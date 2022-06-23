 Россия сократила закупки дорогих препаратов от ВИЧ в пользу более дешевых | Новости из Германии о России | DW | 23.06.2022

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Россия

Россия сократила закупки дорогих препаратов от ВИЧ в пользу более дешевых

Минздрав РФ сделал выбор в пользу увеличения закупок более дешевых медикаментов. Эксперт назвал это "отскоком назад в терапии", пишет газета "Коммерсант".

Таблетки долутегравира для лечения ВИЧ-инфицированных, фото из архива

Долутегравир - один из медикаментов для лечения ВИЧ-инфицированных

Министерство здравоохранения России сократило закупки дорогих препаратов от ВИЧ в пользу более дешевых медикаментов, сообщила в четверг, 23 июня, газета "Коммерсант" со ссылкой на материалы госзакупок. Как сообщает издание, в 2022 году доля дорогих зарубежных препаратов для лечения ВИЧ, не имеющих аналогов, снизилась до 55 процентов, тогда как в 2021-м она составляла 67,3 процента.

Минувшей осенью ведомство закупило за счет средств бюджета 2022 года препарат "Эвиплера" от Johnson & Johnson на 1,9 млрд рублей, что вдвое меньше прежних объемов закупок. Представитель Коалиции по готовности к лечению (ITPC) Алексей Михайлов отметил, что это - самый дорогой из приобретаемых Россией препаратов для лечения ВИЧ.

По словам Михайлова, снижение объема закупок дорогих медикаментов - вынужденная мера, поскольку финансирование для закупки лекарств не увеличивается, а число ВИЧ-инфицированных продолжает расти. Эксперт назвал такую ситуацию "отскоком назад в терапии", но в то же время отметил, что закупки дешевых лекарств позволят обеспечить препаратами больше пациентов.

Закупки лекарств от ВИЧ

По сведениям "Коммерсанта", с июня ФКУ "Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения", входящее в Минздрав, начало приобретать препараты от ВИЧ за счет средств, предусмотренных бюджетом на 2023 год (30 млрд рублей). Часть этой суммы уже была зарезервирована в трехлетних контрактах, заключенных в 2021 году на поставки ралтегравира ("Исентресс" от MSD), долутегравира ("Тивикай" от GSK) и этравирина ("Интеленс" от Johnson & Johnson). В этом году была также закуплена "Генвоя" от Gilead.

Издание отмечает, что на закупку этого препарата направлено 596,6 млн рублей - вдвое больше, чем годом ранее. Однако подсчеты все же демонстрируют снижение приобретения дорогостоящих зарубежных препаратов и увеличение закупок более бюджетных лекарств.

В Минздраве "Коммерсант" заверили, что все пациенты с ВИЧ на диспансерном наблюдении получают лекарственную терапию за счет федерального бюджета.

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    Автор: Виктор Вайц


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