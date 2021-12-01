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СПИД

СПИД - синдром приобретенного иммунного дефицита.

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Контекст

Презерватив

Борьба с ВИЧ = борьба с фейками

Борьба с ВИЧ = борьба с фейками

ВИЧ-инфицированные предпочитают не рассказывать о болезни, так как и сегодня еще много предрассудков. Фактчекинг DW.
Общество1 декабря 2023 г.
Лекарства для терапии ВИЧ

ВИЧ-инфицированным в РФ не хватает лекарств. Из-за санкций?

ВИЧ-инфицированным в РФ не хватает лекарств. Из-за санкций?

Число пациентов с ВИЧ в РФ растет. Лечение получает лишь половина из них, а медикаментов становится все меньше. Почему?
Общество1 декабря 2023 г.
Марк Франке - "дюссельдорфский пациент", излечившийся от ВИЧ и лейкемии

"Дюссельдорфский пациент" излечился от ВИЧ и лейкемии

"Дюссельдорфский пациент" излечился от ВИЧ и лейкемии

Марк Франке - один из пяти человек в мире, излечившихся от ВИЧ-инфекции. Он рассказал DW о своем пути к выздоровлению.
Здоровье1 августа 2023 г.
Мобильное тестирование на ВИЧ в России, Екатеринбург

Как эпидемия ВИЧ стала проблемой для женщин в России

Как эпидемия ВИЧ стала проблемой для женщин в России

Новые случаи ВИЧ у женщин в России часто стали выявлять среди тех, кто страше 35 лет. Причины - у DW.
Здоровье1 декабря 2022 г.
Эвакуация больных из Донбасса

Туберкулез, ВИЧ, холера. Война в Украине и риск заражения

Туберкулез, ВИЧ, холера. Война в Украине и риск заражения

Агрессия России, говорят эксперты, значительно повысила в Украине риск заражения опасными инфекционными заболеваниями.
Здоровье15 июня 2022 г.
Человек на фоне красной ленточки - символа солидарности с ВИЧ-инфицированными

ВИЧ - вирус, который не удалось побороть и за 40 лет

ВИЧ - вирус, который не удалось побороть и за 40 лет

38 млн человек по всему миру инфицированы ВИЧ, который ведет к заболеванию СПИДом. Пандемия началась в 1981 году.
Здоровье1 декабря 2021 г.
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