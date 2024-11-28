Ричард Гир спродюсировал фильм про ВИЧ в Украине

Документальная лента рассказывает о судьбах молодых украинцев с ВИЧ на фоне российского вторжения. Даже во время войны они борются за свои права и против стигматизации.

Премьера документального фильма "Взгляд на Украину" (Eyes on Ukraine) состоялась в штаб-квартире в ООН в Бонне во вторник, 26 ноября. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Показ организовала Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) и Немецкий фонд борьбы со СПИДом (Deutsche AIDS-Stiftung).

Фильм братьев Гир об Украине

Режиссер фильма - Мо Штёбе (Mo Stoebe). Исполнительный продюсер - актер Ричард Гир (Richard Gere). В видеообращении к зрителям он назвал нападение на Украину "ничем не спровоцированной войной" и рассказал, что на поддержку страны его вдохновила Елена Зеленская.

Ричард Гир во время видеобращения Фото: Nikita Oshuev/DW

По словам Гира, в Украине около 260 тысяч человек с ВИЧ. "Тысячи из них покинули страну и живут как беженцы, но при этом продолжают нуждаться в лечении и поддержке", - сказал актер. Он призвал к "справедливому окончанию этой безумной войны" и "праву людей с ВИЧ на свободную жизнь без стигматизации".

Другой продюсер фильма - брат актера Дэвид Гир (David Gere), основатель и глава центра Art & Global Health Center при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Он учит художников-активистов освещать проблемы в сфере здравоохранения.

В основе фильма о ВИЧ - проект молодой активистки

Фильм состоит из историй нескольких молодых украинцев с ВИЧ. Они объединились в проект Teenergizer, чтобы с помощью фотоискусства рассказать о своем диагнозе, преодолеть психологические проблемы и стигматизацию.

Главная героиня фильма - 26-летняя основательница Teenergizer Яна Панфилова. Она родилась в Киеве, ВИЧ передался ей с рождения. По словам девушки, в детстве врачи осматривали ее в трех масках и перчатках, так как боялись заразиться. Мать Яны рассказала, что до 2004 года в Украине не было единой программы лечения ВИЧ, каждый справлялся с ним самостоятельно. Однажды родители одноклассницы, в гостях у которой побывала Яна, позвонили ей и пожаловались, что теперь вся семья вынуждена проверяться на вирус.

Яна встретила 24 февраля 2022 года в Киеве и вскоре бежала от войны в Берлин. Там она продолжает руководить Teenergizer и поддерживать молодых украинцев с ВИЧ. По словам девушки, война ухудшила положение инфицированных в Украине: разрушены больницы, людям с ВИЧ на оккупированных территориях отказывают в лечении, если у них нет паспорта РФ. Как заявила глава Киевского областного кожно-венерологического диспансера Татьяна Земляк, в период войн и стихийных бедствий число заражений всегда растет.

На премьере фильма в Бонне Фото: Nikita Oshuev/DW

Как живут украинцы с ВИЧ

Яна Панфилова как глава Teenergizer выступает по всему миру, рассказывая о проблемах украинцев с ВИЧ на фоне российского вторжения. "Эту войну начали старики, а заканчивать нам, молодым", - говорит девушка.

Другая участница движения - 20-летняя Мария Дерюга из Чернигова. По ее словам, врачи предлагали матери сделать аборт, когда узнали, что у нее ВИЧ. Сама Мария узнала о диагнозе в восемь лет. В марте 2022 года дом, где девушка жила с бабушкой, сгорел после падения российского снаряда.

19-летняя киевлянка Лиза Шевчук узнала о диагнозе, когда ей было девять. До этого мать давала ей таблетки утром и вечером, говоря, что они от "детской болезни". Девушка встретила войну в Буче, видела из окна колонны российской бронетехники. По ее словам, она пять дней пряталась в подвале, куда успела взять лишь немного еды и два литра воды - чтобы запивать таблетки от ВИЧ.

24-летний Егор Пасько из Кривого Рога узнал о диагнозе в 13 лет. Парень всегда интересовался армией, записался добровольцем в тероборону. Он хотел служить в ВСУ и на линии фронта, но ему отказали из-за ВИЧ.

Перед показом в кампусе ООН в Бонне выступила 23-летняя Стефа из города Днепр, бежавшая от войны в Берлин. Она рассказала, что ВИЧ у нее с рождения, а первые 11,5 лет жизни она провела в детдоме. Когда девочку усыновили, мачеха ругала ее и говорила, что та не должна есть из общих тарелок, а посуду нужно мыть отдельно. Из-за оскорблений Стефа сменила 13 школ в шести городах Украины.

ВИЧ в Украине. Помощь Германии и UNAIDS

Выступивший перед показом фильма представитель Минздрава ФРГ Пауль Зубайль (Paul Zubeil) заявил, что "в рамках ответных мер здесь в Германии мы за очень короткое время интегрировали людей с ВИЧ из Украины в нашу систему здравоохранения, чтобы гарантировать украинским беженцам доступ к медицинскому страхованию, включающему лечение от ВИЧ".

На презентации фильма Фото: Benjamin Westhoff

Руководитель аппарата UNAIDS Махеш Махалингам (Mahesh Mahalingam) поблагодарил Германию за поддержку в борьбе с ВИЧ в Украине. "Украина - вторая страна в регионе по числу ВИЧ. И война значительно повлияла на них", - сказал он. "В заслугу народу и правительству Украины нужно сказать, что ответные меры в сфере ВИЧ не были сокращены. В начале были сбои, но сегодня обновление профилактических обследований на ВИЧ увеличилось более чем вдвое. Они не прекратили никаких ВИЧ-исследований. А число тестов для употребляющих наркотики увеличилось", - добавил Махалингам.

Он представил новый доклад UNAIDS "Выбрать правильный путь - путь прав человека для прекращения СПИДа". Согласно документу, число новых случаев инфицирования ВИЧ в мире снизилось до минимума с конца 1990-х, смертность от СПИДа сократилась на 70 процентов с 2004 года. Сейчас по всему миру более 30 млн человек получают жизненно необходимую антиретровирусную терапию по сравнению с 13 млн десять лет назад.