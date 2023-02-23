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Тематическая страница "Киев".
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Новости
06.02.2024
6 февраля 2024 г.
Шольц призвал увеличить поддержку Украины
24.01.2024
24 января 2024 г.
Киев: В плену в России находятся более 8000 украинцев
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Контекст
Обстрел Донецка: как реагируют в Украине
Обстрел Донецка: как реагируют в Украине
Как отреагировали в Киеве на обстрел Донецка, в результате которого есть погибшие и раненые?
Конфликты
23.01.2024
23 января 2024 г.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц останется без портфеля?
Канцлер ФРГ Олаф Шольц останется без портфеля?
Канцлер Германии уже 40 лет носит один портфель. Многие шутят и удивляются, почему он не купит себе новый.
Культура
16.01.2024
16 января 2024 г.
Школа для детей войны
Школа для детей войны
Репортаж DW из киевской школы, где живут и учатся дети, которых напрямую затронула война.
Общество
02.01.2024
2 января 2024 г.
03:01 мин.
"Война будет долгой": Запад толкает Киев к переговорам с РФ?
"Война будет долгой": Запад толкает Киев к переговорам с РФ?
Запад поддерживает Украину, но втайне хотел бы переговоров Киева с Москвой? Эксперты спорят о том, чего стоит ожидать.
Конфликты
03.12.2023
3 декабря 2023 г.
Через Киев: демсилы и полк Калиновского обсудили стратегию
Через Киев: демсилы и полк Калиновского обсудили стратегию
На конференции в Украине полк Калиновского примерял на себя роль координатора усилий по свержению режима Лукашенко.
Политика
01.12.2023
1 декабря 2023 г.
ГУР Украины: РФ хочет обвинить Киев в продаже оружия ХАМАС
ГУР Украины: РФ хочет обвинить Киев в продаже оружия ХАМАС
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года. DW следит за событиями 9 октября.
Конфликты
09.10.2023
9 октября 2023 г.
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У украинских городов становится все больше партнеров в ФРГ
Берлин и Киев стали городами-партнерами. Для подписания соглашения столицу Германии посетил Виталий Кличко.
Общество
15.09.2023
15 сентября 2023 г.
Киев стучится в НАТО. Пустят или предложат альтернативу?
Североатлантический альянс. Чем ответит НАТО? DW - о возможных вариантах.
Конфликты
02.06.2023
2 июня 2023 г.
Удары по Киеву. Жители о том, как переживают атаки дронов
Как киевляне переживают интенсивные атаки - репортаж из Киева.
Конфликты
30.05.2023
30 мая 2023 г.
Как сохранить экономику во время войны? Хабек приехал в Киев
Несмотря на войну, много где в Украине уже началось восстановление, в котором участвуют и немецкие предприниматели.
Конфликты
04.04.2023
4 апреля 2023 г.
"Для меня не было другого выбора, как защищать мой дом"
Константин Гончаров работал журналистом DW в Киеве. Теперь он военный. Вот его история.
Конфликты
24.02.2023
24 февраля 2023 г.
Год войны: что супруги из Киева пережили на фронте
После вторжения РФ в Украину супруги из Киева Марта и Сергей записались в ряды теробороны. DW - о том, что они пережили.
Конфликты
23.02.2023
23 февраля 2023 г.