 Генассамблея ООН приняла декларацию по искоренению СПИДа к 2030 году | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Генассамблея ООН приняла декларацию по искоренению СПИДа к 2030 году

Не имеющее обязательной силы политическая декларация ставит целью искоренение ВИЧ/СПИДа как угрозы общественному здоровью к 2030 году. Поправка, которую Россия пыталась внести в последний момент, была отклонена.

Активист по борьбе со СПИДом в Индии

Активист по борьбе со СПИДом в Индии

После напряженных переговоров Генеральная ассамблея ООН приняла во вторник, 8 июня, политическую декларацию по борьбе со СПИДом. Не имеющее обязательной силы соглашение, принятое 165 голосами против четырех, поставило целью искоренить ВИЧ/СПИД как угрозу общественному здоровью к 2030 году.

В последнюю минуту Россия пыталась внести поправку в 18-страничную декларацию, а именно удалить формулировку, которая, по ее мнению, подталкивает страны к декриминализации проституции и употребления наркотиков. Однако эта поправка была отклонена большинством голосов. Делегация России заявила, что "под прикрытием" борьбы с дискриминацией несколько пунктов "пытаются напрямую вмешаться в национальное законодательство путем отмены так называемых ограничительных и дискриминационных законов".

Постпред Австралии при ООН Митч Файфилд выступил против России, заявив, что "реформирование законов и политики с целью обеспечения того, чтобы они основывались на фактических данных и правах человека, является необходимым условием для эффективного противодействия ВИЧ". В то же время, как указывает постоянное представительство РФ при ООН, российской делегации "удалось воспрепятствовать включению в текст документа" ряда положений, "в том числе таких, как всеобъемлющее образование в области сексуальности, сексуальные права, лишение родителей прав контроля над сексуальным и репродуктивным здоровьем детей".

Среди прочего, принятая декларация содержит руководящие принципы борьбы со СПИДом на национальном уровне.

Смотрите также:

  • default

    Инфографика: Темпы распространения ВИЧ в России и мире

    2,5 миллиона новых случаев заражения за год

    В 2015 году число новых случаев заражения ВИЧ в мире составило почти 2,5 миллиона, говорится в ежегодном исследовании Global Burden of Disease (GBD), опубликованном в авторитетном британском медицинском журнале The Lancet. В России количество ВИЧ-инфицированных за год выросло на 57 тысяч. В стране самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ в Европе, говорится в исследовании.

  • default

    Инфографика: Темпы распространения ВИЧ в России и мире

    Расхождение в цифрах

    В мире живет более 38 млн человек с диагнозом ВИЧ, подсчитали исследователи. В России, согласно GBD, этот показатель сравним с уровнем ряда африканских стран и составляет 607 тысяч человек. Однако согласно официальной статистике число ВИЧ-инфицированных в стране гораздо больше. По данным Федерального центра СПИД, в январе 2016 года в России был официально зарегистрирован 1 млн ВИЧ-инфицированных.

  • default

    Инфографика: Темпы распространения ВИЧ в России и мире

    Тысячекратный рост

    То есть с начала 1990-х годов количество ВИЧ-инфицированных в стране выросло более чем в тысячу раз. В 1994 году их число составляло 887 человек, а в конце 2014-го - уже почти 940 тысяч, свидетельствуют данные Федерального центра СПИД. Более половины россиян, 57 процентов, заражаются ВИЧ при употреблении наркотиков, еще около 40 процентов - при гетеросексуальных половых контактах.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 25:53

Обними меня, если не боишься: как люди с ВИЧ в России борются с дискриминацией - "Европа в фокусе" (03.12.2018)

Контекст

Вакцину от ВИЧ не изобрели и спустя 40 лет. Почему?

40 лет назад был впервые зарегистрирован СПИД - болезнь, вызываемая вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Но вакцины против ВИЧ нет до сих пор. Почему?  

Почему ВИЧ особо опасен в возрасте от 50 лет и старше

После пятидесяти люди часто становятся более свободными в своей сексуальной жизни, что таит неприятные сюрпризы. Однако сдача теста на ВИЧ для многих из них остается табу.  

Аудио- и видеофайлы по теме

ВИЧ в России: немецкие эксперты бьют тревогу (18.10.2017)  

К чему на самом деле привел коронавирус: в России может закрыться треть благотворительных фондов (15.07.2020)  

ВИЧ-инфекция в России: коснуться может почти каждого (30.03.2017)  

Также по теме

Humanprobe für das HIV-Testmodell

Самое главное о борьбе с ВИЧ в Германии 01.12.2019

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. DW выяснила, сколько людей в Германии живут с диагнозом ВИЧ и как действует система профилактики заболевания.

Kind mit HIV-Medikamenten in Moskau

Почему эпидемию ВИЧ в постсоветских странах не победить без помощи НКО 16.12.2020

Нарушение прав ВИЧ-инфицированных и стигматизация НКО, помогающих людям с этим диагнозом, мешают победить эпидемию заболевания в России, Беларуси и Центральной Азии, уверены эксперты и правозащитники.

Symbolbild Gesundheit Test - Blutstropfen auf Fingerkuppe

Домашний экспресс-тест на ВИЧ: когда его применяют в Германии 01.12.2019

Многие люди стыдятся идти к врачу, чтобы сделать анализ на ВИЧ. Сегодня этому есть альтернатива. Интервью DW с немецким экспертом о ВИЧ и других опасных заболеваниях.

Реклама

Самые читаемые

"Бук" из Снежного сбил "Боинг": в суде показали улики против России  

Глава дипломатии ЕС открыто назвал Лукашенко диктатором  

На встрече с Тихановской президент Чехии высказался за изоляцию режима Лукашенко  