You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Украина
Беларусь
Россия
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Генеральная Ассамблея ООН
Публикации по теме
.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Афганистан: как разные страны мира относятся к талибам
Афганистан: как разные страны мира относятся к талибам
Талибы выразили желание выступить с трибуны ООН. Но многие страны не торопятся признавать новую власть в Кабуле.
Политика
24.09.2021
24 сентября 2021 г.
США возвращаются в Совет ООН по правам человека
США возвращаются в Совет ООН по правам человека
США вышли из Совета ООН по правам человека при Дональде Трампе в 2018 году.
Политика
24.02.2021
24 февраля 2021 г.
Генассамблея ООН призвала РФ вывести войска из Крыма
Генассамблея ООН призвала РФ вывести войска из Крыма
России следует прекратить оккупацию украинского полуострова и остановить призыв его жителей в Вооруженные силы РФ.
Конфликты
07.12.2020
7 декабря 2020 г.
Мас предупредил Москву о возможных санкциях из-за Навального
Мас предупредил Москву о возможных санкциях из-за Навального
Выступая на сессии Генассамблеи ООН, Хайко Мас заявил, что отравление Навального не может остаться без последствий.
Политика
29.09.2020
29 сентября 2020 г.
Лидеры 60 стран дали "обещание природе"
Лидеры 60 стран дали "обещание природе"
В Нью-Йорке представлено заявление лидеров более чем 60 стран, накладывающее обязательства по спасению планеты.
Политика
29.09.2020
29 сентября 2020 г.
Макрон в ООН призвал Россию разъяснить ситуацию с Навальным
Макрон в ООН призвал Россию разъяснить ситуацию с Навальным
Москве следует немедленно пролить свет на случившееся с Алексеем Навальным, заявил Эмманюэль Макрон.
Политика
23.09.2020
23 сентября 2020 г.
Реклама
Пропустить раздел Мнения
Мнения
Путин вынуждает выбирать из двух зол
Инго Маннтойфель
Комментарий
Политика
28.09.2015
28 сентября 2015 г.
Реклама