписка между отцами двух городов

Обер-бургомистр Дуйсбурга Зёрен Линк (Sören Link), спустя неделю после начала войны России против Украины, написал мэру Перми Алексею Дёмкину письмо, в которой выразил беспокойство о том, что надежда на создание достаточно стабильных дипломатических структур после гражданской войны в Югославии не оправдалась: "В Европе началась война. Как это печально для людей в вашей стране, для Украины, для Европы, для всего мира". Однако обер-бургомистр Дуйсбурга все же надеется и желает, "чтобы партнерские отношения между нашими двумя городами не пострадали от этого конфликта". "Я надеюсь, что партнерство между нашими городами… переживет эти тяжелые времена", - подчеркнул в своем письме Зёрен Линк.

Обер-бургомистр Дуйсбурга Зёрен Линк Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Поскольку никто не может сказать, когда закончится эта война, "давайте рассматривать наши партнерские отношения как общее устремление к скорейшему восстановлению мира", такими словами заканчивает Зёрен Линк обращение к своему коллеге в Перми.

Мэр Перми Алексей Дёмкин в своем ответе избегает термина "война". Он говорит о "сложной в настоящее время ситуации в Европе", которая "вызывает большие волнения и беспокойство". Он поблагодарил "за выражение последовательности и надежности отношений", которые два города выстроили за последние 15 лет: "Они всегда стояли вне геополитики, основываясь на отношениях между людьми".

"Взаимное доверие должно сохраняться", - подчеркивает мэр Перми. "Я надеюсь, как и вы, что наше партнерство сохранится, укрепится и выдержит эти трудные времена. Мы будем стремиться к мирному будущему, сохраняя этот важный канал сотрудничества". По словам Алексея Демкина, "рано или поздно это окажется конструктивным стимулом для укрепления взаимопонимания". Полный текст переписки можно найти на сайте города Дуйсбурга.

Несмотря на то, что формально партнерские отношения между немецким Дуйсбургом и российским городом Пермь сохранены, никакой активности, как скажем, обмен делегациями или другие акции, по понятным причинам, пока не наблюдается. Теперь Дуйсбург решил "породниться" с одним из украинских городов.

Партнерство с родиной Владимира Зеленского

Бургомистр Дуйсбурга Сёрен Линк решил последовать примеру таких городов в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, как Эссен, Дортмунд и Дюссельдорф, а также совету федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) наладить так называемое "партнерство солидарности" с украинскими городами.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил линию фронта в Днепропетровской области, близ Кривого Рога, 8 июля 2022 года Фото: picture alliance / abaca

Сегодня, 9 февраля 2023 года, на рассмотрение городского совета Дуйсбурга было вынесено предложение об установлении партнерства солидарности с украинским городом Кривой Рог (Кривий Ріг) - родиной президента Украины Владимира Зеленского. Городской совет единогласно проголосовал за это предложение. Об этом DW сообщили из офиса обер-бургомистра Дуйсбурга.

Поддержка грантами

Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и Служба поддержки муниципалитетов в едином мире (SKEW) ввели понятие "партнерства из принципа солидарности". "Это сотрудничество между городами-партнерами с целью оказания целенаправленной и ориентированной на потребности помощи конкретной украинской общине", - говорится в проекте постановления офиса обер-бургомистра Дуйсбурга.

SKEW не только консультирует муниципалитеты по вопросам такого сотрудничества, но и оказывает им финансовую поддержку, например, через собственный небольшой проектный фонд политики развития или специальный фонд Германского общества международного сотрудничества (GIZ). "К конкретным мерам помощи в рамках "партнерства солидарности" могут быть привлечены средства третьих лиц и различных грантов", - говорится в разъяснительной записке, которую редакция DW получила из офиса обер-бургомистра Дуйсбурга.

У городов металлургов и горняков много общего

Кривой Рог был выбран Дуйсбургом для партнерства после консультаций с Федеральным министерством иностранных дел ФРГ и Генеральным консульством Украины в Дюссельдорфе. Кроме того, Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия является партнером Днепропетровской области. До войны в Кривом Роге проживало около 625 тысяч человек. Родной город Зеленского находится всего в двух-трех часах езды от таких прифронтовых городов, как Херсон и Запорожье.

У Кривого Рога, второго по величине города в Днепропетровской области после Днепра, много общего с немецким Дуйсбургом. Оба города являются центрами железорудных горнопромышленных регионов. Как и Дуйсбург, Кривой Рог также является университетским городом. Таким образом, возможно сотрудничество в экономических, медицинских, образовательных и культурных проектах при условии, что они частично будут финансироваться из государственных, федеральных или фондов Евросоюза.

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