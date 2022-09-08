Украина хочет получить от РФ 300 млрд долларов репараций

На 198-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 9 сентября (время московское).

Премьер Польши совершает визит в Киев

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Матеуш Моравецкий Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto/IMAGO

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поехал в Киев. Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер. Его слова привело издание Polsat News. Как отметил Мюллер, будут обсуждаться вопросы, связанные с геополитической ситуацией, энергетической и военной безопасностью.

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Молдавская авиакомпания Air Moldova объявила, что с 1 октября возобновит прямое авиасообщение между Москвой и Кишиневом после приостановки в феврале. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. Решение является результатом многочисленных обращений граждан Республики Молдова, находящихся в РФ и желающих вернуться домой, указали в компании.

Министры энергетики ЕС собираются на неформальную встречу в Брюсселе

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Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что "почти уверен" в том, что страны ЕС согласятся на экстренную поддержку европейских энергокомпаний ликвидностью. Соответствующее заявление Сикела сделал в преддверии неформальной встречи в Брюсселе министров энергетики Евросоюза. Главы ведомств будут стремиться достичь соглашения, "которое успокоит рынки и заставит их перестать нервничать".

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На российского театроведа и театрального критика Марину Давыдову и российского драматурга, сценариста, лауреата премии "Золотая маска" Михаила Дурненкова составлены протоколы по административной статье о "дискредитации" российской армии. Об этом сообщила "Роскомсвобода" со ссылкой на Тверской районный суд. Дуренков разместил в Facebook антивоенный пост, после чего председатель "Союза театральных деятелей России" Александр Калягин призвал исключить его из союза, несколько российских театров отменили показ спектаклей по его пьесам. Драматурга потребовали привлечь к уголовной ответственности. Более 120 российских коллег Дурненкова выступили с открытым письмом в его защиту. Из театрального союза его не исключили, но он вместе с семьей предпочел покинуть Россию. Марина Давыдова также выступила против действий властей РФ в Украине, после чего ее начали травить онлайн и в реальной жизни. В итоге Давыдова уехала в Литву.

Украина хочет получить от РФ 300 млрд долларов репараций

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Украина хочет получить от России репарации в связи с войной в размере не менее 300 млрд долларов (около 300 млрд евро). Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська изданиям медиагруппы Funke. На Генеральной Ассамблее ООН Киев собирается добиться принятия резолюции, на которой в дальнейшем должно базироваться создание международного механизма возмещения ущерба. "Мы хотим получить компенсацию за весь ущерб, который Россия нанесла Украине своей агрессивной войной", - отметил он. Потери, понесенные Украиной от российского полномасштабного вторжения, оцениваются гораздо выше, отметило агентство dpa. Тем не менее упомянутая сумма соответствует активам Банка России в странах G7, замороженным в рамках санкций. Малюська потребовал доступа к этим средствам, а также к зарубежным активам российских госпредприятий и конфискованной собственности российских олигархов. Германия также должна предоставить информацию, сколько российских активов размещено в стране, добавил министр.

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Правительство приняло решение об ограничениях въезда в Латвию для граждан России, имеющих шенгенские визы. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Путин запретил проводить сделки с долями иностранцев из "недружественных" стран

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Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий проводить сделки с долями иностранцев из "недружественных" стран в российских ООО. Для таких операций нужно будет специальное разрешение правительства. По действие распоряжения попадают как сами иностранцы, так и лица, находящиеся под их контролем, вне зависимости от гражданства. Им запрещено продавать и покупать доли в российских компаниях или как-то по-другому влиять на условия работы этих компаний.

Этим же указом Путин разрешил стратегическим компаниям (к таким относятся в том числе нефтегазовые) не предоставлять информацию о своей деятельности владельцам долей этих же компаний, если они из "недружественных государств". Кроме того, президент РФ разрешил российским банкам, попавшим под санкции, исполнять в рублях обязательства по валютным депозитам российских компаний.

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Еще четырем судам с продовольствием разрешено выйти из портов Украины. В ООН сообщили, что суда "Super Bayern" и "A-line" с кукурузой в пятницу, 9 сентября, отправятся в Египет. Судно "Lucky", также груженное кукурузой, возьмет курс на Грецию, а сухогруз "Sevil" доставит в Румынию рапс.

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В Брюсселе в пятницу состоятся внеочередные заседания Совета ЕС по энергетике, посвященные высоким ценам на энергоносители в связи с санкциями против России. Министры энергетики стран-членов ЕС обсудят возможные срочные меры с целью снижения цен на энергию и сообщат о готовности стран к предстоящей зиме.

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Украинские военные на южном направлении уничтожили три РСЗО "Ураган", две самоходные пушки "Пион", самоходную гаубицу "Мста-С", три самоходные артиллерийско-минометные установки, танк Т-72 и шесть единиц авто- и бронетехники ВС РФ. Об этом сообщило в Facebook оперативное командование "Юг". По его данным, уничтожены также два склада боеприпасов ВС РФ в Бериславском районе Херсонской области и паромная переправа в Новой Каховке.

Разведка Украины: У армии РФ - меньше 200 "Искандеров"

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У России осталось менее 200 "Искандеров", заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий. "Искандер" сейчас применяется очень редко. В последний раз - буквально в августе, когда они запускали в район Киева с территории Беларуси", - сообщил Скибицкий в интервью "Украинской правде" .

При этом, по словам Скибицкого, у РФ осталось еще порядка 7 тысяч устаревших ракет С-300. "Вместо того, чтобы тратить средства на утилизацию, они просто выпускаются по нашей территории. Если сосчитать, сколько они их используют, то им хватит этих ракет еще на три года", - рассказал представитель ГУР.

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН попросил США и Великобританию предоставить доказательства того, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Он заявил, что "публикации в западных СМИ и… неутвердительные предположения американских официальных лиц доказательствами не являются". Накануне министерство финансов США сообщило о введении санкций в отношении нескольких компаний и одного физического лица за причастность к поставкам боевых беспилотников в РФ.

Сумская ОВА: Область обстреляли 90 раз

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Сумская область накануне была обстреляна российскими войсками из минометов, "Градов" и гранатометов. Всего в течение 8 ноября зафиксировано "более 90 прилетов", сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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Соединенные Штаты и другие страны-члены НАТО в ходе видеоконференции, проведенной накануне, выразили готовность оказывать поддержку Украине, в частности путем постоянного обеспечения безопасности, экономической помощи, а также привлечения к ответственности Кремля за его агрессивные действия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома .

В ходе видеоконференции ее участники также обсудили энергетический шантаж со стороны Кремля и необходимость дальнейшей координации действий для обеспечения стабильного энергоснабжения стран Европы.

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В период с 1 по 8 сентября украинская армия освободила от оккупантов более 1 тысячи квадратных километров территории страны. Об этом в традиционном вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Спасибо всем, кто это обеспечил! Спасибо армии, разведчикам и спецслужбовцам за каждый украинский флаг, который установлен в эти дни", - подчеркнул он.

Россияне нанесли ракетные удары по Харькову и Харьковской области

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Российские военные вечером 8 сентября вновь нанесли удары по Харькову и области. В результате обстрелов погибла местная жительница. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, россияне наносят удары из РСЗО.

В ночь на 9 сентября в городе также звучат взрывы, объявлена воздушная тревога.

Хроника событий 8 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 8 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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