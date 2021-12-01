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СПИД
СПИД - синдром приобретенного иммунного дефицита.
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Контекст
Борьба с ВИЧ = борьба с фейками
Борьба с ВИЧ = борьба с фейками
ВИЧ-инфицированные предпочитают не рассказывать о болезни, так как и сегодня еще много предрассудков. Фактчекинг DW.
Общество
01.12.2023
1 декабря 2023 г.
ВИЧ-инфицированным в РФ не хватает лекарств. Из-за санкций?
ВИЧ-инфицированным в РФ не хватает лекарств. Из-за санкций?
Число пациентов с ВИЧ в РФ растет. Лечение получает лишь половина из них, а медикаментов становится все меньше. Почему?
Общество
01.12.2023
1 декабря 2023 г.
"Дюссельдорфский пациент" излечился от ВИЧ и лейкемии
"Дюссельдорфский пациент" излечился от ВИЧ и лейкемии
Марк Франке - один из пяти человек в мире, излечившихся от ВИЧ-инфекции. Он рассказал DW о своем пути к выздоровлению.
Здоровье
01.08.2023
1 августа 2023 г.
Как эпидемия ВИЧ стала проблемой для женщин в России
Как эпидемия ВИЧ стала проблемой для женщин в России
Новые случаи ВИЧ у женщин в России часто стали выявлять среди тех, кто страше 35 лет. Причины - у DW.
Здоровье
01.12.2022
1 декабря 2022 г.
Туберкулез, ВИЧ, холера. Война в Украине и риск заражения
Туберкулез, ВИЧ, холера. Война в Украине и риск заражения
Агрессия России, говорят эксперты, значительно повысила в Украине риск заражения опасными инфекционными заболеваниями.
Здоровье
15.06.2022
15 июня 2022 г.
ВИЧ - вирус, который не удалось побороть и за 40 лет
ВИЧ - вирус, который не удалось побороть и за 40 лет
38 млн человек по всему миру инфицированы ВИЧ, который ведет к заболеванию СПИДом. Пандемия началась в 1981 году.
Здоровье
01.12.2021
1 декабря 2021 г.
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