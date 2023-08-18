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СМИ: В России могут исчезнуть из продажи почти 200 лекарств

Ольга Лебедева
13 мин. назад

По данным издания "Холод", министерство здравоохранения РФ сообщило медучреждения о прекращении производства в РФ и импорта многих препаратов, в том числе антибиотиков.

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Лекарственные препараты в аптеке
Ассортимент одной из аптек в Москве (фото из архива)Фото: DW/E. Samedowa

Россияне могут лишиться доступа к почти 200 лекарственным препаратам. В письме министерства здравоохранения подведомственным ему медицинским учреждениям перечисляются 196 зарубежных лекарств, которые перестанут производиться в России или импортироваться, пишет издание "Холод" в пятницу, 18 августа.

По его данным, в этом списке оказались некоторые антибиотики, препараты для лечения ВИЧ-инфекции, онкологических заболеваний, эпилепсии, болезни Паркинсона и психических заболеваний. В перечне также фигурируют препарат от кашля "АЦЦ", обезболивающее и жаропонижающее средство "Панадол", а также "Но-шпа", "Сальбутамол" и ряд импортных детских вакцин против кори, дифтерии, коклюша, краснухи и других инфекций.

Особенно тревожно - возможное исчезновение современных антибиотиков

Как отмечает издание, наибольшую тревогу вызывает возможное исчезновение в России некоторых антибиотиков. В списке Минздрава фигурируют 14 антибиотиков, антибактериальных и противовирусных препаратов, в том числе, современные "Сивекстро", "Инванз" и "Кубицин".

Ряд препаратов, перечисленных в списке, являются устаревшими либо имеющими российские аналоги. Между тем, российские дженерики уступают по качеству оригинальным импортным препаратам и имеют больше побочных эффектов, указывает издание со ссылкой на врачей.

"Холод" отмечает, что получил датированное 27 июля письмо Минздрава от двух источников и проверил его регистрацию в системе электронного документооборота ведомства.

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