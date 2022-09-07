Госсекретарь США прибыл с необъявленным визитом в Киев

На 197-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 8 сентября (время московское).

++13.30++

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с ранее не анонсированным визитом в Киев, сообщает агентство AFP. Ожидается, что глава Госдепа объявит о новой крупной военной помощи на сумму более 2 млрд долларов для Украины и 18 других европейских стран, которым в перспективе может угрожать Россия, пишет агентство.

++12.35++

Совет муниципального образования (МО) "Смольнинское" в Санкт-Петербурге решил призвать депутатов Госдумы обвинить президента России Владимира Путина в госизмене из-за развязывания войны, чтобы отстранить его от должности. Об этом сообщил депутат МО "Смольнинское" Дмитрий Палюга, который опубликовал текст обращения.

В нем подчеркивается, что на войне "гибнут и становятся инвалидами молодые трудоспособные граждане", от последствий вторжения страдает экономика России, а в результате действий Путина блок НАТО расширяется за счет присоединения Швеции и Финляндии. Одной из целей войны была объявлена демилитаризации Украины, но "был достигнут обратный эффект", поскольку с 24 февраля Киев получил новых вооружений на 38 млрд долларов, говорится в обращении.

CNN: Киев рассчитывает вернуть Херсон до конца года

++12.10++

ВСУ ставят перед собой цель освободить Херсон до конца 2022 года, пишет CNN со ссылкой на украинские и американские источники. По словам украинских чиновников, Киев рассчитывает как минимум вернуть контроль над всей территорией к северу или западу от Днепра, включая Херсон и Новую Каховку, где расположена гидроэлектростанция, а также канал, который снабжает водой Крым.

Источники CNN с американской стороны констатируют, что украинские силы "добились определенного успеха" в атаках на российские линии снабжения с целью отрезать и изолировать российские войска, дислоцированные к западу от Днепра. Цель Киева по возвращению Херсона к концу 2022 года "амбициозна, но остается достижимой", если Украина продолжит добиваться прогресса в своих текущих операциях, считают военные источники CNN в США.

++11.25++

Президент США Джо Байден одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине на 675 млн долларов, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

++10.55++

Компания Nord Stream 2 AG , управляющая замороженным газопроводом "Северный поток -2", получила отсрочку по выплате долга и избежала угрозы банкротства уже в эти выходные, сообщает агентство dpa. Суд швейцарского кантона Цуг продлил мораторий на банкротство оператора "Северного потока 2" еще на 4 месяца - до 10 января 2023 года. Nord Stream 2 AG - дочерняя компания российского "Газпрома". Отсрочка выплат по долгам призвана защитить ее от судебных исков, отмечает dpa.

++10.08++

В Херсонской области украинские силы продолжают вести наступательные операции, сообщило в ежедневной сводке Минобороны Великобритании. Британская разведка предполагает, что Украина, по всей видимости, разрушила понтонную переправу через Ингулец в Дарьевке. Переправа является одним из основных маршрутов, связывающих южный и северный секторы российского военного присутствия вдоль Днепра, констатируют в Минобороны. Систематические точные удары Украины по уязвимым пунктам переправы, по всей видимости, "продолжают оказывать давление на российские силы", пытающиеся сдержать украинские атаки, замедляют их способность развертывать оперативные резервы и пополнять запасы.

Наблюдатели: Армия РФ "проспала" украинское наступление под Харьковом

++09.15++

"Украинские силы продвинулись не менее чем на 20 км вглубь подконтрольной России территории к северу от Изюма в сторону Купянска и 6-7 сентября отбили около 400 квадратных километров, - сообщается в новом отчете американского Института изучения войны (ISW) . - Российские источники утверждали, что украинские силы продвигались на юго-восток по трассам E40 и N26 в направлении Изюма и Купянска соответственно. По геолокации видно, что украинские силы также продвинулись на северо-восток по трассе Т2110 из Балаклеи, Вербовки, Яковенково, Волоховского Яра (на перекрестке Т2210 и Е40), а также в направлении Шевченково".

++08.55++

Согласно сообщениям из различных источников, в ходе боевых действий в районе Харькова российские войска, по-видимому, были застигнуты врасплох наступлением украинских сил. Хотя россияне признали, что населенный пункт Балаклея был окружен, заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович на YouTube , но на самом деле украинские войска продвинулись намного дальше и перекрыли дорогу на Купянск. При этом Арестович имел в виду центральный пункт снабжения российских войск, расположенный дальше на востоке страны, отмечает агентство Reuters.

Пророссийский украинский блогер Юрий Подоляк сообщил в Telegram : "Противник добился значительного успеха в Балаклее относительно небольшими силами <...> похоже, что российские силы проспали это наступление и ожидали его в другом месте".

Балаклея расположена между Харьковом и Изюмом, городом с важным железнодорожным узлом для снабжения российских войск.

В Беларуси начались учения

++08.15++

В Беларуси начались учения по отработке боевых действий "для освобождения территории, временно захваченной противником". Об этом сообщили в Минобороны страны.

++07.50++

Следственные мероприятия проходят в ряде российских регионов по местам проживания администраторов каналов в Telegram и YouTube, принадлежащих уехавшему из России экс-депутату Госдумы Илье Пономареву. Об этом сообщили в силовых структурах. В отношении Пономарева ведется дело о "фейках" в отношении российских вооруженных сил, сам он заочно арестован.

Из портов Украины выйдут пять судов с зерном

++06.45++

В рамках черноморской зерновой инициативы в четверг из портов Украины выйдут пять судов, груженных продовольствием, сообщает ООН. Cуда Jasmin Queen c 9 тыс. 531 тонной кукурузы, Captain Adam 1 с 9,3 тыс. тонн пшеницы и Filyoz с 4 тыс. 410 тоннами подсолнечного масла отправятся в Турцию. Судно Kiran America с 50 тыс. тонн ячменя и кукурузы направится в Китай, а сухогруз Santana доставит в Италию 10 тыс. тонн пшеницы.

++06.00++

Специальная миссия ООН намерена в ближайшие дни прибыть в оккупированный российскими войсками город Еленовка в Донецкой области, где утром 29 июля были убиты более 50 украинских военнопленных. Об этом заявила заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Ди Карло во время заседания Совета Безопасности ООН.

США обвинили РФ в насильственной депортации украинцев

++05.00++

Соединенные Штаты на заседании Совета Безопасности ООН обвинили Москву в насильственной депортации граждан Украины в Россию - и заявили, что располагают информацией о том, что сотрудники администрации президента РФ контролируют так называемые фильтрационные операции. По словам представителя США в ООН Линды Томас-Гринфилд, по оценкам из различных источников, российские власти "допросили, задержали и насильственно депортировали" от 900 тыс. до 1,6 млн украинцев.

++04.00++

Главы оборонных ведомств США и десятков союзных стран проведут в четверг на авиабазе Рамштайн в Германии очередную, 5-ю встречу контактной группы по оказании помощи Украине. По предварительным данным, в консультациях примут участие представители более 50 стран. Также во встрече примет участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По данным кабельного телеканала C-SPAN, глава Пентагона Ллойд Остин на заседании в Рамштайне объявит об очередном пакете военной помощи Украине.

++02.45++

Россия запросила проведение в четверг заседания Совета Безопасности ООН по проблеме западных поставок вооружений в Украину. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представителя РФ при всемирной организации Василия Небензю. Это заседание, если его проведение будет одобрено председательствующей в Совбезе Францией, станет уже третьей встречей Совбеза по ситуации в Украине за три дня.

По Харькову нанесены ракетные удары

++01.55++

Разрушенные дома в Харькове (фото из архива) Фото: Sergey Bobok/AFP

Российские войска в ночь на четверг нанесли ракетные удары по двум районам Харькова, в городе и области объявлена тревога. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По словам мэра ХарьковаИгоря Терехова, один удар был нанесен по Салтовскому району, второй - по Холодногорскому. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

++01.05++

Генпрокуратура Украины начала расследование по подозрению в пытках и убийстве в "ДНР" волонтера из Великобритании Пола Ури. Его тело после более чем полуторамесячных переговоров было накануне передано украинским властям. В расследовании, по словам Генпрокурора Украины Андрея Костина, принимают участие и британские специалисты. "На теле волонтера есть следы телесных повреждений, которые могут свидетельствовать о жестоком обращении с ним, что могло стать настоящей причиной его смерти", - сообщил Костин на брифинге в среду.

Владимир Зеленский назвал бюджет 2023 года "бюджетом воюющей страны"

++00.10++

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в 2023 году на финансирование сферы безопасности и обороны будет направлено более 1 триллиона гривен. Об этом он заявил в видеообращении по итогам 196-го дня войны, развязанной Москвой. Сообщив о совещании с главой правительства, министром финансов и профильным замруководителя Офиса по проекту бюджета на следующий год, Зеленский подчеркнул, что "это будет бюджет воюющей страны", а оборона - приоритетом номер один.

Хроника событий 7 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 7 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: