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Генеральная Ассамблея ООН

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Контекст

Люди на фоне указателя Кабул в темноте

Афганистан: как разные страны мира относятся к талибам

Афганистан: как разные страны мира относятся к талибам

Талибы выразили желание выступить с трибуны ООН. Но многие страны не торопятся признавать новую власть в Кабуле.
Политика
24 сентября 2021 г.
Госсекретарь США Энтони Блинкен

США возвращаются в Совет ООН по правам человека

США возвращаются в Совет ООН по правам человека

США вышли из Совета ООН по правам человека при Дональде Трампе в 2018 году.
Политика
24 февраля 2021 г.
Корабли российского ВМФ в Крыму

Генассамблея ООН призвала РФ вывести войска из Крыма

Генассамблея ООН призвала РФ вывести войска из Крыма

России следует прекратить оккупацию украинского полуострова и остановить призыв его жителей в Вооруженные силы РФ.
Конфликты
7 декабря 2020 г.
Видеопослание главы МИД ФРГ Хайко Маса на сессии Генассамблеи ООН

Мас предупредил Москву о возможных санкциях из-за Навального

Мас предупредил Москву о возможных санкциях из-за Навального

Выступая на сессии Генассамблеи ООН, Хайко Мас заявил, что отравление Навального не может остаться без последствий.
Политика
29 сентября 2020 г.
Белый медведь

Лидеры 60 стран дали "обещание природе"

Лидеры 60 стран дали "обещание природе"

В Нью-Йорке представлено заявление лидеров более чем 60 стран, накладывающее обязательства по спасению планеты.
Политика
29 сентября 2020 г.
Алексей Навальный в Москве

Макрон в ООН призвал Россию разъяснить ситуацию с Навальным

Макрон в ООН призвал Россию разъяснить ситуацию с Навальным

Москве следует немедленно пролить свет на случившееся с Алексеем Навальным, заявил Эмманюэль Макрон.
Политика
23 сентября 2020 г.
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Мнения

Путин вынуждает выбирать из двух зол

Инго Маннтойфель
Комментарий
Политика
28 сентября 2015 г.