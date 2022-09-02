Вторжение в Украину: последняя имперская война России?

На Конгрессе свободной России, который проходил с 31 августа по 2 сентября в Вильнюсе, разумеется, не оставили без внимание вторжение РФ в Украину. Участники форума поспорили о том, станет ли этот конфликт последней имперской войной РФ и должны ли россияне нести коллективную ответственность за действия властей. DW - с подробностями.

Россияне могут помочь в сборе сведений о действиях армии РФ в Украине

Начиная дискуссию о нарушении прав человека властями России, модератор панели правозащитник Сергей Давидис сразу оговорился, что речь пойдет не о праве на собрания и на свободные выборы, а о самом важном - праве на жизнь. Так, Вера Миронова, специалист по безопасности Davis Center Harvard University, рассказала, что сейчас Украина вместе с международными организациями ведет колоссальную работу по расследованию возможных преступлений российской армии на территории Украины, при этом и сами россияне могут помочь этому процессу.

Вид на "Азовсталь", май 2022 года Фото: Pavel Klimov/REUTERS

"После начала войны из России выехало много людей, и у некоторых родственники воюют в Украине. Они могли бы помочь в сборе сведений о действиях российской армии. Есть много российских общественных организаций, выехавших за рубеж, и они помогают молодым людям избежать призыва в армию. Эти организации также могут способствовать сбору доказательств", - отметила Миронова. И добавила, что тех российских военных, кто согласен публично рассказать о преступлениях российской армии, нужно вывезти за границу. Кроме того, она призвала обратить внимание международной общественности на, по ее выражению, фейковые суды, которые организовывает Россия против защитников "Азовстали".

Анастасия Шевченко, общественный деятель и бывшая политзаключенная, рассказала о политзаключенных крымских татарах, защитниках "Азовстали" и несогласных с войной россиянах, которые сидят в СИЗО в Ростове-на-Дону. "Надо решать, что мы будем делать, как помогать и противостоять. Наша задача - протестовать против режима Путина и открыто говорить, что он виноват в репрессия у нас и в Украине. Как помогать? Можно писать письма, носить передачи. Сейчас 1 сентября и у многих политзаключенных есть дети - можно позаимствовать инициативу белорусов, которые помогают собраться им в школу. Это может стать инициативой конгресса".

Все россияне несут ответственность за действия России в Украине?

Еще одна панель конгресса была посвящена ответственности и вине российского общества за войну в Украине. Писатель Виктор Шендерович, который не смог лично присутствовать на форуме, записал видеообращение, в котором четко разграничил коллективную вину и ответственность. "Ответственность - это прерогатива истории, тут нас никто не спросит. Мы все уже платим - изгнанием, десятками тысяч жизней тех, кто стал пушечным мясом. Коллективная ответственность чудовищна и несправедлива, но истории не интересны человеческие единицы".

Виктор Шендерович Фото: DW

А вина, по мнению Шендеровича, коллективной быть не может: "Этика и вина абсолютно персональны и там единица изменения только человек". Никакого обобщения в плане вины быть не может, и Европа не должна "бить по площадям" наказывая за российский паспорт, уверен он.

Соучредитель школы местного самоуправления Наталия Шавшукова говорила о том, что, как она выразилась, в российском обществе было и есть такое, что привело к катастрофе, когда люди едут убивать других людей за месячную зарплату менеджера в Москве. "Это тотальное неравенство, разрыв в уровне обеспеченности в несколько раз. И это рукотворная катастрофа - мы много сегодня говорили о "злом народе", но сам этот концепт и есть катастрофа, не надо распространять фантазии Кремля про глубинный народ. Никакой гражданской нации не будет, если мы будет отделять себя от тех, кто живет в России", - подчеркнула Шавшукова.

"Да, это наш народ, и и мы должны отвечать за эти преступления"

На вопрос модератора о том, ощущают ли себя участники дискуссии частью того глубинного народа, который, по его словам, совершал преступления в Украине, часть из присутствовавших ответили положительно. "Да, это наш народ, и и мы должны отвечать за эти преступления", - пояснил экономист Владимир Иноземцев.

Владимир Иноземцев Фото: CPS

Обсуждение коллективной ответственности россиян продолжились и в заключительный день конгресса во время дискуссии о так называемой "отмене русских". Писательница Алина Витухновская высказала непопулярное среди других выступавших мнение, что коллективная ответственность неприемлема, ведь наказывая всех россиян, например, визовыми запретами, Европа сама ведет себя по-диктаторски.

Оппонируя Витухновской, политолог Мария Снеговая заявила, что можно долго спорить, есть ли у общества коллективная ответственность, но по факту для всех россиян она уже наступила: "Многие говорят - какое отношения я имею к путинскому режиму, мол, я не такой. Но по самому факту обладания паспортом мы несем ответственность. Именно осознание этой ответственности и должно побуждать нас к действию и накладывать обязанность что-то делать".

Война в Украине: последняя война российской империи?

Одна из самых ярких дискуссий с высокопоставленными участниками была посвящена теме, сформулированной так: "Война в Украине: последняя война российской империи?". Министр обороны Латвии Артис Пабрикс начал свое выступление со слов надежды на то, этот конфликт станет окончанием имперских войн. "Когда распался СССР, многие люди, вслед за Фрэнсисом Фукуямой, считали, что период имперских войн завершен", - напомнил он. Однако последовало вторжение России в Украину. При это министр надеется на то, что россияне изменят свой менталитет и не будут искать величия за счет завоевания чужих территорий.

Продолжая этот тезис, замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Россия никогда не оставляла своих имперских амбиций и стремилась к поглощению новых территорию: "Россия изменится только после полного военного поражения". В свою очередь, замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас выразил сомнение, что это война последняя: "Если Россия увидит, что есть какие-то территории, которые она может аннексировать, то это будет подспорьем для новой агрессии. Поэтому Украина не должна проиграть в этой войне".

Глава комиссии по иностранным делам парламента Великобритании Томас Тугендхат предложил смотреть на ситуацию шире: "Сейчас идет не только война России против Украины, но и война за безопасность всего мира. Великобритания не может быть полностью свободной, пока не свободна и Россия тоже. Будем надеяться, что это будет последняя имперская война России и что демократия в Россию все же придет".

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