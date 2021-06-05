ВИЧ - вирус, который не удалось побороть и за 40 лет

В июне 1981 года американские врачи впервые написали о болезни, которой заболевают молодые мужчины-гомосексуалы, до этого не страдавшие никакими хроническими заболеваниями. В скором времени ВИЧ/СПИД вызвал пандемию, которая привела к самому большому количеству жертв в новейшей истории.

В самом начале пандемии большинство случаев ВИЧ-инфекции рассматривали как редкую форму воспаления легких. Но новое заболевание вызывало, кроме высокой температуры, воспаление лимфоузлов, ослабление иммунитета или саркому Капоши. Большинство пациентов умирали. В 1982 году эта болезнь получила название: AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome, синдром приобретенного иммунодефицита - ВИЧ/СПИД.

Когда был обнаружен вирус иммунодефицита человека

В 1983 году французские вирусологи Люк Монтанье и Франсуаза Барре-Синусси из Парижского института Пастера обнаружили вирус иммуннодефицита. За это они получили в 2008 году Нобелевскую премию по медицине, что привело к скандалу с американцем Робертом Галло, который вел параллельные исследования на эту тему и считал, что это его открытие. Но в 1991 году он отказался от своих притязаний. Речь, шла не только о чести ученого, но и, прежде всего, о патенте на использование серологического теста на антитела, с помощью которого может быть выявлен вирус иммунодефицита человека. В 1984 году появился первый тест на антитела.

Так под микроскопом выглядит вирус иммунодецифита человека

В 1982 первые случаи ВИЧ-инфекции были выявлены в Германии, вирус распространялся по всему миру, и очень быстро. Многие известные личности в разных странах умерли от ВИЧ/СПИДа, среди них музыканты, актеры, фотографы. В 1985 году Рок Хадсон стал первым голливудским актером-гомосексуалом, который, будучи инфицирован ВИЧ, умер от последствий инфекции.

У многих этот факт изменил отношение к малоизвестной болезни. В конце 80-х все больше знаменитых людей публично признавались в том, что являются ВИЧ-инфицированными. Но многие обычные люди, которые заболели ВИЧ-инфекцией, подвергались стигматизации и дискриминации.

Что сегодня известно о ВИЧ/СПИДе

В основном ВИЧ передается половым путем. Но некоторые заразились им через кровь, например, при переливании. Поэтому с 1985 года все продукты крови, необходимые в медицине, в Германии подвергаются проверке на ВИЧ-инфекцию.

Вскоре стало понятно, что ВИЧ/СПИД касается не только отдельных групп, например гомосексуалов, но заразиться им может каждый человек, в любой стране мира. Эта болезнь превратилась в бич 20 века и повлияла на повседневную и сексуальную жизнь миллионов, вызвав опасения перед половыми контактами. Казалось, что после появления этой инфекции эра свободной любви 60-70-х годов закончилась. У людей появился страх заразиться ВИЧ. Большим спросом стали пользоваться презервативы, которые считались и до сих пор считаются защитой от этого заболевания.

Вирус иммунодефицита человека опасен тем, что, попадая в кровеносную систему, так сильно воздействует на иммунитет, что организм не может бороться с инфекциями и болезнями, не может избавляться от вирусов и бактерий. Если ВИЧ-инфекцию не лечить, она превращается в тяжелое заболевание СПИД. В запущенной стадии оно приводит к особой форме воспаления легких, грибковой инфекции, в том числе дыхательных путей, или к раку, например саркоме Капоши.

С 1991 года красная ленточка является символом солидарности с ВИЧ-инфицированными

ВИЧ/СПИД быстрыми темпами распространялся по всему миру и был выявлен в 100 странах. В 1988 году ООН объявил 1 декабря Всемирным днем борьбы со СПИДом. Девизом этого дня в 2021 году являются такие слова: "Покончить с неравенством. Покончить со СПИДом. Покончить с пандемией". Сейчас болезнь широко распространена, прежде всего, в африканских странах, медикаментов против нее там почти нет. Южнее Сахары ВИЧ/СПИД является самой частой причиной смерти. Две трети всех ВИЧ-инфицированных живут в Африке. Это 25,5 млн человек. 2 млн из них моложе 15 лет.

К странам, в которых самое большое число ВИЧ-инфицированных, относятся Ботсвана, Лесото, Малави, Намибия, Нигерия, Кения и Зимбабве. Самый высокий уровень заболевания ВИЧ в Южной Африке, где более 7 млн инфицированных. Среди них около 320 000 детей. Чтобы изменить эту ситуацию, необходимо действовать глобально и на всех уровнях.

Важными мерами является профилактика и лечение - все ВИЧ-негативные должны быть лучше информированы об инфекции и вызываемой ею болезни, а ВИЧ-позитивные - получать необходимую терапию. Но большим препятствием для этого является стигматизация и дискриминация, которым подвергаются ВИЧ-инфицированные и больные СПИДом. Это, в свою очередь, ведет к нежеланию людей проходить тестирование на ВИЧ.

Чем лечат ВИЧ/СПИД

В 1996 произошел большой прорыв в исследовании ВИЧ-инфекции. Ученые разработали комбинированную терапию для лечения ВИЧ-инфекции, которая вызвала всеобщую эйфорию и подарила миру надежду. Впервые при лечении ВИЧ/СПИДа начали применять так называемые антиретровиральные (антиретровирусные) средства, которые останавливают вирус, препятствуют дальнейшему распространению инфекции и заболеванию СПИДом. При этом для данного вида терапии используется несколько медикаментов.

Саркома Капоши часто встречается у больных СПИДом

До сегодняшнего дня такая комбинированная терапия является стандартным средством лечения ВИЧ/СПИД. Инфицированные должны всю жизнь принимать медикаменты, потому что эти средства хотя и не могут полностью вывести вирус из организма, но сводят его количество до минимума. В итоге инфицированные больше не могут заразить других и заболевание не приводит к смерти.

В 2016 медикамент Truvada был разрешен к применению Европейской Комиссией как PrEP (Präexpositions-Prophylaxe) - предотвращающий заболевание. Применяя его, ВИЧ-негативные получают защиту от инфицирования. Этот препарат особенно эффективен в отношении групп повышенного риска. К ним, например, относятся мужчины-гомосексуалы. PrEP состоит из двух медикаментов против ВИЧ. Он принимается до полового контакта. При продолжительном ежедневном применении этот препарат гасит ВИЧ-инфекцию на 95 процентов. Но защиту от других инфекций, передаваемых половым путем, он не обеспечивает. Эту задачу по-прежнему решает использование презервативов.

Как человечество пытается бороться с ВИЧ

UNAIDS - программа ООН, целью которой является борьба с ВИЧ/СПИДом. У организации амбициозные цели: 90 процентов всех инфицированных должны быть информированы о своем заболевании. 90 процентов людей с диагнозом ВИЧ/СПИД должны получать антиретровиральную терапию. И у 90 процентов тех, кто принимает антиретровирусные препараты, концентрация вируса должна быть снижена до минимума. Такие результаты ожидали к 2020 году, но цель не была достигнута и срок ее достижения перенесли на 2030 год.

Между тем результаты соцопросов показывают, что многие люди до сих пор не знают, в чем разница между ВИЧ и СПИДом. Кто-то все еще верит, что ВИЧ-инфекция передается бытовым путем и поэтому дистанцируется от ВИЧ-инфицированных. Существует много мифов вокруг этого заболевания, что является одной из причин стигматизации, дискриминации и изоляции ВИЧ-инфицированных.

Так выглядит вирус иммунодефицита человека в кровеносной системе

Поэтому так важно проводить разъяснительную работу на всех уровнях. И многие международные организации считают это своей задачей. К ним относится, например, International Aids Society, основанное в 1988 году, - самое большое в мире объединение экспертов по ВИЧ-инфекции с участниками из более 170 стран, а также немецкая организация Deutsche Aidshilfe, которая существует с 1983 года.

В данный момент ВИЧ/СПИД относится к заболеваниям, которые взяты человечеством под контроль. Оно пока полностью не излечивается, но подвергается лечению. При этом разницу в продолжительности жизни между ВИЧ-позитивными и ВИЧ-негативными удалось ликвидировать. Создать вакцину против вируса иммунодефицита человека сложно, поскольку он имеет трехмерную структуру поверхности, и половина ее покрыта сахарной оболочкой, гликолизирована. Гликолизированные поверхности блокируют действие вакцины.

Если бы ВИЧ вел себя так, как остальные вирусы, это бы существенно облегчило задачу разработчикам вакцины. Но вирус иммунодефицита человека постоянно и очень быстро меняет свою оболочку. Чтобы одержать победу над ним, иммунная система должна его распознать, но быстрые мутации ведут к тому, что иммунитет не видит в нем опасности. Вирус иммунодефицита человека принадлежит к группе ретровирусов. Они обладают способностью сохранять свой ДНК-геном в клетке человека. Ученые уже многие годы пытаются понять, как размножаются ретровирусы, чтобы разработать стратегию борьбы с ними. Но пока безрезультатно.

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