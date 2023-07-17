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В России пациенты с ВИЧ жалуются на нехватку медикаментов

Сергей Гуща
2 ч. назад

В 18 российских регионах пациенты с ВИЧ сообщают о дефиците антиретровирусных препаратов. Часть из этих препаратов производится в самой России.

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Лекраства для антиретровирусной терапии ВИЧ
Фото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

В 18 регионах Россиипациенты сталкиваются с дефицитом антиретровирусных (АРВ) препаратов для борьбы с ВИЧ. Об этом сообщило в понедельник, 17 июля, издание "Ведомости" со ссылкой на письмо общественного движения "Пациентский контроль" в Госдуму, правительство и министерство здравоохранения РФ.

По данным организации, пациентысообщают о перебоях в снабжении 11 АРВ-препаратами, среди которых есть и недорогие лекарства, производящиеся в России. Из-за этого врачи вынуждены менять схемы лечения, вновь назначая лекарства, от которых ранее отказались из-за сильных побочных эффектов, утверждает "Пациенский контроль". Чаще всего на нехватку АРВ-препаратов в нынешнем году сообщали в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Свердловской, Тюменской областях, а также в оккупированной Россией Донецкой области Украины.

В федеральном бюджете с 2022 по 2025 годы на закупку АРВ-препаратов для лечения ВИЧ, а также на лечение туберкулеза и гепатита В и С, ежегодно заложена одна и та же сумма - 31,7 млрд рублей, сообщили "Ведомостям" в Минфине РФ. В ведомстве отметили, что из регионов РФ не поступало заявок на корректировку бюджета на закупки таких лекарств на 2024–2026 годы.

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