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Заседание Госдумы РФ, фото из архиваФото: Russian State Duma/REUTERS
ПолитикаУкраина

Украина ввела санкции против 606 представителей власти РФ

Сергей Гуща
1 ч. назад

Под штрафные меры попали 28 членов Совета безопасности РФ, 154 члена Совета Федерации и 424 депутата Госдумы.

https://www.dw.com/ru/ukraina-vvela-sankcii-protiv-606-predstavitelej-federalnoj-vlasti-rf/a-63050461

Украина ввела санкции против 606 представителей федеральной власти России. Соответствующее решение принял Совет национальной безопасности и обороны, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в среду, 7 сентября, в своем вечернем видеообращении.

Штрафные меры наложены на 28 из 32 членов Совета безопасности РФ, 154 из 170 членов Совета Федерации и 424 из 450 депутатов Госдумы. Президент не сообщил, кто из представителей властной верхушки РФ не попал под санкции, а также не назвал детали, касающиеся принятых мер.  

"Все они ответственны за эту войну, за террор против наших людей. Ни один из них не избежит ответственности. Это только вопрос времени", – сказал Зеленский. По его словам. Украина уже предприняла часть необходимых юридических, дипломатических и политических шагов для привлечения к ответственности руководства РФ, и намерена продолжить действовать в этом направлении.

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