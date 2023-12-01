Борьба с ВИЧ = борьба с фейками

ВИЧ больше не является смертным приговором. Но многие ВИЧ-инфицированные люди предпочитают не рассказывать о своей болезни, так как до сих пор существует много предрасудков. Фактчекинг DW.

Лекарства от ВИЧ-инфекции до сих пор не существует, но высокоэффективные антиретровирусные препараты снижают риск размножения вируса в организме. Если терапию начать на раннем этапе, то можно добиться того, что пациент не будет передавать ВИЧ-инфекцию дальше и у него не разовьется СПИД. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) - это конечная стадия ВИЧ-инфекции. Тем не менее, согласно опросам, у многих еще существуют предубеждения из-за существования огромного количества фейков вокруг этой темы. Возможно, кому-то поможет фактчекинг DW.

Утверждение: До сих пор распространено мнение, что по внешнему виду человека можно определить, есть ли у него ВИЧ-инфекция. Это связано, например, с представлением о том, что зараженный человек очень худой и истощенный на вид. В социальных сетях худые люди делятся опытом, когда их спрашивали, ВИЧ-положительные они или нет? А ВИЧ-инфицированные сообщают, что им неоднократно говорят, что они не похожи на больных этой инфекцией.

Фактчекинг DW: Утверждение неверное

"ВИЧ-инфекцию на глаз не определить ", - объясняет Хольгер Вихт (Holger Wicht), пресс-секретарь Deutsche Aidshilfe, головной немецкой организации, поддерживающей людей с диагнозами ВИЧ и СПИД. "Если вы заразились ВИЧ, в вашем организме в течение многих лет происходят внтуренние процессы". Лишь в первые несколько недель после заражения могут (но совсем не обязательно) возникнуть симптомы острого инфекционного заболевания, которые затем снова стихают.

"На внешнем виде некоторых людей долгая история болезни, действительно, иногда сказывается", - говорит Вихт. Он уточняет, что раньше лекарства против вируса ВИЧ, вызывали некоторые изменения в организме, например, в жировой ткани на щеках. Однако представитель Deutsche Aidshilfe подчеркивает, что важно различать ВИЧ и СПИД: "СПИД - это серьезное заболевание, которое возникает, когда ВИЧ-инфекцию не лечат. Это две совершенно разные вещи. СПИД - это конечная стадия, ВИЧ - это инфекция, а инфекция невидима".

В Объединенной программе ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), также подчеркивается, что "человек, инфицированный ВИЧ, может выглядеть здоровым и чувствовать себя хорошо, но при этом передавать вирус, не зная о том, что является его носителем". Только тест на ВИЧ-инфекцию может обеспечить безопасность.

Утверждение: Некоторые люди до сих пор думают, что все ВИЧ-инфицированные заразны. Большинство людей до сих пор верят в то, что ВИЧ всегда передается - то есть, если он есть у человека, то он заразен.

Фактчекинг DW: Утверждение неверное

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уточняет: "Люди с ВИЧ, которые проходят антиретровирусную терапию и у которых вирусная нагрузка неопределяемая, не передают ВИЧ-инфекцию половым путем".

Новейшие препараты предотвращают размножение вируса ВИЧ в организме. Это снижает вирусную нагрузку - иногда настолько, что ее уже невозможно обнаружить с помощью обычных тестов. В таких случаях в организме недостаточно вируса, чтобы можно было заразить им партнеров во время полового акта.

Однако ВОЗ в то же время отмечает: "Это состояние подавления вируса можно измениться, если человек потеряет доступ к лекарству или не будет принимать его в соответствии с предписаниями".

По данным ЮНЭЙДС, в 2022 году около 39 миллионов человек в мире жили с ВИЧ-инфекцией. 71 процент из них с помощью антиретровирусной терапии (АРТ) достигли неопределяемой вирусной нагрузки. Или, по крайней мере, вирусная нагрузка снизилась до такой степени, что ВИЧ все еще можно было обнаружить, но на таком низком уровне, при котором риск передачи через незащищенный секс - "почти нулевой или незначительный".

Утверждение: Многие верят в то, что ВИЧ-инфекцией можно легко заразиться в повседневной жизни, даже на бытовом уровне. Это доказывают, например, опросы. В разных странах участников спрашивали: "Купили бы вы свежие овощи у продавца, если бы знали, что у этого человека ВИЧ?" В Индонезии, например, в 2017 году (по последним доступным данным) 62,6 процента опрошенных в возрасте от 15 до 49 лет ответили, что покупать бы не стали.

Фактчекинг DW: Ложь

Асеп Эка Нур Хидаят, руководитель программы для Индонезии в международной неправительственной организации AIDS Healthcare Foundation (AHF), отвечает на запрос DW следующее: "Осведомленность о ВИЧ/СПИДе растет. Но часть населения Индонезии до сих пор не информирована о том, как передается ВИЧ и считает, что ВИЧ-инфекцией можно легко заразиться".

Способы передачи ВИЧ-инфекции очень хорошо изучены: межличностные контакты в повседневной жизни совершенно безопасны. "Основной способ заражения - половой контакт, то есть незащищенный секс", - подчеркивает Адриан Пурен, директор Национального института инфекционных заболеваний (NICD) в Южной Африке. Страна является одной из наиболее пострадавших от ВИЧ - по данным ЮНЭЙДС, каждый пятый-шестой человек в возрасте от 15 до 49 лет является ВИЧ-инфицированным.

Заразиться ВИЧ-инфекцией можно при использовании загрязненных игл в медицинских учреждениях или при употреблении наркотиков через инъекции одной иглой, и теоретически - при переливании крови. Однако донорская кровь обычно тщательно проверяется перед ее дальнейшим использованием.

По словам Адриана Пурена, третьим распространенным путем заражения явялется передача от матери к ребенку. Если женщина инфицирована, она может передать вирус во время беременности, родов или кормления грудью. Но даже в этом случае риск заражения можно резко снизить с помощью лекарств, которые назначают инфицированным беременным женщинам и, возможно, их новорожденным детям. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, риск передачи вируса от матери к ребенку может упасть до менее одного процента.

ВИЧ-инфекция может передаваться только через определенные жидкости организма. К ним относятся - кровь, сперма, выделения из влагалища или прямой кишки и грудное молоко. "Вирус иммунодефицита долго не выживает вне человеческого тела (например, на поверхностях) и не может размножаться за пределами организма человека", - значится в документе Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что ВИЧ-инфекцией нельзя заразиться в быту: например, при рукопожатии, объятиях, поцелуях или совместном использовании предметов посуды, еды или воды. CDC также сообщает, что нет риска заражения, если вы едите блюдо, приготовленное ВИЧ-положительным человеком. "Единственные известные случаи относятся к младенцам. Заражение происходит, когда инфицированные родители, не принимающие антиретровирусные препараты, предварительно пережевывает пищу для младенцев, в которую попадает кровь изо рта".

Слюна, слезы и пот не представляют риска заражения. ВИЧ-инфекция также не передается воздушно-капельным путем и при использовании общего туалета.

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