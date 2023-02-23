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Киев

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Тематическая страница "Киев".

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Новости

6 февраля 2024 г.

Шольц призвал увеличить поддержку Украины

24 января 2024 г.

Киев: В плену в России находятся более 8000 украинцев

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Контекст

Рынок в Донецке после обстрела

Обстрел Донецка: как реагируют в Украине

Обстрел Донецка: как реагируют в Украине

Как отреагировали в Киеве на обстрел Донецка, в результате которого есть погибшие и раненые?
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Культура16 января 2024 г.
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Школа для детей войны

Школа для детей войны

Репортаж DW из киевской школы, где живут и учатся дети, которых напрямую затронула война.
Общество2 января 2024 г.03:01 мин.
Президент Зеленский с украинскими военными, ноябрь 2023 года

"Война будет долгой": Запад толкает Киев к переговорам с РФ?

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Конференция полка Калиновского в Киеве

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ГУР Украины: РФ хочет обвинить Киев в продаже оружия ХАМАС

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