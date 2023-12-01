ВИЧ-инфицированным в РФ не хватает лекарств. Из-за санкций?

В РФ зарегистрировано более миллиона пациентов с ВИЧ. Лечение получает лишь половина из них. В то время как число ВИЧ-инфицированных растет, медикаментов становится все меньше. Почему?

1,13 млн человек в России живут с ВИЧ/CПИДом, таковы официальные данные. Но на самом деле, число ВИЧ-инфицированных в стране существенно выше. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) - это конечная стадия ВИЧ-инфекции: заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), который поражает клетки иммунной системы. В мире ВИЧ уже унес более 33 миллионов жизней. Для лечения ВИЧ в рамках комбинированной терапии применяются антиретровирусные препараты. Но в России столкнулись с их нехваткой.

"В аптеках Москвы больше не выдают "Долутегравир", - написали 22 ноября 2023 года пациенты Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом на странице проекта "Пациентский контроль". Этот медикамент также относится к антиретровирусным препаратам, необходимым для лечения ВИЧ. И это не единственное лекарство, дефицит которого возник в России. При этом число ВИЧ-инфицированых в стране постоянно растет. Специалисты говорят об эпидемии ВИЧ в стране.

Эпидемия ВИЧ в РФ вышла из-под контроля

Врач частной клиники в России Екатерина Степанова в интервью DW поясняет: "У нас сейчас более 40 регионов находятся в генерализированной стадии эпидемии. Это означает, что более чем у 1% беременных женщин положительный тест на ВИЧ-инфекцию. Это на самом деле ужасно, потому что свидетельствует о широком распространении ВИЧ".

Причина эпидемии ВИЧ, по ее мнению, заключается в неправильных методах лечения, которые применяются в России: жителям РФ давно внушают страх перед ВИЧ/СПИДом, но это никогда не было эффективным способом профилактики заболевания. "Kогда мне страшно, я перестаю думать. И я, естественно, боюсь идти сдавать тест, потому что очень страшно то, что последует за этим. C другой стороны, это усиливает стигматизацию и дискриминацию пациентов с ВИЧ-инфекцией, потому что они сразу же автоматически переносят себя в группу каких-то страшных людей и ждут смерти в муках", - говорит врач Екатерина Степанова.

Не все ВИЧ-инфицированные в России проходят терапию с помощью медикаментов. В настоящий момент в стране существует огромнейший дефицит иммунопрепаратов. Лишь 52 процента всех зарегистрированных ВИЧ-инфицированных бесплатно получают лекарства.

Чтобы иметь доступ к бесплатным препаратам, необходимо сначала зарегистрироваться со статусом "ВИЧ-инфицированный". Только после того, как информация о ВИЧ-инфицированном пациенте поступает в базу данных, он может получить рецепт на необходимые медикаменты. Но многие боятся официально регистрироваться из-за страха, что об этом узнает кто-то из их окружения.

Табу и стигматизация ВИЧ-инфицированых

Тема ВИЧ/СПИДа в России - до сих пор табу. Не только из-за недостатка информации, но и из-за предрассудков о том, что заразиться ВИЧ могут лишь гомосексуалы, проститутки, наркозависимые. Эти группы сильно стигматизированы и подвергаются дискриминации в России. Поэтому многие ВИЧ-инфицированные не хотят регистрироваться. "Это делает работу в ключевых группах сейчас невозможной", - говорит Екатерина Степанова в интервью DW. Между тем уже давно установлено, что ВИЧ передается при незащищенном половом акте, переливании зараженной крови, использовании зараженных игл, а также от беременной женщины - ребенку.

Алексей один из тех, кто открыто говорит о своем диагнозе. Он живет в Москве и вспоминает, как узнал о том, что у него ВИЧ: "Мне было восемь лет, когда я узнал, что был инфицирован ВИЧ от своей биологической матери при рождении. В то время я лежал в больнице из-за отравления, и врачи случайно установили этот диагноз. Я был ребенком и не придал этому значения".

До 14 лет Алексей жил в различных интернатах. В детстве он не осознавал, что подвергается дискриминации из-за своей болезни. Лишь повзрослев, он стал замечать, с какими предрассудками приходится сталкиваться при общении с людьми: "В детстве я не задумывался над тем, почему моя посуда, тарелки и чашки, постоянно переезжают вместе со мной из одного детского дома в другой. Мне это даже как-то нравилось. Только позже я понял, что это из-за моего диагноза". Но Алексей полагает, что это происходило не из-за злого умысла, а потому, что люди слишком мало знали о ВИЧ.

Однако позже ему пришлось столкнуться с неприкрытой дискриминацией: "Однажды я был с друзьями в баре и поделился с ними своим диагнозом. Мы все выпили, и они спросили меня, из какого стакана я пил, чтобы не перепутать. Почему-то меня это так задело, что я заплакал".

Бесплатных медикаментов нет. Из-за санкций?

У ВИЧ-инфицированных в России есть возможность проходить лечение в частных клиниках. Но там необходимо самостоятельно оплачивать медикаменты. Их цена составляет от 4000 до 9000 рублей (от 40 до 90 евро) в месяц, что не каждому по карману. Врач частной клиники Екатерина Степанова рассказывает: "Mои пациенты чаще всего сами приобретают препараты. Те, которые они получают бесплатно или могут купить дополнительно, они приносят сюда, и мы распределяем это среди пациентов, у которых нет медикаментов".

Но почему в России образовался дефицит медикаментов для лечения ВИЧ? Западные санкции против РФ здесь не при чем. Они затронули многие сферы, однако не касаются жизненно важных медикаментов. Кроме того, речь идет не только об иностранных лекарственных препаратах. На российских фармацевтических предприятиях производятся дженерики, которые широко применяются. Они дешевле, чем медикаменты из-за рубежа, и позволяют сэкономить на логистике. Но их недостаточно для всех россиян с ВИЧ.

В бюджете нет денег

Одной из причин нехватки медикаментов для лечения ВИЧ является то, что денег в бюджете Минздрава, предусмотренных на эти цели, недостаточно вот уже несколько лет. Вдобавок ко всему, сейчас большая часть финасовых ресурсов задействована на войну России против Украины. Международная коалиция ITPC установила, что денег для антиретровирусных препаратов в бюджете РФ не хватает в последние два года. Выяснилось, что еще в 2021 году для обеспечения медикаментами были использованы бюджетные деньги, предусмотренные на 2022 и 2023 годы.

Другая причина - рост числа пациентов с ВИЧ. В октябре 2022 года Россия аннексировала часть территорий Украины, после чего изменилась и статистика, число ВИЧ-инфицированных стало больше, но и оно не отражает реальные цифры.

Еще 20 лет назад никто не мог представить, что число ВИЧ-инфицированных так сильно возрастет. Тогда о ВИЧ/СПИДе знали очень мало и проводились даже информационные кампании, чтобы эта тема стала публичной: "У нас был какой-то светлый момент в борьбе с ВИЧ. Мы показывали ролики о средствах контрацепции по телевизору. Было много телевизионных передач с участием ВИЧ-инфицированных. Светлана Изамбаева (руководитель центра поддержки людей с ВИЧ/СПИД в Татарстане, ВИЧ-инфицирована с 2002 года. - Ред.) в 2005 году, когда открыла свое лицо, совершила революцию. А потом все это у нас схлопнулось", - говорит Екатерина Степанова.

По прогнозам, к концу 2023 года в России число новых ВИЧ-инфицированных составит около 60 тысяч. Людей, нуждающихся в медикаментах, станет еще больше. Смогут ли они их получить, неизвестно. А это означает, что эпидемия ВИЧ/СПИД набирает обороты и ее завершения не предвидится.

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