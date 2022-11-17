Можно ли заставить Россию платить репарации Украине?

Генеральная Ассамблея ООН на экстренном заседании 14 ноября приняла резолюцию, предусматривающую ответственность России за выплату репараций Украине. За документ, который признает Россию виновной в нанесении ущерба Украине в результате полномасштабного военного вторжения и призывает РФ возместить его, проголосовали 94 государства. 14 стран высказались против, 73 воздержались.

В начале сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил прямой физический ущерб, нанесенный стране войной, в 326 миллиардов долларов. Эту сумму украинское правительство верифицировало вместе с экспертами Всемирного банка, заявил Шмыгаль на Совете ассоциации ЕС и Украины в Брюсселе. На восстановление разрушенной инфраструктуры, по словам главы украинского кабинета министров, необходимо будет потратить 105 миллиардов долларов.

Ущерб Украины с момента полномасштабного нападения РФ составляет сотни миллиардов долларов Фото: Oleksandr Gusev/REUTERS

Очевидно, что до окончания войны сумма ущерба еще возрастет. При этом Россия не намерена следовать резолюции Генассамблеи ООН: постпред РФ Василий Небензя уже назвал документ "юридически ничтожным", а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков счел резолюцию "формализацией грабежа наших золотовалютных резервов". DW попыталась разобраться, в каких случаях страна должна платить репарации, при каких условиях Россия может согласиться с решением Генассамблеи ООН и есть ли возможность вынудить Москву выплатить репарации.

В каких случаях платят репарации

Репарации - это, по сути, компенсационные выплаты, которые платит государство за ущерб, нанесенный в результате его преступных действий. Суммы и способы выплаты репараций определяются решениями международных институтов или мирным договором после завершения войны, объясняет профессор международного и европейского права в университете Граца Пауль Грагль (Paul Gragl).

Одним из самых известных случаев репараций стали выплаты Германии после поражения в Первой мировой войне странам Антанты. Сумма репараций по Версальскому договору была огромной - 269 миллиардов золотых марок. В течение последующих лет она несколько раз сокращалась, однако на то, чтобы полностью расплатиться, Германии понадобилось около 90 лет - последний платеж был сделан в 2010 году. Страна выплачивала репарации и после поражения во Второй мировой войне - их получателями были СССР, США, Великобритания и Франция, напоминает Пауль Грагль.

Выплачивались репарации и в современной истории. В их числе можно назвать репарации Ирака за оккупацию Кувейта в 1990-1991 годах. Основанием для выплат стали резолюции Совета Безопасности ООН. Именно на прецедент Ирака и Кувейта ссылался постоянный представитель Украины при Генассамблее ООН, отмечает научный эксперт Академии европейской защиты прав человека при Кельнском университете Паула Райн-Фишер (Paula Rhein-Fisсher).

Паула Райн-Фишер (Paula Rhein-Fisher), научный эксперт Академии европейской защиты прав человека при Кельнском университете Фото: Privat

"После этого конфликта была образована компенсационная комиссия ООН, и украинский представитель упомянул об этом, поскольку создание этой комиссии, в числе прочих, поддерживала и Россия. В общей сложности Ирак выплатил Кувейту 52 миллиарда американских долларов", - рассказывает эксперт. Другими успешными примерами, которые она называет, были взаимные попытки Эритреи и Эфиопии добиться репараций после войны 1998-2000 годов с помощью нейтральной Комиссии по претензиям, а также создание специального Трибунала по урегулированию споров между Ираном и США после захвата заложников в американском посольстве в Тегеране (трибунал рассматривал иски частных лиц и правительств обеих стран).

Обязана ли Россия подчиниться резолюции ООН?

Резолюции Генассамблеи ООН имеют рекомендательный характер, то есть, не являются обязательными к исполнению с точки зрения международного права, объясняет Пауль Грагль. Такие документы обладают, скорее, политическим весом, поскольку отражают мнение международного общества. "Цель этого документа - не дать забыть, что Россия как государство-агрессор должна возместить нанесенный ею ущерб", - говорит Грагль.

Эксперт по международному праву Паула Райн-Фишер также называет резолюцию Генассамблеи ООН, в первую очередь, политическим сигналом. При этом она подчеркивает, что решение стало бы еще более весомым, если бы было поддержано подавляющим большинством голосов. "За него проголосовали только 94 страны, 73 воздержались и 14 выступили против. И среди тех, кто не поддержал резолюцию, есть особенно важные страны, такие как, например, Китай и Иран", - говорит Райн-Фишер. "И все же это политический символ того, что, по крайней мере, большая часть международного сообщества считает репарации необходимыми", - уверена эксперт.

А есть другие способы обязать Россию платить?

Заставить Россию выплатить репарации, задействовав существующие международные механизмы, крайне сложно. "В Международном суде ООН (решения которого имеют юридическую силу - Ред.) существует проблема юрисдикции. Он вправе рассматривать дела лишь в том случае, если оба государства согласились стать сторонами судебного разбирательства. В настоящее время в суде находится иск Украины против России по обвинению в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида, но в случае присуждения компенсационных выплат они будут носить ограниченный характер", - объясняет Паула Райн-Фишер.

Юридически обязывающее решение о выплате репараций мог бы принять Международный уголовный суд в Гааге (МУС), продолжает Райн-Фишер. Его предметная юрисдикция ограничена преследованиями лиц, обвиненными в геноциде, а также преступлениями против человечности, военными преступлениями и преступлениями агрессии. Однако для того, чтобы суд мог возбудить дело по обвинению в преступлениях агрессии (в данном случае, против России - Ред.), необходима резолюция Совета Безопасности ООН, а РФ, как постоянный член Совбеза ООН, ожидаемо наложит вето на это решение. Поэтому в настоящее время обсуждается создание специального трибунала.

Третья инстанция, которая теоретически могла бы обязать Россию выплачивать репарации, это Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), говорит эксперт. Однако Россия с сентября 2022 года вышла из состава Совета Европы и больше не подчиняется решениям всех его механизмов, к которым принадлежит и ЕСПЧ. Суд может обязать РФ компенсировать ущерб, нанесенный Украине лишь с февраля до сентября 2022 года, объясняет Паула Райн-Фишер, но при этом по опыту прежних лет следует ожидать, что Россия не станет исполнять постановление ЕСПЧ. Более того, собеседница DW считает очень спорным вопрос о том, применима ли Европейская конвенция по правам человека к текущему конфликту. "Поэтому пока что не похоже, что РФ будет выплачивать репарации в ближайшем будущем", - констатирует Райн-Фишер.

Профессор международного и европейского права в университете Граца Пауль Грагль Фото: Privat

Пауль Грагль, в свою очередь, напоминает о том, что в настоящее время на Западе ведется дискуссия о том, можно ли конфисковать для выплаты репараций замороженные российские активы. Речь идет, в первую очередь, о зарубежных активах попавших под санкции российских предприятий, собственности частных лиц и золотовалютных резервах российского Центробанка. "Даже если активы заморожены на десятилетия, что, по сути равносильно конфискации, с юридической точки зрения между этими двумя понятиями существует значительная разница: во втором случае речь идет о лишении прав собственности. Но в настоящее время этот вопрос активно обсуждается", - говорит Грагль.

Так можно ли конфисковать российские активы в счет репараций?

Это проблематично, считает специалист в области международного права Паула Райн-Фишер. Для конфискации российских активов и перевода денег в Украину необходимо юридическое основание, например, судебное или арбитражное решение. Но международной арбитражной комиссии до сих пор не существует, а решения национальных судов об изъятии сопряжены с правовыми сложностями.

Возможно, вопрос об изъятии замороженных российских активов удастся решить с помощью международного механизма, обеспечивающего возмещение Украине ущерба от российской агрессии. Его создание предусматривает резолюция, принятая Генассамблеей ООН 14 ноября. Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая уже заявила, что принятие документа позволит странам, в которых находятся арестованные российские активы, "перейти от дискуссий к действиям". "Украина предложит им заключить международный договор о привлечении России к ответственности и возмещении нанесенного агрессией России убытков", - подчеркнула она.

Российские золотовалютные резервы за рубежом в настоящее время защищены иммунитетом от конфискациии Фото: Alexander Ryumin/IMAGO

В то же время, как отмечает Райн-Фишер, международное право гласит, что государственные активы (к ним, в данном случае, вероятно, относятся и российские золотовалютные резервы), используемые в суверенных целях, обладают иммунитетом, защищающим их от конфискации. Однако, по ее словам, резолюция Генеральной Ассамблеи, похоже, допускает внесение в договор между Украиной и третьими странами пункта, лишающего Россию этого иммунитета.

"Этот вариант уже обсуждался в академических кругах. На мой взгляд, этот момент вызывает юридические вопросы, поскольку договоры не могут заключаться в ущерб третьим лицам", - говорит Паула Райн-Фишер. В этом случае третьей стороной, не участвующей в договоре, будет Россия. "Другой вопрос заключается в том, может ли такая практика привести к изменениям в уже существующих нормах обычного международном праве", - добавляет эксперт.

Гораздо менее проблематичным с юридической точки зрения, по мнению Райн-Фишер, был бы вариант, предусматривающий снятие с России санкций в обмен на согласие выплачивать репарации. Идеальным же вариантом, на ее взгляд, стал бы мирный договор между сторонами, в рамках которого Россия обязалась бы возместить нанесенный ей ущерб. "Но в нынешней ситуации это, к сожалению, маловероятно" - констатирует эксперт.

Что должно произойти, чтобы Россия заплатила Украине за ущерб?

Наиболее перспективным вариантом Райн-Фишер считает смену политического руководства в России: "Невозможно представить, что Россия согласилась бы на выплату репараций, пока Путин находится у власти и пока он не проиграл войну".

Профессор международного и европейского права в университете Граца Пауль Грагль также считает, что обстоятельством, при котором Россия согласится на выплату репараций, может стать ее поражение в войне. "Россия должна оказаться в ситуации, в которой она будет готова вести переговоры таким образом, чтобы выполнить требование о восстановлении территориальной целостности Украины. Должна появиться политическая воля вывести российские войска с территории Украины", - говорит Грагль.

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