Как Москва стала пустым местом для немцев

"Дюссельдорф демонтирует Москву", - под таким заголовком немецкий таблоид Bild выпустил статью о решении столицы федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия убрать с улиц таблички "Москва", напоминавшие о дружбе между Дюссельдорфом и российской столицей. На место "Москвы" вскоре повесят табличку "Черновцы" - с этим украинским городом Дюссельдорф официально оформил сотрудничество в марте 2022 года.

О том, что контактов на официальном уровне не будет, пока идут военные действия, обер-бургомистр Дюссельдорфа Штефан Келлер (Stephan Keller) заявил сразу после вторжения России в Украину. Как ответили DW в администрации города, "партнерство с Москвой было приостановлено сразу после вторжения России, которое противоречит международному праву. Сначала таблички, указывающие на партнерства между городами, оставались висеть. Их снова и снова оскверняли или портили. В конце концов власти города демонтировали пять табличек и отдали их в ремонт. Обер-бургомистр Штефан Келлер распорядился демонтировать оставшиеся три таблички с Москвой".

"Война России против Украины - беспрецедентный акт агрессии, что делает контакты на официальном уровне в настоящий момент невозможными. Возвращение только что снятых табличек стало бы совершенно неправильным сигналом. Поэтому я дал распоряжение снять все оставшиеся. Пока партнерство с Москвой будет заморожено, таблички будут храниться на складе", - подчеркнул обер-бургомистр Дюссельдорфа. Таблички с названием города Черновцы будут установлены в ближайшие недели.

Дюссельдорф

А как обстоят дела у других немецких городов-побратимов? Что изменилось после 24 февраля 2022 года? DW обратилась за комментариями в администрации сразу нескольких городов.

Сложное время для партнерства: Гамбург и Кельн

История немецко-российского побратимства началась в 1957 году. Тогда первыми официально породнившимися городами СССР и ФРГ стали Гамбург и Ленинград. Это партнерство было заключено в крайне сложных политических условиях, в период ожесточенного противостояния Востока и Запада. Особым знаком примирения было то, что городская администрация тогдашнего Ленинграда решилась на партнерство с Гамбургом.

Спикер Сената Гамбурга Марсель Швайцер (Marcel Schweitzer) в интервью DW подчеркнул, что связи между городами, которые укреплялись десятилетиями, не должны быть утеряны, особенно в трудные времена межгосударственных и межнациональных конфликтов. Диалог между людьми, обмен в сфере образования, культуры и науки имеют большое значение. В этом смысле Гамбург и сегодня не прерывает свои связи с Санкт-Петербургом.

"Однако жестокие военные действия России в Украине потребовали от нас четкого сигнала: в Гамбурге немедленно прекратились приготовления к Неделе Германии в Санкт-Петербурге, которая была запланирована на апрель нынешнего года. Первый мэр Гамбурга отменил свою давно запланированную поездку в Санкт-Петербург. В настоящее время контактов в рамках городского побратимства нет. Выраженный этим протест направлен не против народа России и не против друзей Гамбурга в Санкт-Петербурге, он направлен против агрессивной политики российского руководства", - уточняет спикер Сената Гамбурга Марсель Швайцер.

Дружба Кельна и Волгограда уходит своими корнями глубоко в историю. В 80-х годах прошлого столетия начали устанавливаться первые связи между городами-партнерами. В 1989 году было основано Российско-германское общество по развитию партнерских отношений. На запрос DW из ведомства обер-бургомистра Кельна поступил такой ответ: "На официальном уровне партнерство с Волгоградом приостановлено. Связи на гражданском уровне поддерживаются и дальше".

Контакты с Россией заморожены

Немецкие и российские города связывают не только официальные соглашения о партнерствах. И германо-российское сотрудничество на протяжении последних лет, конечно, выходило далеко за рамки статуса городов-побратимов. Вот что рассказал DW член президиума Германо-российского молодежного парламента Бонн-Калининград, который официально существует с 2015 года как правопреемник молодежного форума Бонн-Калининград, Виталий Круш (Vitaliy Krusch): "Прежде всего я хочу подчеркнуть, что между нашими городами нет побратимских связей на официальном уровне, есть только сотрудничество через германо-российский молодежный парламент Бонн-Калининград. Мы в 2017 году расширили это сотрудничество, включив в него и Москву. Активный обмен проходил в сфере волонтерства, в рамках социальных проектов и мероприятий, связанных с политическим образованием. На рабочих встречах наших делегаций мы обсуждали, что мы можем сделать для наших городов, как улучшить наши молодежные обмены, чтобы познакомить калининградцев и москвичей с немецкой культурой, а немцев - с российской. Сотрудничество стало сворачиваться к концу 2020 года, когда политическая ситуация в России обострилась и стало понятно, что многие совместные проекты, включая международные молодежные обмены, реализовываются с большим трудом. В конце концов сотрудничество сузилось до формального участия представителей сторон в отдельных мероприятиях в Германии и в России. А когда началась война, наши связи и вовсе оборвались. Куратор нашего молодежного парламента, бывший депутат ландтага Бернхард фон Грюнберг (Bernhard von Grünberg), пытался наладить контакт с рабочей группой в Калининграде, но ему, к сожалению, ответили, что сейчас все контакты замораживаются до лучших времен".

По словам Виталия Круша, инициатива приостановки сотрудничества исходила не от немецкой, а от российской стороны. "Есть неофициальные связи с теми, с кем мы сотрудничали, но только на частном уровне. На официальном никакой работы не ведется. Мы теперь все силы бросили на поддержку Украины: собираем пожертвования, организовываем поездки в эту страну и гуманитарные конвои. Контакты с Россией скорей всего будут заморожены на долгое время", - подчеркнул в интервью DW Виталий Круш.

На момент публикации этой статьи официального ответа из Берлина редакция еще не получила. Берлин, как и Дюссельдорф, является городом-партнером Москвы. В немецкой столице отдельные политики выступали с инициативой о прекращении побратимства, однако этого пока не произошло.

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